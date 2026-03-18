HBL PSL 2026 (Season 11): A Guide to 2026 Pakistan Super League

LAHORE –HBL Pakistan Super League 2026 (PSL 2026) is set to commence across six venues from 26 March 2026 with cricket fans enthusiastically waiting for the tournament.

PSL 2026 Season 11 Complete Overview

The 44-match PSL will take place across six venues from 26 March to 3 May, the Pakistan Cricket Board announced earlier this month. Among the six venues – Faisalabad, Karachi, Lahore, Multan, Peshawar and Rawalpindi – Faisalabad and Peshawar will host HBL PSL matches for the first time.

PSL 2026 Participating Teams

The eleventh edition, PSL 11, will feature eight teams for the first time. The eight participating teams in the 39-day event are Hyderabad Kingsmen, Islamabad United, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Multan Sultans, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators and Rawalpindi Pindiz.

Among the eight sides, Hyderabad Kingsmen and Rawalpindi Pindiz are the two new teams added following the HBL PSL Auction, acquired for PKR 175 crore and PKR 245 crore, respectively.

PSL 11 Venues and Match Details

Gaddafi Stadium in Lahokre

Karachi National Bank Arena

Multan Cricket Stadium

Rawalpindi Cricket Stadium

Faisalabad Iqbal Stadium

Peshawar Imran Khan Cricket Stadium

Lahore Gaddafi Stadium will host total 15 matches, including the opening match on 26 March between Lahore Qalandars and Hyderabad Kingsmen.

Lahore Qalandars will play at least five matches at Gaddafi Stadium with the much-anticipated clash between Lahore Qalandars and Karachi Kings scheduled for 29 March. The venue will also host three double-headers on 29 March, 19 April and 25 April.

Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar, will host its first-ever HBL PSL match on 28 March between Peshawar Zalmi and Rawalpindi Pindiz, which will be an afternoon fixture.

Iqbal Stadium, Faisalabad, will host seven HBL PSL 2026 matches in the upcoming edition, marking the first time the city will stage marquee event’s fixtures. Defending champions Lahore Qalandars will play four matches at the venue, while Peshawar Zalmi will play three matches.

Multan Cricket Stadium will host four evening matches, all featuring home side Multan Sultans. The first fixture at the venue will be played on Wednesday, 1 April, between Multan Sultans (2021 winners) and Hyderabad Kingsmen.

National Bank Stadium, Karachi, will host six matches in the upcoming edition.

Karachi Kings (2020 winners) and Hyderabad Kingsmen will play three matches each at the venue, while Peshawar Zalmi and Islamabad United will feature in two matches each. The first match at the venue will be played between Hyderabad Kingsmen and Peshawar Zalmi on Wednesday, 8 April.

Rawalpindi Cricket Stadium will host 11 matches, including one Qualifier, in the upcoming edition. The venue will also stage two double-headers on 2 April and 26 April.

HBL PSL 11 Schedule

As per the schedule, each team will play 10 matches, with top four sides qualifying for the knock-out stage comprising Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2 and the Final scheduled from 28 April to 3 May.

