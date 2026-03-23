Psl 11 New Schedule Revealed After Major Changes

The revised schedule for Pakistan Super League (PSL) 11th edition has been revealed as the cricket flagship tournament is set to start from March 26. However, due to regional circumstances, the tournament will be conducted without spectators, marking a significant shift in the league’s usual vibrant atmosphere.
Pakistan Cricket Board (PCB) has decided to scale down the event to only two host cities Karachi and Lahore, instead of the originally planned four venues. This adjustment comes as part of a revised operational plan aimed at ensuring the smooth execution of the tournament under current conditions.
PSL 11 Revised Schedule
|Date
|Match
|Teams
|Venue
|Time
|MAR 26
|MATCH 1
|LAHORE QALANDARS vs HYDERABAD KINGSMEN
|LAHORE
|7:00 PM
|MAR 27
|MATCH 2
|QUETTA GLADIATORS vs KARACHI KINGS
|LAHORE
|7:00 PM
|MAR 28
|MATCH 3
|PESHAWAR ZALMI vs RAWALPINDI
|LAHORE
|2:30 PM
|MAR 28
|MATCH 4
|MULTAN SULTANS vs ISLAMABAD UNITED
|LAHORE
|7:00 PM
|MAR 29
|MATCH 5
|QUETTA GLADIATORS vs HYDERABAD KINGSMEN
|LAHORE
|2:30 PM
|MAR 29
|MATCH 6
|LAHORE QALANDARS vs KARACHI KINGS
|LAHORE
|7:00 PM
|MAR 31
|MATCH 7
|ISLAMABAD UNITED vs PESHAWAR ZALMI
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 1
|MATCH 8
|MULTAN SULTANS vs HYDERABAD KINGSMEN
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 2
|MATCH 9
|QUETTA GLADIATORS vs ISLAMABAD UNITED
|LAHORE
|2:30 PM
|APR 2
|MATCH 10
|RAWALPINDI vs KARACHI KINGS
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 3
|MATCH 11
|LAHORE QALANDARS vs MULTAN SULTANS
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 4
|MATCH 12
|RAWALPINDI vs ISLAMABAD UNITED
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 5
|MATCH 13
|QUETTA GLADIATORS vs MULTAN SULTANS
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 6
|MATCH 14
|MULTAN SULTANS vs RAWALPINDI
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 8
|MATCH 15
|HYDERABAD KINGSMEN vs PESHAWAR ZALMI
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 9
|MATCH 16
|LAHORE QALANDARS vs ISLAMABAD UNITED
|KARACHI
|2:30 PM
|APR 9
|MATCH 17
|KARACHI KINGS vs PESHAWAR ZALMI
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 10
|MATCH 18
|QUETTA GLADIATORS vs RAWALPINDI
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 11
|MATCH 19
|PESHAWAR ZALMI vs LAHORE QALANDARS
|KARACHI
|2:30 PM
|APR 11
|MATCH 20
|KARACHI KINGS vs HYDERABAD KINGSMEN
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 12
|MATCH 21
|HYDERABAD KINGSMEN vs ISLAMABAD UNITED
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 13
|MATCH 22
|PESHAWAR ZALMI vs MULTAN SULTANS
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 15
|MATCH 23
|PESHAWAR ZALMI vs QUETTA GLADIATORS
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 16
|MATCH 24
|HYDERABAD KINGSMEN vs RAWALPINDI
|KARACHI
|2:30 PM
|APR 16
|MATCH 25
|KARACHI KINGS vs ISLAMABAD UNITED
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 17
|MATCH 26
|LAHORE QALANDARS vs QUETTA GLADIATORS
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 18
|MATCH 27
|LAHORE QALANDARS vs RAWALPINDI
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 19
|MATCH 28
|KARACHI KINGS vs MULTAN SULTANS
|KARACHI
|2:30 PM
|APR 19
|MATCH 29
|PESHAWAR ZALMI vs QUETTA GLADIATORS
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 21
|MATCH 30
|LAHORE QALANDARS vs QUETTA GLADIATORS
|LAHORE
|2:30 PM
|APR 21
|MATCH 31
|RAWALPINDI vs MULTAN SULTANS
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 22
|MATCH 32
|KARACHI KINGS vs PESHAWAR ZALMI
|LAHORE
|2:30 PM
|APR 22
|MATCH 33
|HYDERABAD KINGSMEN vs MULTAN SULTANS
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 23
|MATCH 34
|RAWALPINDI vs ISLAMABAD UNITED
|KARACHI
|2:30 PM
|APR 23
|MATCH 35
|LAHORE QALANDARS vs KARACHI KINGS
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 24
|MATCH 36
|HYDERABAD KINGSMEN vs ISLAMABAD UNITED
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 25
|MATCH 37
|QUETTA GLADIATORS vs KARACHI KINGS
|LAHORE
|2:30 PM
|APR 25
|MATCH 38
|LAHORE QALANDARS vs PESHAWAR ZALMI
|LAHORE
|7:00 PM
|APR 26
|MATCH 39
|HYDERABAD KINGSMEN vs RAWALPINDI
|KARACHI
|2:30 PM
|APR 26
|MATCH 40
|ISLAMABAD UNITED vs MULTAN SULTANS
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 28
|MATCH 41
|QUALIFIER
|KARACHI
|7:00 PM
|APR 29
|MATCH 42
|ELIMINATOR 1
|LAHORE
|7:00 PM
|MAY 1
|MATCH 43
|ELIMINATOR 2
|LAHORE
|7:00 PM
|MAY 3
|MATCH 44
|FINAL
|LAHORE
|7:00 PM
According to the updated schedule, PSL 11 will run for 39 days, featuring a total of 44 matches. Both Karachi and Lahore will equally host the event, with 22 matches scheduled at each venue.
Tournament Phases:
First Phase: 14 matches will be played in Lahore from March 26 to April 6.
Second Phase: 15 matches are scheduled in Karachi from April 8 to April 19.
Third Phase: The tournament will return to Lahore from April 21 to April 26, during which 5 matches will be played, while Karachi will host 6 matches.
Playoffs & Final:
The Qualifier will be played in Karachi on February 28.
The First Eliminator is scheduled for April 29.
The Second Eliminator will take place on May 1 at Gaddafi Stadium in Lahore.
The Final will also be held in Lahore on May 3, where the new PSL champion will be crowned.
The opening match of the tournament will feature a high-profile clash between defending champions Lahore Qalandars and the new franchise Hyderabad Kings Maker on March 26.
PSL matches to go ahead without spectators at two venues: PCB