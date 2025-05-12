Lda Approved Housing Societies In Lahore May 2025 Updated List

LAHORE – Lahore, the city of around 15 millio residents, saw surge in housing demand, which resulted in rise of both legal and illegal housing societies. While legal societies are regulated by the Lahore Development Authority (LDA) to ensure safety and infrastructure, illegal societies often lack approval, violate regulations, and pose significant risks to buyers.
These unregulated projects are often marketed with lower prices but can lead to legal and financial complications. Property prices in Lahore have soared due to both legal and illegal developments, pushing homeownership out of reach for many, particularly in upscale societies areas like DHA and Bahria Town.
To ensure safety and legal protection, buyers should opt for LDA-approved housing societies, which include well-known developments like DHA, Bahria Town, Lahore Smart City, and others. In summary, while the demand for housing in Lahore continues to grow, it’s crucial for investors to choose legally approved societies to avoid the pitfalls of illegal housing schemes and secure their investments.
LDA Approved Housing Societies 2025
|Schemes
|Site
|ABDALIAN SOCIETY PHASE I
|NIAZ BEG
|Abid City
|KHAMBA & RAKH KHAMBA
|Abid City 2
|RAKH KHAMBA
|ABID TOWN
|JOGEENPURA
|ABOUZAR HOUSING SCHEME.
|NIAZ BEG
|Abpara Housing
|AMEER PUR & BHUPTIAN
|Accounts Group
|BAGRIAN, DHARAMCHAND
|AGRICS TOWN
|RAKH KHAMBA
|AGRICS TOWN PH-II
|KHAMBA
|AGRICS TOWN PH-III
|MOUZA RAKH KHAMBA
|AHBAB COOP. H. SOCIETY
|NIAZ BEG
|AHMED HOUSING SCHEME
|NIAZ BEG
|AHSAN PARK
|JULKEY
|AIR LINES HOUSING SCHEME
|RAKH KHAMBA
|AITCHISON COL.STAFF COOP.PH-I
|NIAZ BEG
|AKHTAR ESTATE-1
|ATTARI SAROBA
|AL-ASAR HOUSING SCHEME
|MANAK
|AL-HAMD FORTS
|JIABAGA
|AL-HAMRA TOWN
|RAKH KHAMBA
|ALI TOWN
|RAIWIND ROAD
|ALIA TOWN
|BAGHBANPURA
|ALJANAT HOUSING SCHEME
|RAKH KHAMBA
|ALMAWA HOUSING SCHEME
|JULKEY & BUDOKI
|ALPHA COOP.HOUSING SOCIETY
|NIAZBEG
|ANGOORI BAGH SCHEME
|BAGHBAN RA
|ARCH. ENGG. H.SCHEME-II
|RAKH KHAMBA
|ARCH. ENGINEERING H. SCHEME-I
|RAKH KHAMBA
|Army Welfare Housing p1
|RAKHPURA
|Army Welfare Trust Housing p2
|ASAL LAKHOWAL
|Audit & Accounts
|SAHHOKI
|AVECINIA CITY
|TARROGIL
|Awaisia Housing
|SATTO KATLA
|AYUBIA TOWN
|JOGEEN PURA
|AZAM GARDEN SCHEME
|NIAZ BEG
|Azizia Town
|KHAMBA
|Bagh E Iram
|SADHOKI, HALLOKI
|Bahria Town(Safari Town)
|Mouza Paji, Tehsil City and District Lahore.
|BAHRIA TOWN sector A
|Mouza Maraka & MauzaJaliana
|BANKERS AVENUE CO-OP H/S
|MOUZA DERA
|BEACON HOUSE
|AASAL LAKHOWAL
|CAMPUS COLONY
|SULTANABAD & JOGEENPURA
|CAMPUS VIEW TOWN
|JOGEEN PURA
|Canal Burg
|NAIZ BAIG
|CANAL VIEW COOP. H. SOCIETY
|NIAZ BEG
|CENTRAL PARK
|JULKEY BADHUKEY
|China Town
|HALLOKI
|CHINAR BAGH H:S
|TARROGIL/JANJATE
|CHINAR COURTS FARM H:S
|TARROGIL/JANJATE
|CITY PARK H/S
|MOUZA MANGA DIST LAHORE
|CLASS IV EMPLOYEES COOP. SCH.