Date Match Teams Venue Day/Night Mar 26 1 Lahore Oalandars vs Hyderabad Kingsmen Lahore Night Mar 27 2 Quetta Gladiators vs Karachi Kings Lahore Night Mar 28 3 Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pinoiz Peshawar Day Mar 28 4 Multan Sultans vs Islamabad United Lahore Night Mar 29 5 Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen Lahore Day Mar 29 6 Lahore Oalandars vs Karachi Kings Lahore Night Mar 31 7 Islamabad United vs Peshawar Zalmi Rawalpindi Night Apr 1 8 Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen Multan Night Apr 2 9 Islamabad United vs Quetta Gladiators Rawalpindi Day Apr 2 10 Rawalpindi Pinoiz vs Karachi Kings Rawalpindi Night Apr 3 11 Multan Sultans vs Lahore Oalandars Multan Night Apr 4 12 Rawalpindi Pinoiz vs Islamabad United Rawalpindi Night Apr 5 13 Multan Sultans vs Quetta Gladiators Multan Night Apr 6 14 Multan Sultans vs Rawalpindi Pinoiz Multan Night Apr 8 15 Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Karachi Night Apr 9 16 Lahore Oalandars vs Islamabad United Karachi Day Apr 9 17 Karachi Kings vs Peshawar Zalmi Karachi Night Apr 10 18 Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pinoiz Faisalabad Night Apr 11 19 Peshawar Zalmi vs Lahore Oalandars Faisalabad Day Apr 11 20 Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Karachi Night Apr 12 21 Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Karachi Night Apr 13 22 Peshawar Zalmi vs Multan Sultans Faisalabad Night Apr 15 23 Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators Faisalabad Night Apr 16 24 Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pinoiz Faisalabad Day Apr 17 25 Karachi Kings vs Islamabad United Karachi Night Apr 18 26 Lahore Oalandars vs Quetta Gladiators Faisalabad Night Apr 19 27 Lahore Oalandars vs Rawalpindi Pinoiz Lahore Night Apr 19 28 Multan Sultans vs Karachi Kings Lahore Day Apr 19 29 Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen Lahore Night Apr 21 30 Lahore Oalandars vs Quetta Gladiators Lahore Day Apr 21 31 Rawalpindi Pinoiz vs Multan Sultans Rawalpindi Night Apr 22 32 Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Lahore Day Apr 22 33 Peshawar Zalmi vs Multan Sultans Rawalpindi Night Apr 23 34 Rawalpindi Pinoiz vs Islamabad United Rawalpindi Day Apr 23 35 Lahore Oalandars vs Karachi Kings Lahore Night Apr 24 36 Islamabad United vs Peshawar Zalmi Rawalpindi Night Apr 25 37 Quetta Gladiators vs Karachi Kings Lahore Day Apr 25 38 Lahore Oalandars vs Hyderabad Kingsmen Lahore Night Apr 26 39 Rawalpindi Pinoiz vs Peshawar Zalmi Rawalpindi Day Apr 28 40 Islamabad United vs Multan Sultans Rawalpindi Night Apr 28 41 Qualifier 1 Rawalpindi Night Apr 29 42 Eliminator 1 Lahore Night May 1 43 Eliminator 2 Lahore Night May 3 44 Final Lahore Night

