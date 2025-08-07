Al-Rehman Villas, Capital Gardens among 99 Housing Societies declared illegal in Islamabad

ISLAMABAD – Dozens of housing societies in Islamabad have been declared illegal and CDA announced robust legal measures against their sponsors and owners. CDA officials said names of sponsors and developers of unauthorized housing schemes are being recommended for inclusion in Exit Control List (ECL) to prevent them from leaving the country amid ongoing investigations.

A formal request has been sent to the National Database and Registration Authority (NADRA) to provide complete data of individuals involved.

This move comes as part of a broader crackdown decided in a high-level meeting chaired by the Chairman of the CDA last month, where it was resolved to take strict legal action against unapproved and non-compliant housing societies.

Illegal Housing Schemes in Islamabad

Royal City Housing Scheme Lehtrar Road. Japan Valley Kirpa Ghouri Gardens, Lehtrar Road. Satti Town, Lehtrar Road. Simly Valley (1&2), Simly Dam Road. Dhnayal Town Hunro Thanda Pani Ghakkar Town, Lehtrar Road. Usama Town, Hunro Thanda Pani. Abdullah Gardens Kuri Road. Centerbury Enclave near Park Road. Qurtbal Town Islamabad Highway. Commoners Sky garden (Flower Valley). Muzaffarabad Town, Pid Bagwal, Simly Dam Road. Madina Enclave Phase-1, Lehtrar-Simly Dam Link Road. Star Villas Housing Scheme Simly Dam Road. Saif Gardens, Ali Pur Farash, lehtrar Road. Batar Enclave, Mora Noor. Doctors Enclave, Park Road. Green Avenue-II, Kuri Road. Hammad Town (Mozar Mohrian), Kuri Road. Morwa Town Islamabad Highway. Media City-1, Kuri Road. Al-Kausar Enclave, Lehtrar Road. Shaheen Town, Simly Dam Road. Green Hills Residencia – Corporate Housing Scheme. Al-Huda Town, Lehtrar Road. Sheehan Farms, Simly Dam Road. Kohsar Enclave near Naval farms, Simly Dam Road. Al Noor Town. Green Meadows (North Ridge) Housing Scheme. Al-Rayan Society. Land Sub-division sponsored by Mr. Raja Farukh on the south of Korang River near Bani Gala Bridge. Katsraz Villas near D-12 Shah Allah Ditta, Zone-III, Islamabad. Major Makhddoom Society. Green Hills. Arcadia City. Aryan Enclave, Main Korang Road, Bani Gala. Aidi Valley, Simly Dam Road. Aidi Farms, Simly Dam Road. Al-Syed Avenue, Park Road. Al-Rehman City View, Lehtrar Road (near PS Nilore). Al-Rehman Villas, Kuri Road near Attock Petroleum. Al-Huda Town, Lehtrar Road. Green Enclave, Kuri Road. Abdullah Gardens Kuri Road. Al Madina Villas, Lehtrar, Simly Dam Link Road. Madina Town, Simly Dam Road. Rose Garden, Lehtrar Road. Amber Khan Enclave, Malhal Road near Bahria Enclave. Blue Enclave/Star Enclave, Lehtrar, Simly Dam Link Road. Burma Town, Lehtrar Road. Bylee Town, Kuri Road near Attock Petroleum. Bara Kahu Enclave, Islamabad. Bani Gala Hill View, Hill View Road, Bani Galla. Commoners Sky Garden (Flower Valley). City view near Nilore. City View Town, Lehtrar Road. Capital Gardens, Lehtrar Road. Faisal Town, Simly Dam Road, Thanda Pani. Faisal Town, Islamabad. Green Town, all Phases Islamabad Expressway. Green Valley, all Phases. Green Town, all Phases. Green View-1, Park Road. Gulshan-e-Kashmir, Lehtrar Road. Green Avenue Kuri Road. Jinnah Town, Simly Dam Road. Khadim Town, Kuri Road. Liberty City near Chattar Road. Lohi Bher Enclave, near Grand Oman Complex. Medical Enclave Kuri Road. Metro Enclave, Kuri Road. Multi Villas & Orchards, Simly Dam Road. Qurtuba Town, Lehtrar Road. Raza Garden, Simly Dam Road. Royal Green Villas, Simly Dam Road. Land Sub-division sponsored by Mr. Shahzad, Sanjania Road, Bani Gala. Madina Town, Islamabad Highway. Madina Town, Simly Dam Road. Margalla Gardens Lehtrar Road. Multan Enclave, Off Lehtrar Road. Makkah Town, Hunro Thanda Pani Nilore Islamabad. Modern Town, near COMSATS, Park Road. New Town Farms, Simly Dam Road. GDOC Town, near COMSATS, Park Road. Park Lane Valley, Park Road. PTV Employees Cooperative Housing Society, Park Road. Rawi Enclave Kuri Road. Raza Garden Simly Dam Road. Rose Valley, Simly Dam Road. Rupa Enclave, Lehtrar Road. Sadabahar Town, Bani Gala. Shah Town, Lehtrar Road. Shaheen Town, near Bani Gala Road. Star Avenue, Simly Dam Road. Swan Garden, Simly Dam Road. Supreme Town, Lehtrar Road. Umrah Town, Kuri Road, Bani Gala Road. Zar Muhammad Society, Kuri Road.

As per S.R.O. 886 (I)/23, no Scheme shall be proposed and approved in contradiction, deviation, violations, etc. of the CDA Ordinance, 1960 (as amended) Master Plan of Islamabad, 1960 (as amended) Regulations made there under including, ICT Zoning Regulation, 1992 (as amended) and Modalities and Procedures framed for development of private housing schemes 2023, as amended. A Housing Scheme can be sponsored by a private company registered with SECP; in permissible areas of Sub-Zone-B & C, and Farm Housing Schemes in Sub-Zone-D of Zone-4 as per ICT Zoning Regulation, as amended.

Sponsors of Illegal/Un-authorized Housing/Farm-Housing Schemes in Zone-3 and 4 are warned through this Public Notice to refrain from carrying out such illegal activities. The concerned Directorates of CDA are already engaged in taking cognizance of this against Illegal Schemes.

The following schemes have not obtained approval from CDA or are in restricted areas/sub-zones of Zone-3 & 4, and their advertisement/marketing about plot marketing is being made illegally by the sponsors inviting for sale/purchase of plots in these illegal schemes: