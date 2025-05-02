AGL55.05▲ 0.91 (0.02%)AIRLINK155.38▲ 3.26 (0.02%)BOP9.69▲ 0.57 (0.06%)CNERGY7.11▲ 0.02 (0.00%)DCL10.17▲ 0.44 (0.05%)DFML36.64▲ 1.53 (0.04%)DGKC132.79▲ 8.33 (0.07%)FCCL43.44▲ 0.63 (0.01%)FFL14.79▲ 0.58 (0.04%)HUBC136.24▲ 4.3 (0.03%)HUMNL12.51▲ 0.28 (0.02%)KEL4.02▲ 0.02 (0.01%)KOSM5.02▲ 0.11 (0.02%)MLCF69.44▲ 2.39 (0.04%)NBP85.07▲ 3.23 (0.04%)OGDC203.25▲ 2.87 (0.01%)PAEL42.5▲ 1 (0.02%)PIBTL8.79▲ 0.37 (0.04%)PPL150.83▲ 2.23 (0.02%)PRL28.91▲ 1.2 (0.04%)PTC20.73▲ 1.27 (0.07%)SEARL84.04▲ 2.07 (0.03%)TELE6.98▲ 0.16 (0.02%)TOMCL31.52▲ 0.39 (0.01%)TPLP8.27▲ 0.13 (0.02%)TREET18.91▲ 0.72 (0.04%)TRG64.05▲ 0.92 (0.01%)UNITY26.21▲ 0.44 (0.02%)WTL1.27▲ 0.02 (0.02%)

Illegal Housing Societies In Islamabad, and Rawalpindi May 2025 Update

Illegal Housing Societies In Islamabad And Rawalpindi May 2025 Update
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ISLAMABAD – The number of illegal housing societies in twin cities of Rawalpindi and Islamabad continues to climb higher, prompting CDA, RDA, and other officials to intensify crackdown.

The country’s capital city and its outskirts saw surge in illegal housing societies in previous years, amid influx. As demand for affordable housing rises, unapproved schemes have begun to mushroom, often without proper planning, infrastructure, or regulatory approval.

RDA even lodged FIRs against dozen of illegal schemes for operating without required approvals. Authorities have also taken action against unauthorized advertising. If you are planning to buy any piece of land, make sure to check full status of housing societies here.

Illegal Housing Society in Rawalpindi 

Scheme Location
Abad Pearl Villas Kalyal
Abid Homes Kalri
Addan Homes Dhamyal
Adyala Town Adyala
Airport Residencia Thalian, Kataria
Airport Town Thalian
Akbar Villas Morgah
Aamin City One Bajnial
Alfalah Homes Kalyal, Kalri
Al-Buraq Enclave Bagga Sheikha
Al-Fazal Garden Rakhain
Al-Karim Builders Bagga Miana, Sangrial
Al-Raffi Homes Dhamyal Kalyal
Airline Avenue Pind Nasralla
Army Welfare Trust Housing Wanni, Poor, Paswani, Jando
Aurora Housing Scheme Lab Thatho, Taxila
Baber Homes Kalyal Dhagal
Bahria Enclave II Bobri Patha
Bahria Enclave III Khattar
Bahria Golf City Ext. Manga / Expressway
Baroha Farm Houses Baroha
Bin Alam Gahi Saydian
CBR Residencia Kolian Par
Century Town Bagga Sheikhan, Rawat
Ch. Orangzeb Kaak Sheikhpur
Defense View Kalyal
Discovery Garden Mouza Mujahid
Elixer Resort Dellah Murree
Elegant City / New Model Town Nigyal Pahlwan
Engineer CHS Piswal
Executive Homes Kalyal Kalri
Faisal Town Phase II Mera Kalan, Kolian Par, Dhalla
Faisla Residencia Phase II Rajar, Khangar
Federation of Employees CHS Lohi Bher
Gallop Greens Farm Houses Gahi Syedian
Globel Avenue Phase I Chakri
Green City Boucha
Green Homes Dhoke Abdullah
Green View Colony Dhoke Abdullah
Gulshan-e-Ali Adyala
Gulshan-e-Bahar Mouza Pilo, Pilo Road
Gulshan-e-Iqbal Mohri Gazan
Gulshan-e-Sehat CHS Paswal, Wanni
Gulf City (Fatima Town) Misrot, Chakri Road
Hamza Town Kaliyal
Hasan Homes Kalri
Hawk Melbourne Chakbeli Khan Road
High Gate Hills Khattar
Hoon Adventure Farm Mouza Adhowal, Adyala Road
Ittehad Heights Jattal, Girja Road
Janjua Town I Jarahi
Janjua Town II Jarahi
Janjua Town III Jarahi
Jinnah Town Adyala
Judicial Town Trait, Karlot
Khayaban-e-Millat Adyala
Khayaban-e-Quaid Adyala
Kohistan Enclave Ext. Sagra, Brahma
Kohsar Extension Serrai Khola, Juggian, Pind Gondal
Lake Marina Kotli Sattian
Land Sub near T&T Housing Morgah
Maryum Green City Morgah
Maz City Pind Gondal
Mehmood Town Banda Nagyal, Dhamial Road
Mega City (Iqbal City) Missa Kiswal
Merry Land City Adyala
Metro Homes Kalri
Ministry of Commerce CHS Wanni
Morgah Hills Morgah Defense Road
Muhammad Tahir Housing Hoon
Mustafa Residencia Sheikhpur
National Police Foundation Rawat
National Town Jatal
New Metro City Matial, Bhai Khan, Pindora
New Murree Township Kotli Sattian
OGDC Employees Coop Housing Dhagal
Paras Villas / Raja Abid Homes Kalyal, Jorian
Park Zameen Town Misriot, Chakri Road
Qaim Mansion Adyala Road
Radio Colony Employees Coop Housing Kalri
Raja Nisar Kalyal
Rasool Town Kotha Kalan
Rawal Enclave Hayal Ranyal, Chakri
Rawal Palm City Adyala Road
Rawal Town & Enclave Hayal Ranyal, Chakri Road
Rose Valley Adyala
Samar Zar Villas Kalyal
Samarzar Housing Project Kaliyal
Saphire Valley Shahpur, Dhagal
Sardar Town Dhoke Pahrian, Kalyal
Shahpur Town (Sphire) Kalri
Silver City Prime Jattal
Soni Builders (Dream Homes, Peace City) Chakri Road
The Avenue Nasrallah
The Life Residencia Mohri Khatran
Utility Cooperative Housing Trait / 22 Meel
Veteran Employees CHS Dhok Bhadana
Wah Residencia Pind Bhotti, Taxila
Wah-Taxila Smart City Pind Godal
Waddya Homes Morgah
Wapda Town (Wapda CHS) Jando, Pandana
Zaryab City Gharbal

