HBL PSL 2026 (Season 11): A Guide to 2026 Pakistan Super League

LAHORE –HBL Pakistan Super League 2026 (PSL 2026) is set to commence across six venues from 26 March 2026 with cricket fans enthusiastically waiting for the tournament.
PSL 2026 Season 11 Complete Overview
The 44-match PSL will take place across six venues from 26 March to 3 May, the Pakistan Cricket Board announced earlier this month. Among the six venues – Faisalabad, Karachi, Lahore, Multan, Peshawar and Rawalpindi – Faisalabad and Peshawar will host HBL PSL matches for the first time.
PSL 2026 Participating Teams
The eleventh edition, PSL 11, will feature eight teams for the first time. The eight participating teams in the 39-day event are Hyderabad Kingsmen, Islamabad United, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Multan Sultans, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators and Rawalpindi Pindiz.
Among the eight sides, Hyderabad Kingsmen and Rawalpindi Pindiz are the two new teams added following the HBL PSL Auction, acquired for PKR 175 crore and PKR 245 crore, respectively.
PSL 11 Venues and Match Details
Gaddafi Stadium in Lahokre
Karachi National Bank Arena
Multan Cricket Stadium
Rawalpindi Cricket Stadium
Faisalabad Iqbal Stadium
Peshawar Imran Khan Cricket Stadium
Lahore Gaddafi Stadium will host total 15 matches, including the opening match on 26 March between Lahore Qalandars and Hyderabad Kingsmen.
Lahore Qalandars will play at least five matches at Gaddafi Stadium with the much-anticipated clash between Lahore Qalandars and Karachi Kings scheduled for 29 March. The venue will also host three double-headers on 29 March, 19 April and 25 April.
Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar, will host its first-ever HBL PSL match on 28 March between Peshawar Zalmi and Rawalpindi Pindiz, which will be an afternoon fixture.
Iqbal Stadium, Faisalabad, will host seven HBL PSL 2026 matches in the upcoming edition, marking the first time the city will stage marquee event’s fixtures. Defending champions Lahore Qalandars will play four matches at the venue, while Peshawar Zalmi will play three matches.
Multan Cricket Stadium will host four evening matches, all featuring home side Multan Sultans. The first fixture at the venue will be played on Wednesday, 1 April, between Multan Sultans (2021 winners) and Hyderabad Kingsmen.
National Bank Stadium, Karachi, will host six matches in the upcoming edition.
Karachi Kings (2020 winners) and Hyderabad Kingsmen will play three matches each at the venue, while Peshawar Zalmi and Islamabad United will feature in two matches each. The first match at the venue will be played between Hyderabad Kingsmen and Peshawar Zalmi on Wednesday, 8 April.
Rawalpindi Cricket Stadium will host 11 matches, including one Qualifier, in the upcoming edition. The venue will also stage two double-headers on 2 April and 26 April.
HBL PSL 11 Schedule
As per the schedule, each team will play 10 matches, with top four sides qualifying for the knock-out stage comprising Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2 and the Final scheduled from 28 April to 3 May.
