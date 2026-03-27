Karachi Kings outplay Quetta Gladiators in PSL 2026 match

Karachi Kings beat Quetta Gladiators by 14 runs in the Pakistan Super League (PSL) 2026 match at Lahore’s Gaddafi Stadium on Friday evening.

Chasing a decent 182-run target for victory, Quetta Gladiators fell short of the finish line despite a brisk 79-run opening partnership between Shamyl Hussain (52 off 24 balls) and skipper Saud Shakeel (33 off 25 balls).

Rilee Rossouw and Ben McDermott contributed 25 each, while Hassan Nawaz made 19 off 24 balls. Hassan Ali bagged four wickets while Moeen Ali, Adam Zampa and Salman Agha took one wicket each. Moeen Ali was named player of the match.

After being asked to bat first by Quetta Gladiators skipper Saud Shakeel, Karachi Kings reached 181/7 in their quota of 20 overs.

Moeen Ali was the top scorer for Kings with an unbeaten 48 off 29 balls, hitting four fours and three maximums. Skipper David Warner made 35 off 22 balls, laced with four fours and one maximum.

Saad Baig contributed 30 off 23 balls, Salman Agha 22 off 10 balls, Azam Khan 14 off 14 balls, and Khushdil Shah 12 off eight balls. Ahmed Daniyal bagged three wickets and Alzari Joseph two, while Abrar Ahmed and Usman Tariq took one wicket apiece.

Karachi Kings Playing XI: David Warner (capt), Muhammad Waseem, Salman Ali Agha, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan (wk), Khushdil Shah, Shahid Aziz, Hasan Ali, Adam Zampa, Mir Hamza

Quetta Gladiators Playing XI: Saud Shakeel (capt), Shamyl Hussain, Rilee Rossouw, Hassan Nawaz, Khawaja Nafay, Ben McDermott (wk), Tom Curran, Ahmed Daniyal, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed, Usman Tariq