|AJUDIAPUR
|DILKHUSHA COLONY
|KOT LAKHPAT
|Dream Gardens (MONNOO HOUSING ESTATE)
|FATEH SINGH WALA
|DUBAI TOWN
|RAIWIND ROAD
|E.B. LAND HOUSING SCHEME
|SHAHPUR KHANPUR
|EDEN ABAD
|RAIWAND ROAD LAHORE
|EDEN ABAD EXT
|HALLOKI
|EDEN ABAD EXT-I(A+B)
|JANJATAY
|EDEN Boulevard
|BAGRIAN, DHARAMCHAND
|EDEN CANAL VILLAS H/SCHEME
|AMARKOT
|EDEN GARDENS
|gajjo matta
|EDEN GARDENS EXT
|DULLO KHURD & DULLU KHALAN
|EDEN LANE VILLAS
|HALLOKI
|Eden Park
|TURKA ALAM SHAH, FATEH
|EDEN Place Housing Scheme
|Kaccha
|EDUCATION CITY
|MOUZA RAKHA LADHAY KEY
|EME Coopperative housing
|MOUZA RAKHA LADHAY KEY
|ENGG. UNIVERSITY E:C:H:S
|SATTO KATLA
|ENGINEERS ARCH. H. SCHEME-III
|SATTO KATLA
|EVER GREEN HOUSING SCHEME
|PAJI AND RAKH JUDDO DHEER
|Excise-taxsation
|KHAMBA
|FAROOQ AVENUE
|DHANA SINGWALA
|FAZAIA HOUSING SCHEME
|JEEWAN MAL, BHALIGIL DISTRICT LAHORE
|Fazal Elahi Colony
|Sattokatla
|FORMANITES H/S PH-I MOUZA KAMAHAN
|MOUZA KAMAHAN, LEEL
|GENERAL SHER ALI KHAN H.SCH.
|DHANA SINGWALA
|GHAUSE FARM
|RAKH JODHOO DHEER
|GHEE CORPORATION OF PAKISTAN
|GHULAM GHOUSWALA
|GHOUSIA TOWN
|AJUDIAPUR
|GARDIONO COURTS FARM H/S
|SORA
|GM Riaz
|NIAZ BAIG
|Gosha E Ahbab p2
|NIAZ BAIG
|Gosha E Ahbab p3
|NIAZ BAIG
|GOSHA-E-AHBAB COOP. H.SOCIETY
|NIAZ BEG
|Government Supirior Services
|MIRAKA MULTAN
|Govt officers Co opperative (C & D Sector)
|PAJIA & MANAK
|Govt Servent housing old
|JANJATAY
|GREEN ACRES FARM H:S
|BHOPTIAN AMIRPUR
|Green fort 4
|CHUNG RUNJGRIAN
|Green Fort1
|RAKH KHAMBA
|GREEN VALLEY
|Chak No.37/UCC
|Greenfort2(rev)
|GULDASHT TOWN
|DUGAJE/Harike Road
|GULFISHAN TOWN
|SHEIKHUPURA RD.
