AGL46.34▲ 4.21 (0.10%)AIRLINK150.25▲ 13.66 (0.10%)BOP10.12▲ 1 (0.11%)CNERGY7.42▲ 1 (0.16%)DCL9.94▲ 1 (0.11%)DFML29.77▲ 2.71 (0.10%)DGKC140.39▲ 12.76 (0.10%)FCCL45.71▲ 4.16 (0.10%)FFL14.34▲ 1.3 (0.10%)HUBC138.35▲ 12.58 (0.10%)HUMNL12.54▲ 1.14 (0.10%)KEL4.56▲ 0.55 (0.14%)KOSM4.99▲ 1 (0.25%)MLCF69.65▲ 6.33 (0.10%)NBP86.61▲ 7.87 (0.10%)OGDC203.01▲ 18.46 (0.10%)PAEL44.24▲ 4.02 (0.10%)PIBTL8.62▲ 1 (0.13%)PPL152.75▲ 13.89 (0.10%)PRL27.02▲ 2.46 (0.10%)PTC19.29▲ 1.75 (0.10%)SEARL75.06▲ 6.82 (0.10%)TELE6.91▲ 0.97 (0.16%)TOMCL28.17▲ 2.56 (0.10%)TPLP8▲ 1 (0.14%)TREET18.25▲ 1.66 (0.10%)TRG61.9▲ 5.63 (0.10%)UNITY25.78▲ 2.34 (0.10%)WTL1.32▲ 0.16 (0.14%)

LDA Approved Housing Societies in Lahore May 2025 Updated List

Lda Approved Housing Societies In Lahore May 2025 Updated List
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LAHORE – Lahore, the city of around 15 millio residents, saw surge in housing demand, which resulted in rise of both legal and illegal housing societies. While legal societies are regulated by the Lahore Development Authority (LDA) to ensure safety and infrastructure, illegal societies often lack approval, violate regulations, and pose significant risks to buyers.

These unregulated projects are often marketed with lower prices but can lead to legal and financial complications. Property prices in Lahore have soared due to both legal and illegal developments, pushing homeownership out of reach for many, particularly in upscale societies areas like DHA and Bahria Town.

To ensure safety and legal protection, buyers should opt for LDA-approved housing societies, which include well-known developments like DHA, Bahria Town, Lahore Smart City, and others. In summary, while the demand for housing in Lahore continues to grow, it’s crucial for investors to choose legally approved societies to avoid the pitfalls of illegal housing schemes and secure their investments.

LDA Approved Housing Societies 2025

Schemes Site
ABDALIAN SOCIETY PHASE I NIAZ BEG
Abid City KHAMBA & RAKH KHAMBA
Abid City 2 RAKH KHAMBA
ABID TOWN JOGEENPURA
ABOUZAR HOUSING SCHEME. NIAZ BEG
Abpara Housing AMEER PUR & BHUPTIAN
Accounts Group BAGRIAN, DHARAMCHAND
AGRICS TOWN RAKH KHAMBA
AGRICS TOWN PH-II KHAMBA
AGRICS TOWN PH-III MOUZA RAKH KHAMBA
AHBAB COOP. H. SOCIETY NIAZ BEG
AHMED HOUSING SCHEME NIAZ BEG
AHSAN PARK JULKEY
AIR LINES HOUSING SCHEME RAKH KHAMBA
AITCHISON COL.STAFF COOP.PH-I NIAZ BEG
AKHTAR ESTATE-1 ATTARI SAROBA
AL-ASAR HOUSING SCHEME MANAK
AL-HAMD FORTS JIABAGA
AL-HAMRA TOWN RAKH KHAMBA
ALI TOWN RAIWIND ROAD
ALIA TOWN BAGHBANPURA
ALJANAT HOUSING SCHEME RAKH KHAMBA
ALMAWA HOUSING SCHEME JULKEY & BUDOKI
ALPHA COOP.HOUSING SOCIETY NIAZBEG
ANGOORI BAGH SCHEME BAGHBAN RA
ARCH. ENGG. H.SCHEME-II RAKH KHAMBA
ARCH. ENGINEERING H. SCHEME-I RAKH KHAMBA
Army Welfare Housing p1 RAKHPURA
Army Welfare Trust Housing p2 ASAL LAKHOWAL
Audit & Accounts SAHHOKI
AVECINIA CITY TARROGIL
Awaisia Housing SATTO KATLA
AYUBIA TOWN JOGEEN PURA
AZAM GARDEN SCHEME NIAZ BEG
Azizia Town KHAMBA
Bagh E Iram SADHOKI, HALLOKI
Bahria Town(Safari Town) Mouza Paji, Tehsil City and District Lahore.
BAHRIA TOWN sector A Mouza Maraka & MauzaJaliana
BANKERS AVENUE CO-OP H/S MOUZA DERA
BEACON HOUSE AASAL LAKHOWAL
CAMPUS COLONY SULTANABAD & JOGEENPURA
CAMPUS VIEW TOWN JOGEEN PURA
Canal Burg NAIZ BAIG
CANAL VIEW COOP. H. SOCIETY NIAZ BEG
CENTRAL PARK JULKEY BADHUKEY
China Town HALLOKI
CHINAR BAGH H:S TARROGIL/JANJATE
CHINAR COURTS FARM H:S TARROGIL/JANJATE

