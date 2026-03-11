PSL 11: Full schedule of Karachi Kings matches

Karachi Kings will launch their campaign of the Pakistan Super League 2026 (PSL 11) on March 27 when it will take on Quetta Gladiators in Lahore.
This year’s tournament features eight teams – Hyderabad Kingsmen, Islamabad United, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Multan Sultans, Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators and Rawalpindi Pindiz.
Pakistan Super League 2026 will take place across six venues from 26 March to 3 May, the Pakistan Cricket Board announced. Among the six venues – Faisalabad, Karachi, Lahore, Multan, Peshawar and Rawalpindi – Faisalabad and Peshawar will host HBL PSL matches for the first time.
Complete Schedule of Karachi Kings Matches
Mar 27 – Quetta Gladiators vs Karachi Kings – Lahore (Night) – Match 2
Mar 29 – Lahore Qalandars vs Karachi Kings – Lahore (Night) – Match 6
Apr 2 – Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings – Rawalpindi (Night) – Match 10
Apr 9 – Karachi Kings vs Peshawar Zalmi – Karachi (Night) – Match 17
Apr 11 – Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen – Karachi (Night) – Match 20
Apr 16 – Karachi Kings vs Islamabad United – Karachi (Night) – Match 25
Apr 19 – Multan Sultans vs Karachi Kings – Lahore (Day) – Match 28
Apr 22 – Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen – Lahore (Day) – Match 32
Apr 23 – Lahore Qalandars vs Karachi Kings – Lahore (Night) – Match 35
Apr 25 – Quetta Gladiators vs Karachi Kings – Lahore (Day) – Match 37