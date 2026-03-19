Eid 2026 Namaz Timings in Lahore

LAHORE – Eidul Fitr will be observed in Pakistan on Saturday, March 21, Central Ruet-i-Hilal Committee has announced as Shawwal moon was not sighted in Pakistan.
As Eid ul Fitr is almost here, Lahore is gearing up for one of the most spiritually vibrant mornings of the year, with mosques across the city announcing a packed schedule of Eid congregations expected to draw thousands of worshippers from every corner of the city. The key highlight of the day will once again be Namaz at iconic Badshahi Mosque, where the main Eid prayer is set to take place at 8:45 AM.
Eid ul Fitr Namaz in Lahore
|Time
|Mosque
|Area
|7:00 AM
|Jamia Mosque Khadrak Sata Mal
|Multan Road
|Jamia Mosque Madina
|Auto Market, Lari Adda, Badami Bagh
|Jamia Mosque Baitul Mukarram
|Riwaz Garden
|Darul Uloom Madania
|Rasool Park, H Block, Sabzazar Scheme, Multan Road
|Jamia Mosque Taqwa
|Jamil Town, Sabzazar
|Jamia Mosque Darul Shifa
|Shah Jamal, Shadman
|7:15 AM
|Jamia Mosque Ar-Rahman
|Near Government Teaching Hospital, Shahdara
|Jamia Muhammadiya Qasmiya
|Opposite Packages Mall, Main Walton Road, Cantt
|7:30 AM
|Jamia Ashrafia
|Ferozepur Road
|Jamia Mosque Madina
|Purani Anarkali
|Jamia Mosque Bab al-Jannat
|Ataturk Block, Garden Town
|Jamia Mosque Khazra
|Samanabad
|Jamia Mosque Najm ul-Uloom
|872-N, Poonch Road, Samanabad
|Madina Mosque Kainchi
|Amr Sidhu, near Packages Factory, Walton Cantt
|Jamia Mansoor-ul-Islamia Eidgah Cantt
|Cantt Area
|7:45 AM
|Jamia Mansoor-ul-Islamia Eidgah Cantt
|Cantonment Area
|8:45 AM
|Bairoun Sheranwala Bagh
|Walled City (Androon Lahore)
With mosques spread across major residential, commercial, and historic zones, Lahore’s Eid arrangements reflect both scale and coordination. From early morning serenity to large-scale congregations at landmark sites, the city is set to witness a powerful display of unity, devotion, and celebration as residents gather to mark the joyous occasion of Eid ul Fitr.
Eid Namaz Time in Karachi
|No.
|Mosque / Location
|Block / Area
|Time
|1
|Islamic Centre Block B
|Block B
|8:00 AM
|2
|Madina Masjid Block B
|Block B
|6:50 AM
|3
|Masjid Al Huda Block B
|Block B
|7:15 AM
|4
|Fateh Park Block F
|Block F
|7:00 AM
|5
|Jamia Ashrafiya Block F
|Block F
|6:50 AM
|6
|Alfalah Masjid Block H
|Alfalah Ground, Block H
|7:30 AM
|7
|Taimuriya Masjid Block H
|Block H
|7:30 AM
|8
|Muaz bin Jabal (RA) Masjid Block H
|Block H
|6:50 AM
|9
|Nimra Masjid Block I
|Block I
|7:15 AM
|10
|Farooq-e-Azam Masjid Block K
|Block K
|8:00 AM
|11
|Jamia Masjid Khair-ul-Bashar Block J
|Block J
|7:15 AM
|12
|Masjid Quba Block J
|Block J
|8:00 AM
|13
|Jama Masjid Munawara Block L
|Block L
|7:00 AM
|14
|Usmania Masjid Block M
|Block M
|6:50 AM
|15
|Jama Masjid Rehmania KMDC Ground Block M
|KMDC Ground, Block M
|7:15 AM
|16
|Madni Masjid Block N
|Block N
|6:45 AM
Eid-ul Fitr 2026 Moon Sighting in Pakistan – Check LIVE Updates