Illegal Housing Societies In Lahore 2025 Check Updated List Here

CITY PARK H/S MOUZA MANGA DIST LAHORE
CLASS IV EMPLOYEES COOP. SCH. AJUDIAPUR
DILKHUSHA COLONY KOT LAKHPAT
Dream Gardens (MONNOO HOUSING ESTATE) FATEH SINGH WALA
DUBAI TOWN RAIWIND ROAD
E.B. LAND HOUSING SCHEME SHAHPUR KHANPUR
EDEN ABAD RAIWAND ROAD LAHORE
EDEN ABAD EXT HALLOKI
EDEN ABAD EXT-I(A+B) JANJATAY
EDEN Boulevard BAGRIAN, DHARAMCHAND
EDEN CANAL VILLAS H/SCHEME AMARKOT
EDEN GARDENS gajjo matta
EDEN GARDENS EXT DULLO KHURD & DULLU KHALAN
EDEN LANE VILLAS HALLOKI
Eden Park TURKA ALAM SHAH, FATEH
EDEN Place Housing Scheme Kaccha
EDUCATION CITY MOUZA RAKHA LADHAY KEY
EME Coopperative housing MOUZA RAKHA LADHAY KEY
ENGG. UNIVERSITY E:C:H:S SATTO KATLA
ENGINEERS ARCH. H. SCHEME-III SATTO KATLA
EVER GREEN HOUSING SCHEME PAJI AND RAKH JUDDO DHEER
Excise-taxsation KHAMBA
FAROOQ AVENUE DHANA SINGWALA
FAZAIA HOUSING SCHEME JEEWAN MAL, BHALIGIL DISTRICT LAHORE
Fazal Elahi Colony Sattokatla
FORMANITES H/S PH-I MOUZA KAMAHAN MOUZA KAMAHAN, LEEL
GENERAL SHER ALI KHAN H.SCH. DHANA SINGWALA
GHAUSE FARM RAKH JODHOO DHEER
GHEE CORPORATION OF PAKISTAN GHULAM GHOUSWALA
GHOUSIA TOWN AJUDIAPUR
GARDIONO COURTS FARM H/S SORA
GM Riaz NIAZ BAIG
Gosha E Ahbab p2 NIAZ BAIG
Gosha E Ahbab p3 NIAZ BAIG
GOSHA-E-AHBAB COOP. H.SOCIETY NIAZ BEG
Government Supirior Services MIRAKA MULTAN
Govt officers Co opperative (C & D Sector) PAJIA & MANAK
Govt Servent housing old JANJATAY
GREEN ACRES FARM H:S BHOPTIAN AMIRPUR
Green fort 4 CHUNG RUNJGRIAN
Green Fort1 RAKH KHAMBA
GREEN VALLEY Chak No.37/UCC
Greenfort2(rev)
GULDASHT TOWN DUGAJE/Harike Road
GULFISHAN TOWN SHEIKHUPURA RD.
Gulshan e Ahbab housing Scheme p2 (Shadab Colony) RAKH CHANDRAYE, FEROZE PUR ROAD

