Bangladesh outplay Pakistan in first ODI to go 1-0 up in series

Bangladesh thrashed Pakistan by a huge margin of eight wickets in the ODI series opener at Shere Bangla Cricket Stadium in Dhaka on Wednesday.
Chasing a modest 115-run target to go 1-0 up in the series, Bangladesh crossed the finish line in 15.1 overs with eight wickets remaining.
Tanzid Hasan Tamim was the top scorer for the host with an unbeaten 67 off just 42 balls, hitting seven fours and five maximums. Najmul Hossain Shanto contributed 27 off 33 balls, laced with five boundaries.
Shaheen Shah Afridi and Mohammad Wasim took one wicket apiece. Nahid Rana was named player of the match.
After being put into bat by Bangladesh skipper Mehidy Hassan Miraz, Pakistan were bundled out for 114 in 30.4 overs, despite a solid 41-run opening stand between debutants Sahibzada Farhan (27) and Maaz Sadaqat (18).
Faheem Ashraf was the top scorer for the Green shirts, who made 37 off 47 balls, hitting six fours and one maximum. Mohammad Rizwan contributed 10 off 20 balls.
As no other batter could enter the double figures, Pakistan was bowled out for their lowest ODI total against Bangladesh. Pakistan’s previous lowest score against Bangladesh was 161 in the World Cup 1999 match.
Nahid Rana bagged five wickets and Mehidy Hasan Miraz three, while Taskin Ahmed and Mustafizur Rahman took one wicket each.
Pakistan Playing XI: 1 Sahibzada Farhan, 2 Maaz Sadaqat, 3 Shamyl Hussain, 4 Mohammad Rizwan (wk), 5 Salman Agha, 6 Hussain Talat, 7 Abdul Samad, 8 Faheem Ashraf, 9 Shaheen Shah Afridi (c), 10 Mohammad Wasim, 11 Abrar Ahmed
Bangladesh Playing XI: 1 Saif Hassan, 2 Tanzid Hasan, 3 Towhid Hridoy, 4 Najmul Hossain Shanto, 5 Litton Das (wk), 6 Afif Hossain, 7 Mehidy Hasan Miraz (c), 8 Rishad Hossain, 9 Taskin Ahmed, 10 Nahid Rana, 11 Mustafizur Rahman