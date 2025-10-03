Zong Daily, Weekly and Monthly Internet Packages – October 2025 Update

If you are looking for Zong’s internet packages, Pakistan Observer got you covered. Whether you need quick MBs for one day, a full week of browsing, or a whole month of uninterrupted connectivity, Zong has multiple plans for you.
Daily Bundles are best for quick surfing, stream, and chat without worrying about running out. Weekly Bundles work best for work, studies, or entertainment. If you want to stay online all time, you need to look for month long with data for all your browsing and streaming needs.
Zong Daily Internet Packages
|Package Name
|MBs
|Validity
|Price
|Free 3G / 4G Package for Facebook
|Unlimited
|1 Day
|0
|Twitter Only 3G / 4G Package
|20
|1 Day
|2
|Full Gup Package
|30
|1 Day
|5
|Daily Facebook Offer
|1000
|1 Day
|5
|Classified Pack
|50
|1 Day
|5
|Daily TikTok Offer
|1000
|1 Day
|8
|One Day Facebook
|1000
|1 Day
|8
|Daily SMS + WhatsApp Bundle
|30
|1 Day
|10
|Ramzan Exclusive Daytime Offer
|1000
|1 Day
|12
|Perfect Package
|40
|1 Day
|12
|Hello 1 DIN
|50
|1 Day
|13
|Whatsapp Only Daily 3G / 4G Package
|150
|1 Day
|15
|Shandaar Daily Package
|50
|1 Day
|17
|Daytime Offer
|1500
|1 Day
|23
|Daily Basic
|100
|1 Day
|23
|DAILY SOCIAL OFFER
|1500
|1 Day
|23
|DAILY DTO
|1500
|1 Day
|23
|DAILY GNO
|2500
|1 Day
|23
|Good Night 3G / 4G Package
|2500
|1 Day
|23
|Daily Data Max
|500
|1 Day
|49
For light users or social media access, there are very low-cost or free options like the Facebook-only package (unlimited data for Rs. 0), Twitter-only (20 MB for Rs. 2), and small bundles at Rs. 5 offering 30–1000 MB. Mid-range packages (Rs. 8–17) provide larger daily data or combined benefits, such as TikTok or Facebook packs with 1000 MB.
Zong Weekly Internet Packages
|Package Name
|MBs
|Validity
|Price
|New SIM Offer
|4000
|7 Days
|0
|4G SIM Upgrade Offer
|4000
|7 Days
|0
|Weekly SMS Bundle
|200
|7 Days
|32
|APNA SHEHR SEHWAN
|5000
|7 Days
|80
|APNA SHEHR SANGHAR
|5000
|7 Days
|90
|APNA SHEHR FAROOQABAD
|5000
|7 Days
|90
|APNA SHEHR HASILPUR
|5000
|7 Days
|90
|Haftawar Voice Offer
|1000
|7 Days
|99
|APNA SHEHR QAMBAR
|5000
|7 Days
|100
|APNA SHEHR THUL
|5000
|7 Days
|100
|Shandaar Weekly Package
|500
|7 Days
|120
|LAHORE SUPER OFFER
|5000
|7 Days
|120
|Shandaar Haftawaar Offer
|500
|7 Days
|120
|Weekly TikTok Offer
|5000
|7 Days
|120
|APNA SHEHR PLUS CHINIOT
|8000
|7 Days
|150
|WEEKLY VIDEO
|8000
|7 Days
|150
|MALAKAND OFFER
|3000
|7 Days
|160
|HAFTAWAR PUNJAB OFFER
|3000
|7 Days
|160
|Weekly Social Offer
|5000
|7 Days
|160
|Super Weekly 3G / 4G Package
|4000
|7 Days
|200
|Super Weekly Offer
|4000
|7 Days
|200
|KASHMORE PLUS OFFER
|12000
|7 Days
|200
|Punjab Offer
|6000
|7 Days
|230
|Karachi Offer
|5000
|7 Days
|250
|Mega Data Offer
|100000
|7 Days
|250
|Haftawar Load Offer
|900
|7 Days
|270
|Weekly AIO
|4000
|7 Days
|300
|SUPER WEEKLY PLUS ON INTERNET SIM
|8000
|7 Days
|330
|Super Weekly Plus
|8000
|7 Days
|350
|Weekly HLO
|15000
|7 Days
|400
|Super Weekly Max
|20000
|7 Days
|420
|SUPER WEEKLY MAX ON INTERNET SIM
|25000
|7 Days
|425
|Super Weekly Premium
|30000
|7 Days
|450
|Weekly Pro
|40000
|7 Days
|460
|Weekly Pro Plus
|60000
|7 Days
|500
|Weekly Azadi Offer
|80000
|7 Days
|520
|Weekly Digital Max
|100000
|7 Days
|540
Zong offers monthly internet plans for every need and budget. Light users can enjoy free or low-cost packages like the “Monthly Google Maps Offer” (500 MB for Rs. 0) or “MONTHLY WHATSAPP” (5000 MB for Rs. 30) for social apps and messaging. For moderate usage, packages from Rs. 100–575 provide 5GB–8GB of data, perfect for streaming, gaming, and daily browsing.
