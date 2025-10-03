AGL75.06▼ -2.24 (-0.03%)AIRLINK167.28▼ -1.26 (-0.01%)BOP33.5▲ 0.72 (0.02%)CNERGY9.07▲ 0.55 (0.06%)DCL15.16▼ -0.16 (-0.01%)DFML33.26▼ -0.34 (-0.01%)DGKC256.15▼ -1.23 (0.00%)FCCL61.02▲ 0.2 (0.00%)FFL21.66▼ -0.09 (0.00%)HUBC236.85▲ 3.56 (0.02%)HUMNL15.13▼ -0.91 (-0.06%)KEL7.11▼ -0.11 (-0.02%)KOSM7.14▼ -0.18 (-0.02%)MLCF108.91▲ 0.94 (0.01%)NBP216.61▼ -2.25 (-0.01%)OGDC277.92▼ -0.49 (0.00%)PAEL59.3▼ -0.63 (-0.01%)PIBTL15.43▼ -0.25 (-0.02%)PPL202.41▼ -1.03 (-0.01%)PRL40.11▲ 2.61 (0.07%)PTC29.21▼ -0.89 (-0.03%)SEARL119.86▲ 3.98 (0.03%)TELE9.02▲ 0 (0.00%)TOMCL69.18▼ -3.7 (-0.05%)TPLP11.45▼ -0.38 (-0.03%)TREET27.77▼ -0.52 (-0.02%)TRG74.77▼ -0.53 (-0.01%)UNITY26.11▼ -0.32 (-0.01%)WTL1.76▼ -0.06 (-0.03%)
Friday, October 3, 2025

Zong Daily, Weekly and Monthly Internet Packages – October 2025 Update

If you are looking for Zong’s internet packages, Pakistan Observer got you covered. Whether you need quick MBs for one day, a full week of browsing, or a whole month of uninterrupted connectivity, Zong has multiple plans for you.

Daily Bundles are best for quick surfing, stream, and chat without worrying about running out. Weekly Bundles work best for work, studies, or entertainment. If you want to stay online all time, you need to look for month long with data for all your browsing and streaming needs.

Zong Daily Internet Packages

Package Name MBs Validity Price
Free 3G / 4G Package for Facebook Unlimited 1 Day 0
Twitter Only 3G / 4G Package 20 1 Day 2
Full Gup Package 30 1 Day 5
Daily Facebook Offer 1000 1 Day 5
Classified Pack 50 1 Day 5
Daily TikTok Offer 1000 1 Day 8
One Day Facebook 1000 1 Day 8
Daily SMS + WhatsApp Bundle 30 1 Day 10
Ramzan Exclusive Daytime Offer 1000 1 Day 12
Perfect Package 40 1 Day 12
Hello 1 DIN 50 1 Day 13
Whatsapp Only Daily 3G / 4G Package 150 1 Day 15
Shandaar Daily Package 50 1 Day 17
Daytime Offer 1500 1 Day 23
Daily Basic 100 1 Day 23
DAILY SOCIAL OFFER 1500 1 Day 23
DAILY DTO 1500 1 Day 23
DAILY GNO 2500 1 Day 23
Good Night 3G / 4G Package 2500 1 Day 23
Daily Data Max 500 1 Day 49

For light users or social media access, there are very low-cost or free options like the Facebook-only package (unlimited data for Rs. 0), Twitter-only (20 MB for Rs. 2), and small bundles at Rs. 5 offering 30–1000 MB. Mid-range packages (Rs. 8–17) provide larger daily data or combined benefits, such as TikTok or Facebook packs with 1000 MB.

Zong Weekly Internet Packages

Package Name MBs Validity Price
New SIM Offer 4000 7 Days 0
4G SIM Upgrade Offer 4000 7 Days 0
Weekly SMS Bundle 200 7 Days 32
APNA SHEHR SEHWAN 5000 7 Days 80
APNA SHEHR SANGHAR 5000 7 Days 90
APNA SHEHR FAROOQABAD 5000 7 Days 90
APNA SHEHR HASILPUR 5000 7 Days 90
Haftawar Voice Offer 1000 7 Days 99
APNA SHEHR QAMBAR 5000 7 Days 100
APNA SHEHR THUL 5000 7 Days 100
Shandaar Weekly Package 500 7 Days 120
LAHORE SUPER OFFER 5000 7 Days 120
Shandaar Haftawaar Offer 500 7 Days 120
Weekly TikTok Offer 5000 7 Days 120
APNA SHEHR PLUS CHINIOT 8000 7 Days 150
WEEKLY VIDEO 8000 7 Days 150
MALAKAND OFFER 3000 7 Days 160
HAFTAWAR PUNJAB OFFER 3000 7 Days 160
Weekly Social Offer 5000 7 Days 160
Super Weekly 3G / 4G Package 4000 7 Days 200
Super Weekly Offer 4000 7 Days 200
KASHMORE PLUS OFFER 12000 7 Days 200
Punjab Offer 6000 7 Days 230
Karachi Offer 5000 7 Days 250
Mega Data Offer 100000 7 Days 250
Haftawar Load Offer 900 7 Days 270
Weekly AIO 4000 7 Days 300
SUPER WEEKLY PLUS ON INTERNET SIM 8000 7 Days 330
Super Weekly Plus 8000 7 Days 350
Weekly HLO 15000 7 Days 400
Super Weekly Max 20000 7 Days 420
SUPER WEEKLY MAX ON INTERNET SIM 25000 7 Days 425
Super Weekly Premium 30000 7 Days 450
Weekly Pro 40000 7 Days 460
Weekly Pro Plus 60000 7 Days 500
Weekly Azadi Offer 80000 7 Days 520
Weekly Digital Max 100000 7 Days 540

