Sunday, August 10, 2025

West Indies opt to bowl first against Pakistan in second T20I

TRINIDAD – West Indies skipper Shai Hope has won the toss and opted to bowl first against Pakistan in the second T20I at Brian Lara Academy Ground in Trinidad on Sunday evening.

Pakistan Playing XI: 1 Abdullah Shafique, 2 Saim Ayub, 3 Babar Azam, 4 Mohammad Rizwan (capt, wk), 5 Salman Agha, 6 Hasan Nawaz, 7 Hussain Talat, 8 Mohammad Nawaz, 9 Shaheen Afridi, 10 Hasan Ali, 11 Abrar Ahmad

West Indies Playing XI: 1 Brandon King, 2 Evin Lewis, 3 Keacy Carty, 4 Shai Hope (Capt, wk), 5 Sherfane Rutherford, 6 Roston Chase, 7 Justin Greaves, 8 Gudakesh Motie, 9 Shamar Joseph, 10 Jayden Seales, 11 Jediah Blades

