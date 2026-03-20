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Eid-ul Fitr Namaz Timing in Islamabad, Rawalpindi 2026 Update

By Web Desk Lahore|Mar 20, 2026 |Updated 6 months ago
Eid Ul Fitr Namaz Timing In Islamabad Rawalpindi 2026 Update

ISLAMABAD – Pakistanis are set for large-scale Eid-ul-Fitr congregations as authorities unveil the official prayer schedule across prominent mosques and Imambargahs in twin cities of Rawalpindi and Islamabad.

Among key locations, the iconic Faisal Mosque will host Eid prayers at 7:30 am, alongside the historic Golra Sharif Darbar Mosque, which will also observe prayers at the same time. Multiple other mosques across different sectors have been assigned staggered timings ranging from early morning to later slots to accommodate large crowds.

Islamabad Eid Namaz Timings 2026

Mosque Area / Location Time
Faisal Mosque Islamabad 7:30 am
Golra Sharif Darbar Mosque Islamabad (Golra Sharif) 7:30 am
Jamia Masjid Shams-ul-Arifeen G-9/3, Islamabad 7:45 am
Central Imambargah G-6, Islamabad 7:45 am
Jamia Masjid Taqwa G-6/4, Islamabad 6:30 am
Jamia Masjid Al-Mujahid G-9/1, Islamabad 7:15 am
Jamia Masjid Al-Hira G-7/2, Islamabad 7:30 am
Jamia Masjid Zahra CDA Colony, I-10/1, Islamabad 7:30 am
Jamia Masjid Madni Dhoke Noor Khan, Murree Road, Rawalpindi 7:30 am
Jamia Masjid Syedna Hassan Street 61, G-9/4, Islamabad 8:00 am
Jamia Masjid Al-Mustafa G-7/4, Islamabad 8:00 am
Jamia Masjid Al-Mujtaba Press Colony, G-7/4, Islamabad 8:00 am
Jamia Masjid Madni F-6/3, Islamabad 7:30 am
Jamia Masjid Aqsa MNA Hostel, G-5/1, Islamabad 7:30 am
Jamia Masjid Athna Ashari & Imambargah G-6/2, Islamabad 7:30 am
Jamia Masjid Al-Furqan E-7, Islamabad 7:30 am
Jamia Masjid Tayyaba G-7/3-2, Islamabad 7:15 am
Jamia Masjid Ashra Mubashra G-8/2, Islamabad 7:15 am

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With preparations in full swing across the capital, authorities have urged citizens to reach their designated venues well in advance. This, they emphasized, will help manage crowds effectively and ensure smooth, safe, and well-organized Eid-ul-Fitr congregations throughout Islamabad.

Eid 2026 Namaz Timings in Lahore

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