Pakistan Super League 2026 All Teams Squads

Islamabad United

Max Bryant

Haider Ali

Sameer Minhas

Mark Chapman

Dipendra Singh Airee

Faheem Ashraf

Imad Wasim

Shadab Khan

Devon Conway

Andries Gous

Richard Gleeson

Shamar Joseph

Mohammad Hasnain

Mehran Mumtaz

Mohammad Wasim Jr

Salman Irshad

Sameen Gul

Lahore Qalandars

Abdullah Shafique

Asif Ali

Fakhar Zaman

Mohammad Naeem

Tayyab Tahir

Hussain Talat

Dasun Shanaka

Sikandar Raza

Dunith Wellalage

Haseebullah Khan

Parvez Hossain Emon

Haris Rauf

Mustafizur Rahman

Shaheen Afridi

Usama Mir

Ubaid Shah

Mohammad Farooq

Karachi Kings

Aqib Ilyas

Muhammad Waseem

David Warner

Khushdil Shah

Salman Agha

Moeen Ali

Rizwanullah

Azam Khan

Johnson Charles

Saad Baig

Shahid Aziz

Abbas Afridi

Hasan Ali

Ihsanullah

Khuzaima Tanveer

Adam Zampa

Mir Hamza

Peshawar Zalmi

Abdul Samad

Babar Azam

James Vince

Iftikhar Ahmed

Michael Bracewell

Aaron Hardie

Khalid Usman

Aamer Jamal

Kusal Mendis

Mohammad Haris

Abdul Subhan

Ali Raza

Kashif Ali

Nahid Rana

Sufiyan Muqeem

Quetta Gladiators

Hasan Nawaz

Rilee Rossouw

Arafat Minhas

Shamyl Hussain

Bevon Jacobs

Saud Shakeel

Tom Curran

Jahandad Khan

Brett Hampton

Bismillah Khan

Sam Harper

Ben McDermott

Khawaja Nafay

Abrar Ahmed

Faisal Akram

Usman Tariq

Wasim Akram

Khan Zaib

Alzarri Joseph

Hyderabad Kingsmen

Hammad Azam

Marnus Labuschagne

Sharjeel Khan

Syed Saad Ali

Rizwan Mehmood

Mohammad Tayyab Arif

Irfan Khan

Saim Ayub

Asif Mehmood

Maaz Sadaqat

Hassan Khan

Hunain Shah

Kusal Perera

Shayan Jahangir

Usman Khan

Akif Javed

Ottneil Baartman

Riley Meredith

Mohammad Ali

Rawalpindi

Abdullah Fazal

Laurie Evans

Shahzaib Khan

Yasir Khan

Dian Forrester

Kamran Ghulam

Daryl Mitchell

Amad Butt

Asif Afridi

Sam Billings

Mohammad Rizwan

Rishad Hossain

Fawad Ali

Mohammad Amir

Mohammad Amir Khan

Naseem Shah

Zaman Khan

Multan Sultans

Jahanzaib Sultan

Shan Masood

Steven Smith

Awais Zafar

Delano Potgieter

Ashton Turner

Saad Masood

Mohammad Nawaz

Josh Philippe

Sahibzada Farhan

Lachlan Shaw

Ahmed Daniyal

Momin Qamar

Salman Mirza

Tabraiz Shamsi

Peter Siddle

PSL 11 Ticket Prices

The tickets for the much-anticipated HBL PSL 11 went on sale from 17 March. The tickets are available to fans online from 12pm at pcb.tcs.com.pk.

The sale of physical tickets at TCS Express Centres will commence from Tuesday, 24 March. More details will be shared in due course.

General tickets in Lahore and Karachi will be available to fans from PKR 250, while fans can purchase general stand tickets for Faisalabad’s Iqbal Stadium from PKR 300. General tickets in Multan and Rawalpindi will be available from PKR 400.

Also, to facilitate families to witness action in Peshawar, an enclosure has been dedicated to families at the stadium for the fixture on Saturday, 28 March between Peshawar Zalmi and Rawalpindiz. Fans can purchase tickets for the VIP Family Zone for PKR 2,000.

Premium tickets for the afternoon match in Peshawar will be available at PKR 1,500, while fans can watch the action from the VIP enclosure at PKR 3,000. The VVIP Gallery will also be available to fans at the Imran Khan Stadium from PKR 6,000.

For corporate customers, hospitality boxes will be available at the stadiums in Karachi, Lahore and Rawalpindi. Gallery tickets will be available to fans in all stadiums (infographic attached).

2026 Pakistan Super League (PSL 11) Prize Money

Last year, Pakistan Cricket Board (PCB) Chairman Mohsin Naqvi unveiled new incentives for the upcoming Pakistan Super League (PSL) 2026.

In a post on X, Naqvi highlighted that the initiative aims to further boost the growth and competitiveness of the league. The PSL champions will receive a prize of $500,000, maintaining the same amount as the 2025 season. Meanwhile, the runner-up team’s reward has been increased to $300,000, up from last year’s $200,000.

Complementing the Pakistan Super League’s growth, I am thrilled to announce a new Reward for Franchises in the forthcoming editions: – Champions: $500,000

– Runners-up: $300,000

– Best Franchise contributing towards Cricket Development: $200,000 Let’s take Pakistan cricket to… — Mohsin Naqvi (@MohsinnaqviC42) November 21, 2025

In addition, a special $200,000 award will be presented to the franchise deemed to have made the most significant contribution to cricket development.

Prize Money Breakdown

Winner: US$500,000

Runners-up: US$300,000

Best Franchise (Development): US$200,000