 

Gulshan E Awan NANGAR
Gulshan E Jinnah KADA & WANGARH
Gulshan E Lahore KHAMBA
GULSHAN-I-MUSTAFA AJUDIAPUR
GULSHAN-I-SHALIMAR H. SCHEME BAGHBANPURA
HASSAN TOWN MAHMOOD BOOTI
HOME LAND (EDEN PALACE VILLAS) RAKH KHAMBA
Hyde Park NIAZ BAIG, AMERKOT
Icon Valley PAJAI RAIWAIND ROAD LAHORE
IEP M Town Sec B SATTOKATLA
IEP town Sec A BAGRIAN, SADHOKI, NAGER
INTERNATIONAL CITY FARM HOUSING MOTA SINGH WALA
IQBAL AVENUE CO-OPERATIVE HOUSING PHASE-I SATTOKATLA,RAKH KHAMBA
IQBAL AVENUE PHASE-III PUNJGRIAN/MUSALLA
IrrigationSociety LEEL
ISLAMIA COLLEGE OLD BOYS H.S NIAZ BEG
ITTEFAQ TOWN NIAZ BEG
IZMIR TOWN CHUNG KANJRAN
JAFFAR TOWN/ISMAT NAGAR RAKH KHAMBA
Jewan Mal KOT JEWAN MAL
Judicial emp p1 NIAZ BEG
JUDICIAL COOP. H. SOCIETY Phase 1 EXT NIAZ BEG
Jodicial Colony P2 NIAZ BEG
JUDICIAL HOUSING SCHEME PH-III MUSALLA
JUDICIAL COOPERATIVE PH-III (EXTN) MUSALLA
Kakezai Ph-II KACHA
KEMC (DOCTOR’S TOWN) SADHOKE
Khayaban-e-Qaid NIAZ BEG
Khayam Mini City Ph-I DIANA NAIH
KHURAM TOWN G. T. ROAD
KHYABAN-E-AMIN SADHO KI & HALLOKI
KHYABAN-E-KHAIR-UD-DIN AJUDIAPUR
KHYABAN-E-KHAIR-UD-DIN:(EXT.) AJUDIAPUR
KHYBAN-E-ZAHRA SATTO KATLA
Khyber Housing State GAJJU MATTA
KINGS TOWN HOUSING SCHEME RAKH JUDHU DHEER
Lahore Avenue KHAMBA
LAHORE CHAMBER OF COMMERCE PHASE 1 MULTAN ROAD
LAHORE CHAMBER OF COMMERCE PHASE 2 KANJRA
LAKE CITY BELLA VISTA Raiwind Road, Lahore
Land Bareze Sect-A BHOBTIAN
Land Bareze Sect-B BHOBTIAN
MARIUM TOWN RAKH JODHOO DHEER
Mascot Housing Scheme SADHOKI
Meraj Town Housing Scheme Hanjarwal
MID LAND FARM H /S TATLY DISTRICT LAHORE
Millat Tractors Emp KACHA
MODEL HOUSING SCHEME LADHEKE BHULLAR SUA AASAL

 

