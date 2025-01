PSL 10 Draft: Lahore Qalandars picks Daryl Mitchell, David Warner goes to Karachi Kings

LAHORE – Pakistan Super League (PSL) 10 draft is underway in Lahore and top picks in Platinum category included Daryl Mitchell (Lahore Qalandars), David Warner (Karachi Kings), Mark Chapman (Quetta Gladiators), and Tom Kohler-Cadmore (Peshawar Zalmi).

The Diamond category saw players like Khushdil Shah (Karachi Kings) and Jason Holder (Islamabad United), while the Gold category featured selections such as Mohammad Hasnain (Multan Sultans) and Aamir Jamal (Karachi Kings).

PSL 10 Draft Players List

PLATINUM CATEGORY

Round Team Players Round 1 Lahore Qalandars Daryl Mitchell Karachi Kings David Warner Quetta Gladiators Mark Chapman Peshawar Zalmi Tom Kohler-Cadmore Multan Sultans Michael Bracewell Islamabad United Matthew Short Round 2 Quetta Gladiators Faheem Ashraf (Wild Card) Karachi Kings Adam Milne Quetta Gladiators Finn Allen Karachi Kings Abbas Afridi (Wild Card)

DIAMOND CATEGORY

Round Team Player Karachi Kings Khushdil Shah Peshawar Zalmi Corbin Bosch Islamabad United Jason Holder Lahore Qalandars Kusal Perera Peshawar Zalmi Mohammad Ali

GOLD CATEGORY

Round Team Player Round 1 Peshawar Zalmi Abdul Samad (Wild Card) Multan Sultans Mohammad Hasnain Islamabad United Ben Dwarshuis Karachi Kings Aamir Jamal Multan Sultans Kamran Ghulam Peshawar Zalmi Nahid Rana Round 2 Peshawar Zalmi Hussain Talat

SILVER CATEGORY

Round Team Player Round 1 Multan Sultans Akif Javed Karachi Kings Mir Hamza Islamabad United Salman Irshad Lahore Qalandars Asif Afridi Quetta Gladiators Khurram Shahzad Peshawar Zalmi Ahmed Daniyal Round 2 Peshawar Zalmi Najibullah Zadran Quetta Gladiators Haseebullah Khan Karachi Kings Litton Das Islamabad United Mohammad Nawaz Lahore Qalandars Asif Ali Multan Sultans Tayyab Tahir (Right To Match) Round 3 Lahore Qalandars Rishad Hossain Islamabad United Andries Gous Multan Sultans Gudakesh Motie Quetta Gladiators Kyle Jamieson Multan Sultans Josh Little Lahore Qalandars Muhammad Akhlaq

EMERGING CATEGORY

Round Team Player Round 1 Quetta Gladiators Hasan Nawaz Peshawar Zalmi Maaz Sadaqat Multan Sultans Shahid Aziz Islamabad United Saad Masood Lahore Qalandars Momin Qamar Karachi Kings Riazullah Round 2 Karachi Kings Fawad Ali Lahore Qalandars Mohammad Azab Islamabad United Hunain Shah Multan Sultans Ubaid Shah Quetta Gladiators Mohammad Zeeshan

SUPPLEMENTARY CATEGORY

Round Team Player Round 1 Islamabad United Riley Meredith Multan Sultans Johnson Charles Lahore Qalandars Tom Curran Quetta Gladiators Kusal Mendis Peshawar Zalmi Alzarri Joseph Karachi Kings Kane Williamson Round 2 Peshawar Zalmi Ahmed Daniyal Islamabad United Rassie van der Dussen Multan Sultans Shai Hope Quetta Gladiators Sean Abbott Karachi Kings Mohammad Nabi Lahore Qalandars Sam Billings Round 3 Karachi Kings Omair Bin Yousuf Lahore Qalandars Salman Ali Mirza Multan Sultans Yasir Khan Islamabad United skipped Quetta Gladiators Shoaib Malik Peshawar Zalmi skipped Round 4 Islamabad United skipped Peshawar Zalmi skipped Multan Sultans Muhammad Amir Barki Lahore Qalandars Mohammad Naeem Karachi Kings Mirza Mamoon Imtitaz Quetta Gladiators Danish Aziz

Young talent like Hasan Nawaz goes to Gladiators and Maaz Sadaqat was picked by Peshawar Zalmi.

The upcoming flagship promises to be the most exciting yet, with a blend of international stars and emerging talent. The full season schedule has been announced, ensuring an action-packed series for fans.