Illegal Housing Societies In Islamabad And Rawalpindi May 2025 Update

CDA Approved Housing Schemes in Islamabad 

 Scheme Area  No. of Plots
AGOCHS-I 1114.14 573
AGOCHS-II 3517.00 2263
Al-Hamra Avenue 2504.70 626
Al-Makkah City 408.43 434
Bahria Garden City 3232.40 664
Bahria Town (Phase-II, III, V, VI) 2501.70 1384
Bahria Town (Phase-III-E & IV) 2099.00 2730
Bahria Town Phase-VII 761.20 642
Bahria Town Phase-VII-E 711.00 647
Cabinet Division Employees 4405.00 2749
Capital Enclave 771.51 639
CBR Employees CHS 1687.85 2070
Engineer’s Housing (D-16 & D-17) 1156.29 706
Faisal Residencia Not listed Not listed
Federation of Employees CHS 400.00 404
Grace Valley 436.00 654
Gulberg Residencia 19390.36 12477
Gulshan-e-Rabia Abandoned
Icon Gardens 146.92 203
Islamabad Gardens 811.50 662
Jeddah Town Not listed Not listed
Jinnah Garden (Phase-I) 2548.00 2397
Jinnah Garden (Phase-II) 1066.00 883
Jinnah Garden (Phase-I Extension) 1826.50 2552
Jinnah Town 2550.00 2025
Khayaban-e-Kashmir-I (G-15/F-15) 3482.62 2516
Khayaban-e-Kashmir-II (F-16) 1345.57 944
Khayban-e-Kashmir-II (Darwala Road) 1344.00 944
Margalla View (D-17) 1912.02 1578
Ministry of Interior CHS (G-16) 1630.00 1279
Morgah City 882.00 655
Multi Gardens-I (A-17/B-17) 4815.75 2845
National Assembly CHS 407.00 618
National Police Foundation 1325.00 1195
Naval Anchorage 3702.70 1339
New Islamabad Enclave 1037.00 1579
OPF Housing Scheme 4683.25 2547
Pakistan Medical CHS 276.00 240
Paradise City 1900.00 1470
Parliamentarian Enclave Abandoned
River Gardens 1079.17 1036
Roshan Pakistan Corporation 1619.00 931
Senate Avenue CHS 679.90 569
Services CHS 255.00 316
Soan Gardens 2985.00 2401
Supreme Court Employees CHS 2222.06 1806
T&T Employees CHS (F-17/2) 1194.70 13676
Tele Garden (F-17/3, MPCHS) 1757.65 1490
Tele Town 499.50 232
WWF Labor Colony 1476.00 532
Zaraj Housing Scheme 1564.00 1419

Beware of These Illegal Housing Societies in Lahore – September 2024 Update

 

 

Web Desk (Lahore)

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