Muhafiz Town
Muhafiz Town p2 SADHOKE
Muslim Nager ASSAL LAKHO WAL
NADDI KINARAY BADHUKI & MAL
NASHEMAN-I-IQBAL C:H:S PHASE-I. KHAMBA
NASHEMAN-I-IQBAL C:H:S PHASE-II SADHOKE/BAGRIAN
NAWAB TOWN RAKH KHAMBA
NAZ TOWN SADHOKE
Nespak C opperative emp Phase2 Site1 QUNG, MASSALA, RAKHPURA
NESPAK Empl:C:H:S: SATTOKATLA
Nespakp2 SATTOKATLA, RAKHKHAMBA
New Lahore City Sundar
News Paper Emp HALLOKI
NFC p1 SATTOKATLA
Nishan Colony KOT KHAWAJA SAEED
OPF Housing AMEER PURA & KHAMBA
P&D Emp CHUNG, PUNG, GARIAN
Pakistan Atomic Energy Housing Scheme Maraka Multan Road
Pakistan Rajput SHAHPUR KHAN
PAK ARAB HOUSING SCHEME ATTARI SAROBA/CHANDRAI
PCSIR COOP. H.SOCIETY-I NIAZ BEG
PCSIR E:C:H:S (ALFLAH AVENUE-I) SATTO KATLA
PCSIR PHASE-II (REVISED) RAKH KHAMBA
PCSIR PHASE-II & III) BAGRIAN
PGEHS P1 Ext SATTOKATLA
PIA HOUSING SCHEME –I & II SATTO KATLA
Pindi Raj Putan PINDI RAJPUTAN
Public Health FATEH ABAB, BHUBTIAN
Punjab Board of Revnue DHANA SINGH WALA
Punjab Co opperative
Punjab Govt Emp P-I SATTOKATLA
Punjab Govt Emp P-I EXT SATTOKATLA
Punjab Govt Emp P-II SATTOKATLA
Punjab University EMP P1 MOUZA RAKH KHAMBA
Punjab University housing p2 MOUZA KHAMBA & RAKH KHAMBA
Rail Town KANJRA
Ravians Housing HALLOKI
RAZA TOWN HOUSING SCHEME KACHHA
Regent Park JANJATEY
Rehman Abad AJUDHIAPUR
Rehman Estate DHANA SINGH WALA
Revenue Emp Block A NIAZ BAIG
Revenue Emp block B NIAZ BAIG
RIVER EDGE (REVISED) SHAHPUR KANJRAN
RIVER VIEW COOP. H. SOCIETY RAKH KHAMBA
Sadat SADHOKI
SAIGHAL ESTATE NIAZ BEG
SALLY TOWN NORTH TAJPURA
SALLY TOWN SOUTH TAJPURA

 

SAMAN BERG KHURD DHANA SINGWALA
Saman Burg JUGIANPURA
Saman Zar AJOADHIAPUR
SARGODHA COOP. H. SOCIETY BHOPTIAN
SAROBA GARDEN ATTARI SAROBA
SATELLITE TOWN FEROZEPUR ROAD
shahdab colony Moza Chandirai, Ferozpur Road Lahore
SHAHID TOWN FEROZEPUR ROAD
SHERAZ HOUSING SCHEME BAGRIAN
State Enter Prisers NIAZ BEG
STATE ENTERPRISES COOP.H/S PH-I NIAZ BEG
STATE ENTERPRISES COOP.H/S PH-II NIAZ BAIG
SUI NORTHERN GAS E:C:H:S: Phase I CHUNG PUNJGRIAN
Sui Northen Officers Phase II ARAL LAKAOWD
SUKH CHAIN GARDEN MARAKA &MOHNALWAL
SUN FLOWER (REVISED) NIAZ BEG
SUNNY PARK RAIWIND ROAD
SUNNY PARK (EXTENSION) RAIWIND ROAD
SUPERIOR COURTS E:H:S: AMARKOT
TARIQ GARDEN SADHOKE
TECH. SOCIETY NIAZ BEG
TRICON VILLAGE CHUNG PANJGRAIN
TUXEDO RAKH JODHOO DHEER
Valencia H/Scheme Ph I-IV SADHOKE & DHARAMCHAND
Valencia H/Scheme Ph-V SADHOKE
VENUS HOUSING SCHEME ATTARI SAROBA
WAPDA Empl:C:H:S: Phase-I SATTOKATLA
WAPDA Empl:C:H:S: Phase-I EXT SATTOKATLA
WAPDA RETIRED OFFICERS H:S RAKH BAWALE
Wapda Town P2 KHAMBA
WEST WOOD COLONY NIAZ BEG
Women Housing Scheme KOT JEMA MAL CHAK 62
Wyeth Empl:C:H:S: HALLOKE
ZAHEER-UD-DIN BABAR NIAZ BEG
ZAM ZAM HOUSING SCHEME KACHHA
Zubaida Khatoon HALLOKI

 

Illegal Housing Societies In Lahore 2025; Check Updated List here

 

Web Desk (Lahore)

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