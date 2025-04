PSL 10 Ticket sales start today; Check full Prices and guide to Book Online

ISLAMABAD – Cricket fans are excited to see their favorite players in action as Ticket Sales for Pakistan Super League Season 10 are set to start ahead of the thrilling tournament.

PSL 10 Tickets

Pakistan Super League PSL 10 will continue for more than a month and will end in mid May. This year’s tournament will feature around 34 games, with matches taking place across Karachi, Lahore, Multan, and Pindi.

For those who prefer purchasing physical tickets, sales start April 7 at designated TCS express centers nationwide. Pakistan Cricket Board (PCB) has introduced a new ticket system. Spectators attending matches will have the chance to win thrilling prizes, including motorcycles, smartphones, and gift hampers.

PSL 10 Ticket Prices

Gaddafi Stadium (Lahore) Ticket

Date Teams Match VIP Premium First Class General WIP HQSP PCB Gallery Thursday, 24/04 PZ vs LQ Match 14 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 4,500/- 7,000/- 8,500/- Friday, 25/04 QG vs KK Match 15 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 4,500/- 5,000/- 6,500/- Saturday, 26/04 LQ vs MS Match 16 3,500/- 2,500/- 1,250/- 650/- 4,500/- 7,000/- 8,500/- Sunday, 27/04 PZ vs QG Match 17 3,500/- 2,500/- 1,250/- 650/- 4,500/- 5,500/- 7,000/- Tuesday, 29/04 MS vs QG Match 18 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 4,500/- 5,000/- 6,500/- Wednesday, 30/04 IU vs LQ Match 19 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 4,500/- 7,000/- 8,500/- Thursday, 01/05 LQ vs QG Match 21 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 4,500/- 7,000/- 8,500/- Friday, 02/05 PZ vs IU Match 22 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 4,500/- 5,000/- 6,500/- Saturday, 03/05 IU vs QG Match 23 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 4,500/- 5,000/- 6,500/- Sunday, 04/05 LQ vs KK Match 24 3,500/- 2,500/- 1,250/- 650/- 4,500/- 7,500/- 9,000/- Wednesday, 14/05 Eliminator 1 Match 32 5,000/- 4,000/- 2,500/- 1,000/- 6,500/- 7,500/- 9,000/- Friday, 16/05 Eliminator 2 Match 33 5,000/- 4,000/- 2,500/- 1,000/- 7,000/- 8,000/- 9,500/- Sunday, 18/05 Final Match 34 6,000/- 4,500/- 3,000/- 1,500/- 10,000/- 11,000/- 12,500/-

Multan Cricket Stadium Ticket Prices

Date Teams Match VIP Premium First Class General HOSP PCB Gallery Tuesday, 22/04 MS vs LQ Match 12 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 6,500/- – Wednesday, 25/04 IU vs MS Match 15 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 6,500/- – Thursday, 26/04 KK vs MS Match 20 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 5,000/- – Monday, 27/04 PZ vs MS Match 25 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 6,500/- – Saturday, 29/04 MS vs QG Match 29 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 5,500/- –

National Bank Cricket Stadium Ticket Prices

Date Teams Match VIP Premium First Class General WIP (New Pav) HOSP PCB Gallery Saturday, 12/04 MS vs KK Match 3 3,500/- 2,500/- 1,250/- 650/- 5,500/- 7,000/- – Tuesday, 15/04 KK vs LQ Match 6 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 5,500/- 7,000/- – Friday, 18/04 QG vs KK Match 8 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 5,000/- 6,000/- – Sunday, 20/04 KKs vs IU Match 10 3,500/- 2,500/- 1,250/- 650/- 5,500/- 6,500/- – Monday, 21/04 PZ vs KK Match 11 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 5,000/- 6,000/- –

Rawalpindi Cricket Stadium Ticket Prices

Date Teams Match VIP Premium First Class General HOSP PCB Gallery Friday, 11/04 IU vs LQ Match 1 6,000/- 3,500/- 2,000/- 1,000/- 8,500/- – Saturday, 12/04 QG vs PZ Match 2 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 4,500/- – Sunday, 15/04 LQ vs QG Match 4 3,500/- 2,500/- 1,250/- 650/- 6,000/- – Monday, 14/04 PZ vs IU Match 5 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 6,000/- – Wednesday, 16/04 MS vs IU Match 7 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 6,000/- – Saturday, 19/04 MS vs PZ Match 9 3,500/- 2,500/- 1,250/- 650/- 6,000/- – Wednesday, 07/05 IU vs QG Match 26 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 6,000/- – Thursday, 08/05 PZ vs KK Match 27 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 5,000/- – Friday, 09/05 PZ vs LQ Match 28 3,000/- 2,000/- 1,250/- 650/- 5,000/- – Saturday, 10/05 IU vs KK Match 29 3,500/- 2,500/- 1,250/- 650/- 7,000/- –

