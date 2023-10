KARACHI – The Pakistan International Airlines has cancelled 35 national and international flights as financial crisis has deepened.

International Flights Cancelled by PIA

Following are the flights cancelled by the national carrier:

Karachi-Mscat PK225

Dubai-Karachi PK214

Peshawar-Dubai PK212, 283 and 284

Islamabad-Kuala Lumpur PK894

Islamabad-Muscat PK291

Faisalabad-Dubai PK223

Faisalabad-Mscat PK165

Faisalabad-Abu Dhabi PK177 and 178

Kuwait City-Lahore PK206

Islamabad-Damam PK245

Damam-Lahore PK248

Dubai-Islamabad PK212

Sialkot-Abu Dhabi PK177 and 178

Islamabad-Jeddah PK741

Islamabad-Dubai PK233

Karachi-Damam PK241 and 242

Jeddah-Karachi PK332

Multan-Jeddah PK839

Sharjah-Multan PK294

Muscat-Faisalabad PK166

National Flights Cancelled by PIA

Karachi-Turbat PK 501 and 502

Karachi-Quetta PK 310 and 311

Karachi-Islamabad PK370 and 371

Islamabad-Multan PK681 and 682

Islamabad-Chitral PK660 and PK661