Heavy internet users have high-volume options ranging from Rs. 750 to Rs. 1500, including 12GB–60GB plans, ideal for multiple devices, HD video streaming, and downloads. For power users, business needs, or device-specific use, Zong offers ultra-high data packages from Rs. 1600 up to Rs. 5000, providing 100GB–200GB of data to ensure uninterrupted high-speed connectivity all month long.
Zong Monthly Internet Packages
|Package Name
|MBs
|Validity
|Price
|Monthly Google Maps Offer
|500
|30 Days
|0
|MONTHLY WHATSAPP
|5000
|30 Days
|30
|Monthly Mini 3G / 4G Package
|150
|30 Days
|50
|IMO Offer
|2500
|30 Days
|80
|Monthly SMS + Whatsapp Bundle
|30
|30 Days
|100
|Monthly PUBG
|10000
|30 Days
|120
|MONTHLY SOCIAL MINI
|6000
|30 Days
|130
|Monthly Basic 500 3G / 4G Package
|500
|30 Days
|150
|MONTHLY WHATSAPP PLUS
|5000
|30 Days
|160
|Shandaar Monthly Package
|1000
|30 Days
|300
|Monthly 3GB 3G / 4G Package
|3000
|30 Days
|300
|Shandaar Mahana Offer
|1000
|30 Days
|305
|5GB Monthly on Internet SIM
|5000
|30 Days
|330
|Monthly Social
|12000
|30 Days
|430
|Monthly 5GB
|5000
|30 Days
|450
|Monthly Social & YouTube
|20000
|30 Days
|450
|Maheena Bhar Offer
|10000
|30 Days
|499
|Data Share 3G / 4G Package (5GB)
|5000
|30 Days
|500
|Star Pre-Load Monthly Power Pack SIM 500
|2500
|30 Days
|500
|Internet SIM Monthly 3GB
|3000
|30 Days
|500
|MAHANA PUNJAB OFFER
|4000
|30 Days
|575
|Super Star Offer
|8000
|30 Days
|575
|Monthly 12GB 3G / 4G Package
|12000
|30 Days
|750
|Internet SIM Monthly 8GB
|8000
|30 Days
|750
|Monthly 20GB
|20000
|30 Days
|750
|Internet SIM Monthly 10GB
|10000
|30 Days
|800
|Data Share 3G / 4G Package (10GB)
|10000
|30 Days
|900
|Monthly Super Card Mini
|5000
|30 Days
|900
|Monthly 40 GB Internet Sim
|40000
|30 Days
|940
|Supreme Offer
|20000
|30 Days
|999
|Monthly MBB – 30GB (Device Only Package)
|30000
|30 Days
|999
|Monthly Premium 30GB
|30000
|30 Days
|1000
|Monthly Super Card
|12000
|30 Days
|1000
|Monthly Power Pack 1000
|5000
|30 Days
|1000
|Monthly Supreme
|20000
|30 Days
|1100
|Internet SIM Monthly 24GB
|24000
|30 Days
|1200
|Monthly Supreme Plus
|30000
|30 Days
|1200
|Internet SIM Monthly 12GB
|12000
|30 Days
|1240
|Internet SIM 12GB + 15GB (4 AM – 4 PM)
|27000
|30 Days
|1250
|Monthly Super Offer
|30000
|30 Days
|1299
|Monthly Pro
|40000
|30 Days
|1500
|Monthly Pro Plus
|60000
|30 Days
|1600
|Monthly Digital Max Offer
|100000
|30 Days
|1700
|Supreme Plus Offer
|10000
|30 Days
|1732
|Monthly Pro Max
|200000
|30 Days
|1800
|Family Bundle
|40000
|30 Days
|2000
|Internet SIM Monthly 60GB
|60000
|30 Days
|2000
|Monthly MBB – 65GB (Device Only Package)
|60000
|30 Days
|2100
|Internet Sim 65GB
|65000
|30 Days
|2100
|Monthly MBB – 160GB (Device Only Package)
|160000
|30 Days
|2600
|Monthly MBB – 200GB (Device Only Package)
|200000
|30 Days
|3300
|Monthly MBB – 200GB (Device Only Package)
|200000
|30 Days
|3300
|Internet SIM Monthly 175GB
|175000
|30 Days
|3300
|Monthly MBB – 150GB (Device Only Package)
|150000
|30 Days
|3500
|Monthly MBB – 150GB (Device Only Package)
|150000
|30 Days
|3500
|My5 Offer
|200000
|30 Days
|5000