|Date
|Match
|Teams
|Venue
|Day/Night
|Mar 26
|1
|Lahore Oalandars vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|Night
|Mar 27
|2
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Lahore
|Night
|Mar 28
|3
|Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pinoiz
|Peshawar
|Day
|Mar 28
|4
|Multan Sultans vs Islamabad United
|Lahore
|Night
|Mar 29
|5
|Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|Day
|Mar 29
|6
|Lahore Oalandars vs Karachi Kings
|Lahore
|Night
|Mar 31
|7
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|Night
|Apr 1
|8
|Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
|Multan
|Night
|Apr 2
|9
|Islamabad United vs Quetta Gladiators
|Rawalpindi
|Day
|Apr 2
|10
|Rawalpindi Pinoiz vs Karachi Kings
|Rawalpindi
|Night
|Apr 3
|11
|Multan Sultans vs Lahore Oalandars
|Multan
|Night
|Apr 4
|12
|Rawalpindi Pinoiz vs Islamabad United
|Rawalpindi
|Night
|Apr 5
|13
|Multan Sultans vs Quetta Gladiators
|Multan
|Night
|Apr 6
|14
|Multan Sultans vs Rawalpindi Pinoiz
|Multan
|Night
|Apr 8
|15
|Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
|Karachi
|Night
|Apr 9
|16
|Lahore Oalandars vs Islamabad United
|Karachi
|Day
|Apr 9
|17
|Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
|Karachi
|Night
|Apr 10
|18
|Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pinoiz
|Faisalabad
|Night
|Apr 11
|19
|Peshawar Zalmi vs Lahore Oalandars
|Faisalabad
|Day
|Apr 11
|20
|Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
|Karachi
|Night
|Apr 12
|21
|Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
|Karachi
|Night
|Apr 13
|22
|Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
|Faisalabad
|Night
|Apr 15
|23
|Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
|Faisalabad
|Night
|Apr 16
|24
|Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pinoiz
|Faisalabad
|Day
|Apr 17
|25
|Karachi Kings vs Islamabad United
|Karachi
|Night
|Apr 18
|26
|Lahore Oalandars vs Quetta Gladiators
|Faisalabad
|Night
|Apr 19
|27
|Lahore Oalandars vs Rawalpindi Pinoiz
|Lahore
|Night
|Apr 19
|28
|Multan Sultans vs Karachi Kings
|Lahore
|Day
|Apr 19
|29
|Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|Night
|Apr 21
|30
|Lahore Oalandars vs Quetta Gladiators
|Lahore
|Day
|Apr 21
|31
|Rawalpindi Pinoiz vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|Night
|Apr 22
|32
|Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|Day
|Apr 22
|33
|Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|Night
|Apr 23
|34
|Rawalpindi Pinoiz vs Islamabad United
|Rawalpindi
|Day
|Apr 23
|35
|Lahore Oalandars vs Karachi Kings
|Lahore
|Night
|Apr 24
|36
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|Night
|Apr 25
|37
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Lahore
|Day
|Apr 25
|38
|Lahore Oalandars vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|Night
|Apr 26
|39
|Rawalpindi Pinoiz vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|Day
|Apr 28
|40
|Islamabad United vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|Night
|Apr 28
|41
|Qualifier 1
|Rawalpindi
|Night
|Apr 29
|42
|Eliminator 1
|Lahore
|Night
|May 1
|43
|Eliminator 2
|Lahore
|Night
|May 3
|44
|Final
|Lahore
|Night
Pakistan Super League 2026 All Teams Squads
Islamabad United
Max Bryant
Haider Ali
Sameer Minhas
Mark Chapman
Dipendra Singh Airee
Faheem Ashraf
Imad Wasim
Shadab Khan
Devon Conway
Andries Gous
Richard Gleeson
Shamar Joseph
Mohammad Hasnain
Mehran Mumtaz
Mohammad Wasim Jr
Salman Irshad
Sameen Gul
Lahore Qalandars
Abdullah Shafique
Asif Ali
Fakhar Zaman
Mohammad Naeem
Tayyab Tahir
Hussain Talat
Dasun Shanaka
Sikandar Raza
Dunith Wellalage
Haseebullah Khan
Parvez Hossain Emon
Haris Rauf
Mustafizur Rahman
Shaheen Afridi
Usama Mir
Ubaid Shah
Mohammad Farooq
Karachi Kings
Aqib Ilyas
