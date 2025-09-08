Pakistan to host Sri Lanka for ODI series in November

LAHORE – Pakistan will play three ODIs against Sri Lanka at the Rawalpindi Cricket Stadium from 11 to 15 November, the PCB confirmed on Monday.
In addition to the ODI series, Sri Lanka, as earlier announced, will feature in a T20I tri-series from 17 to 29 November, with Afghanistan the third team to take part.
This will be Sri Lanka’s first bilateral ODI series in Pakistan since 2019, when they last visited for a three-match series that Sarfaraz Ahmed-led side won 2-0, with the first ODI in Karachi abandoned due to rain. Sri Lanka’s most recent visit to Pakistan came in 2023, when they participated in the ACC Asia Cup and played against Afghanistan in Lahore.
Following today’s announcement, Pakistan will host two ICC World Test Championship matches against South Africa and six white-ball games from 12 October to 8 November. With the addition of the three-match ODI series against Sri Lanka, Pakistan will also host their maiden T20I tri-series from 17 to 29 November.
Full international schedule from 12 October to 29 November
South Africa tour to Pakistan
12-16 October – First Test at Gaddafi Stadium, Lahore
20-24 October – Second Test at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
28 October – First T20I at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
31 October – Second T20I at Gaddafi Stadium, Lahore
1 November – Third T20I at Gaddafi Stadium, Lahore
4 November – First ODI at Iqbal Stadium, Faisalabad
6 November – Second ODI at Iqbal Stadium, Faisalabad
8 November – Third ODI at Iqbal Stadium, Faisalabad
Sri Lanka tour to Pakistan
11 November – First ODI at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
13 November – Second ODI at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
15 November – Third ODI at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
Tri-Series T20I Tournament (Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka)
17 November – Pakistan v Afghanistan, Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
19 November – Sri Lanka v Afghanistan, Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
22 November – Pakistan v Sri Lanka, Gaddafi Stadium, Lahore
23 November – Pakistan v Afghanistan, Gaddafi Stadium, Lahore
25 November – Sri Lanka v Afghanistan, Gaddafi Stadium, Lahore
27 November – Pakistan v Sri Lanka, Gaddafi Stadium, Lahore
29 November –Final, Gaddafi Stadium, Lahore