Zong offers monthly internet plans for every need and budget. Light users can enjoy free or low-cost packages like the “Monthly Google Maps Offer” (500 MB for Rs. 0) or “MONTHLY WHATSAPP” (5000 MB for Rs. 30) for social apps and messaging. For moderate usage, packages from Rs. 100–575 provide 5GB–8GB of data, perfect for streaming, gaming, and daily browsing.

Heavy internet users have high-volume options ranging from Rs. 750 to Rs. 1500, including 12GB–60GB plans, ideal for multiple devices, HD video streaming, and downloads. For power users, business needs, or device-specific use, Zong offers ultra-high data packages from Rs. 1600 up to Rs. 5000, providing 100GB–200GB of data to ensure uninterrupted high-speed connectivity all month long.

Zong Monthly Internet Packages

Package Name MBs Validity Price
Monthly Google Maps Offer 500 30 Days 0
MONTHLY WHATSAPP 5000 30 Days 30
Monthly Mini 3G / 4G Package 150 30 Days 50
IMO Offer 2500 30 Days 80
Monthly SMS + Whatsapp Bundle 30 30 Days 100
Monthly PUBG 10000 30 Days 120
MONTHLY SOCIAL MINI 6000 30 Days 130
Monthly Basic 500 3G / 4G Package 500 30 Days 150
MONTHLY WHATSAPP PLUS 5000 30 Days 160
Shandaar Monthly Package 1000 30 Days 300
Monthly 3GB 3G / 4G Package 3000 30 Days 300
Shandaar Mahana Offer 1000 30 Days 305
5GB Monthly on Internet SIM 5000 30 Days 330
Monthly Social 12000 30 Days 430
Monthly 5GB 5000 30 Days 450
Monthly Social & YouTube 20000 30 Days 450
Maheena Bhar Offer 10000 30 Days 499
Data Share 3G / 4G Package (5GB) 5000 30 Days 500
Star Pre-Load Monthly Power Pack SIM 500 2500 30 Days 500
Internet SIM Monthly 3GB 3000 30 Days 500
MAHANA PUNJAB OFFER 4000 30 Days 575
Super Star Offer 8000 30 Days 575
Monthly 12GB 3G / 4G Package 12000 30 Days 750
Internet SIM Monthly 8GB 8000 30 Days 750
Monthly 20GB 20000 30 Days 750
Internet SIM Monthly 10GB 10000 30 Days 800
Data Share 3G / 4G Package (10GB) 10000 30 Days 900
Monthly Super Card Mini 5000 30 Days 900
Monthly 40 GB Internet Sim 40000 30 Days 940
Supreme Offer 20000 30 Days 999
Monthly MBB – 30GB (Device Only Package) 30000 30 Days 999
Monthly Premium 30GB 30000 30 Days 1000
Monthly Super Card 12000 30 Days 1000
Monthly Power Pack 1000 5000 30 Days 1000
Monthly Supreme 20000 30 Days 1100
Internet SIM Monthly 24GB 24000 30 Days 1200
Monthly Supreme Plus 30000 30 Days 1200
Internet SIM Monthly 12GB 12000 30 Days 1240
Internet SIM 12GB + 15GB (4 AM – 4 PM) 27000 30 Days 1250
Monthly Super Offer 30000 30 Days 1299
Monthly Pro 40000 30 Days 1500
Monthly Pro Plus 60000 30 Days 1600
Monthly Digital Max Offer 100000 30 Days 1700
Supreme Plus Offer 10000 30 Days 1732
Monthly Pro Max 200000 30 Days 1800
Family Bundle 40000 30 Days 2000
Internet SIM Monthly 60GB 60000 30 Days 2000
Monthly MBB – 65GB (Device Only Package) 60000 30 Days 2100
Internet Sim 65GB 65000 30 Days 2100
Monthly MBB – 160GB (Device Only Package) 160000 30 Days 2600
Monthly MBB – 200GB (Device Only Package) 200000 30 Days 3300
Internet SIM Monthly 175GB 175000 30 Days 3300
Monthly MBB – 150GB (Device Only Package) 150000 30 Days 3500
My5 Offer 200000 30 Days 5000

 

 