Muhammad Waseem
David Warner
Khushdil Shah
Salman Agha
Moeen Ali
Rizwanullah
Azam Khan
Johnson Charles
Saad Baig
Shahid Aziz
Abbas Afridi
Hasan Ali
Ihsanullah
Khuzaima Tanveer
Adam Zampa
Mir Hamza
Peshawar Zalmi
Abdul Samad
Babar Azam
James Vince
Iftikhar Ahmed
Michael Bracewell
Aaron Hardie
Khalid Usman
Aamer Jamal
Kusal Mendis
Mohammad Haris
Abdul Subhan
Ali Raza
Kashif Ali
Nahid Rana
Sufiyan Muqeem
Quetta Gladiators
Hasan Nawaz
Rilee Rossouw
Arafat Minhas
Shamyl Hussain
Bevon Jacobs
Saud Shakeel
Tom Curran
Jahandad Khan
Brett Hampton
Bismillah Khan
Sam Harper
Ben McDermott
Khawaja Nafay
Abrar Ahmed
Faisal Akram
Usman Tariq
Wasim Akram
Khan Zaib
Alzarri Joseph
Hyderabad Kingsmen
Hammad Azam
Marnus Labuschagne
Sharjeel Khan
Syed Saad Ali
Rizwan Mehmood
Mohammad Tayyab Arif
Irfan Khan
Saim Ayub
Asif Mehmood
Maaz Sadaqat
Hassan Khan
Hunain Shah
Kusal Perera
Shayan Jahangir
Usman Khan
Akif Javed
Ottneil Baartman
Riley Meredith
Mohammad Ali
Rawalpindi
Abdullah Fazal
Laurie Evans
Shahzaib Khan
Yasir Khan
Dian Forrester
Kamran Ghulam
Daryl Mitchell
Amad Butt
Asif Afridi
Sam Billings
Mohammad Rizwan
Rishad Hossain
Fawad Ali
Mohammad Amir
Mohammad Amir Khan
Naseem Shah
Zaman Khan
Multan Sultans
Jahanzaib Sultan
Shan Masood
Steven Smith
Awais Zafar
Delano Potgieter
Ashton Turner
Saad Masood
Mohammad Nawaz
Josh Philippe
Sahibzada Farhan
Lachlan Shaw
Ahmed Daniyal
Momin Qamar
Salman Mirza
Tabraiz Shamsi
Peter Siddle
PSL 11 Ticket Prices
The tickets for the much-anticipated HBL PSL 11 went on sale from 17 March. The tickets are available to fans online from 12pm at pcb.tcs.com.pk.
The sale of physical tickets at TCS Express Centres will commence from Tuesday, 24 March. More details will be shared in due course.
General tickets in Lahore and Karachi will be available to fans from PKR 250, while fans can purchase general stand tickets for Faisalabad’s Iqbal Stadium from PKR 300. General tickets in Multan and Rawalpindi will be available from PKR 400.
Also, to facilitate families to witness action in Peshawar, an enclosure has been dedicated to families at the stadium for the fixture on Saturday, 28 March between Peshawar Zalmi and Rawalpindiz. Fans can purchase tickets for the VIP Family Zone for PKR 2,000.
Premium tickets for the afternoon match in Peshawar will be available at PKR 1,500, while fans can watch the action from the VIP enclosure at PKR 3,000. The VVIP Gallery will also be available to fans at the Imran Khan Stadium from PKR 6,000.
For corporate customers, hospitality boxes will be available at the stadiums in Karachi, Lahore and Rawalpindi. Gallery tickets will be available to fans in all stadiums (infographic attached).
2026 Pakistan Super League (PSL 11) Prize Money
Last year, Pakistan Cricket Board (PCB) Chairman Mohsin Naqvi unveiled new incentives for the upcoming Pakistan Super League (PSL) 2026.
In a post on X, Naqvi highlighted that the initiative aims to further boost the growth and competitiveness of the league. The PSL champions will receive a prize of $500,000, maintaining the same amount as the 2025 season. Meanwhile, the runner-up team’s reward has been increased to $300,000, up from last year’s $200,000.
Complementing the Pakistan Super League’s growth, I am thrilled to announce a new Reward for Franchises in the forthcoming editions:
– Champions: $500,000
– Runners-up: $300,000
– Best Franchise contributing towards Cricket Development: $200,000
Let’s take Pakistan cricket to…
— Mohsin Naqvi (@MohsinnaqviC42) November 21, 2025
In addition, a special $200,000 award will be presented to the franchise deemed to have made the most significant contribution to cricket development.
Prize Money Breakdown
Winner: US$500,000
Runners-up: US$300,000
Best Franchise (Development): US$200,000