|Gulshan e Ahbab housing Scheme p2 (Shadab Colony)
|RAKH CHANDRAYE, FEROZE PUR ROAD
|Gulshan E Awan
|NANGAR
|Gulshan E Jinnah
|KADA & WANGARH
|Gulshan E Lahore
|KHAMBA
|GULSHAN-I-MUSTAFA
|AJUDIAPUR
|GULSHAN-I-SHALIMAR H. SCHEME
|BAGHBANPURA
|HASSAN TOWN
|MAHMOOD BOOTI
|HOME LAND (EDEN PALACE VILLAS)
|RAKH KHAMBA
|Hyde Park
|NIAZ BAIG, AMERKOT
|Icon Valley
|PAJAI RAIWAIND ROAD LAHORE
|IEP M Town Sec B
|SATTOKATLA
|IEP town Sec A
|BAGRIAN, SADHOKI, NAGER
|INTERNATIONAL CITY FARM HOUSING
|MOTA SINGH WALA
|IQBAL AVENUE CO-OPERATIVE HOUSING PHASE-I
|SATTOKATLA,RAKH KHAMBA
|IQBAL AVENUE PHASE-III
|PUNJGRIAN/MUSALLA
|IrrigationSociety
|LEEL
|ISLAMIA COLLEGE OLD BOYS H.S
|NIAZ BEG
|ITTEFAQ TOWN
|NIAZ BEG
|IZMIR TOWN
|CHUNG KANJRAN
|JAFFAR TOWN/ISMAT NAGAR
|RAKH KHAMBA
|Jewan Mal
|KOT JEWAN MAL
|Judicial emp p1
|NIAZ BEG
|JUDICIAL COOP. H. SOCIETY Phase 1 EXT
|NIAZ BEG
|Jodicial Colony P2
|NIAZ BEG
|JUDICIAL HOUSING SCHEME PH-III
|MUSALLA
|JUDICIAL COOPERATIVE PH-III (EXTN)
|MUSALLA
|Kakezai Ph-II
|KACHA
|KEMC (DOCTOR’S TOWN)
|SADHOKE
|Khayaban-e-Qaid
|NIAZ BEG
|Khayam Mini City Ph-I
|DIANA NAIH
|KHURAM TOWN
|G. T. ROAD
|KHYABAN-E-AMIN
|SADHO KI & HALLOKI
|KHYABAN-E-KHAIR-UD-DIN
|AJUDIAPUR
|KHYABAN-E-KHAIR-UD-DIN:(EXT.)
|AJUDIAPUR
|KHYBAN-E-ZAHRA
|SATTO KATLA
|Khyber Housing State
|GAJJU MATTA
|KINGS TOWN HOUSING SCHEME
|RAKH JUDHU DHEER
|Lahore Avenue
|KHAMBA
|LAHORE CHAMBER OF COMMERCE PHASE 1
|MULTAN ROAD
|LAHORE CHAMBER OF COMMERCE PHASE 2
|KANJRA
|LAKE CITY BELLA VISTA
|Raiwind Road, Lahore
|Land Bareze Sect-A
|BHOBTIAN
|Land Bareze Sect-B
|BHOBTIAN
|MARIUM TOWN
|RAKH JODHOO DHEER
|Mascot Housing Scheme
|SADHOKI
|Meraj Town Housing Scheme
|Hanjarwal
|MID LAND FARM H /S
|TATLY DISTRICT LAHORE
|Millat Tractors Emp
|KACHA
|MODEL HOUSING SCHEME
|LADHEKE BHULLAR SUA AASAL
|Muhafiz Town
|Muhafiz Town p2
|SADHOKE
|Muslim Nager
|ASSAL LAKHO WAL
|NADDI KINARAY
|BADHUKI & MAL
|NASHEMAN-I-IQBAL C:H:S PHASE-I.
|KHAMBA
|NASHEMAN-I-IQBAL C:H:S PHASE-II
|SADHOKE/BAGRIAN
|NAWAB TOWN
|RAKH KHAMBA
|NAZ TOWN
|SADHOKE
|Nespak C opperative emp Phase2 Site1
|QUNG, MASSALA, RAKHPURA
|NESPAK Empl:C:H:S:
|SATTOKATLA
|Nespakp2
|SATTOKATLA, RAKHKHAMBA
|New Lahore City
|Sundar
|News Paper Emp
|HALLOKI
|NFC p1
|SATTOKATLA
|Nishan Colony
|KOT KHAWAJA SAEED
|OPF Housing
|AMEER PURA & KHAMBA
|P&D Emp
|CHUNG, PUNG, GARIAN
|Pakistan Atomic Energy Housing Scheme
|Maraka Multan Road
|Pakistan Rajput
|SHAHPUR KHAN
|PAK ARAB HOUSING SCHEME
|ATTARI SAROBA/CHANDRAI
|PCSIR COOP. H.SOCIETY-I
|NIAZ BEG
|PCSIR E:C:H:S (ALFLAH AVENUE-I)
|SATTO KATLA
|PCSIR PHASE-II (REVISED)
|RAKH KHAMBA
|PCSIR PHASE-II & III)
|BAGRIAN
|PGEHS P1 Ext
|SATTOKATLA
|PIA HOUSING SCHEME –I & II
|SATTO KATLA
|Pindi Raj Putan
|PINDI RAJPUTAN
|Public Health
|FATEH ABAB, BHUBTIAN
|Punjab Board of Revnue
|DHANA SINGH WALA
|Punjab Co opperative
|Punjab Govt Emp P-I
|SATTOKATLA
|Punjab Govt Emp P-I EXT
|SATTOKATLA
|Punjab Govt Emp P-II
|SATTOKATLA
|Punjab University EMP P1
|MOUZA RAKH KHAMBA
|Punjab University housing p2
|MOUZA KHAMBA & RAKH KHAMBA
|Rail Town
|KANJRA
|Ravians Housing
|HALLOKI
|RAZA TOWN HOUSING SCHEME
|KACHHA
|Regent Park
|JANJATEY
|Rehman Abad
|AJUDHIAPUR
|Rehman Estate
|DHANA SINGH WALA
|Revenue Emp Block A
|NIAZ BAIG
|Revenue Emp block B
|NIAZ BAIG
|RIVER EDGE (REVISED)
|SHAHPUR KANJRAN
|RIVER VIEW COOP. H. SOCIETY
|RAKH KHAMBA
|Sadat
|SADHOKI
|SAIGHAL ESTATE
|NIAZ BEG
|SALLY TOWN NORTH
|TAJPURA
|SALLY TOWN SOUTH
|TAJPURA
|SAMAN BERG KHURD
|DHANA SINGWALA
|Saman Burg
|JUGIANPURA
|Saman Zar
|AJOADHIAPUR
|SARGODHA COOP. H. SOCIETY
|BHOPTIAN
|SAROBA GARDEN
|ATTARI SAROBA
|SATELLITE TOWN
|FEROZEPUR ROAD
|shahdab colony
|Moza Chandirai, Ferozpur Road Lahore
|SHAHID TOWN
|FEROZEPUR ROAD
|SHERAZ HOUSING SCHEME
|BAGRIAN
|State Enter Prisers
|NIAZ BEG
|STATE ENTERPRISES COOP.H/S PH-I
|NIAZ BEG
|STATE ENTERPRISES COOP.H/S PH-II
|NIAZ BAIG
|SUI NORTHERN GAS E:C:H:S: Phase I
|CHUNG PUNJGRIAN
|Sui Northen Officers Phase II
|ARAL LAKAOWD
|SUKH CHAIN GARDEN
|MARAKA &MOHNALWAL
|SUN FLOWER (REVISED)
|NIAZ BEG
|SUNNY PARK
|RAIWIND ROAD
|SUNNY PARK (EXTENSION)
|RAIWIND ROAD
|SUPERIOR COURTS E:H:S:
|AMARKOT
|TARIQ GARDEN
|SADHOKE
|TECH. SOCIETY
|NIAZ BEG
|TRICON VILLAGE
|CHUNG PANJGRAIN
|TUXEDO
|RAKH JODHOO DHEER
|Valencia H/Scheme Ph I-IV
|SADHOKE & DHARAMCHAND
|Valencia H/Scheme Ph-V
|SADHOKE
|VENUS HOUSING SCHEME
|ATTARI SAROBA
|WAPDA Empl:C:H:S: Phase-I
|SATTOKATLA
|WAPDA Empl:C:H:S: Phase-I EXT
|SATTOKATLA
|WAPDA RETIRED OFFICERS H:S
|RAKH BAWALE
|Wapda Town P2
|KHAMBA
|WEST WOOD COLONY
|NIAZ BEG
|Women Housing Scheme
|KOT JEMA MAL CHAK 62
|Wyeth Empl:C:H:S:
|HALLOKE
|ZAHEER-UD-DIN BABAR
|NIAZ BEG
|ZAM ZAM HOUSING SCHEME
|KACHHA
|Zubaida Khatoon
|HALLOKI
Illegal Housing Societies In Lahore 2025; Check Updated List here