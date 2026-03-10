Pakistan records remittances inflow of $3.3 billion in February 2026

Pakistan recorded a workers’ remittance inflow of $3.3 billion during February 2026.
According to data shared by the State Bank of Pakistan (SBP) on Tuesday, remittances increased by 5.2 per cent on a year-on-year basis.
Cumulatively, with an inflow of $26.5 billion, workers’ remittances increased by 10.5 per cent during July-February FY26 as compared to $24 billion received during the same period last year.
Remittances inflows during February 2026 were mainly sourced from the United Arab Emirates ($696.2 million), Saudi Arabia ($685.5 million), the United Kingdom ($532.0 million) and the United States of America ($319.5 million).
Pakistan recorded a workers’ remittance inflow of $3.5 billion during January 2026. Remittances inflows during January 2026 were mainly sourced from Saudi Arabia ($739.6 million), United Arab Emirates ($694.2 million), United Kingdom ($572.1 million) and United States of America ($294.7 million).
Pakistan recorded a workers’ remittance inflow of $3.6 billion in December 2025. Remittances inflows during December 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($813.1 million), United Arab Emirates ($726.1 million), United Kingdom ($559.7 million) and United States of America ($ 301.7 million).
Pakistan recorded remittances inflow of $3.2 billion during November 2025. Remittances inflows during November 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($753 million), United Arab Emirates ($675 million), United Kingdom ($481.1 million) and United States of America ($277.1 million).
Pakistan recorded a workers’ remittance inflow of $3.4 billion during October 2025. Remittances inflows during October 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($820.9 million), United Arab Emirates ($697.7 million), United Kingdom ($487.7 million) and United States of America ($290.0 million).
Pakistan recorded a remittances inflow of $3.2 billion during September 2025. Remittances inflows during September 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($750.9 million), United Arab Emirates ($677.1 million), United Kingdom ($454.8 million) and United States of America ($269.0 million).
Pakistan recorded a remittances inflow of $3.1 billion during August 2025. Remittances inflows during August 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($736.7 million), United Arab Emirates ($642.9 million), United Kingdom ($463.4 million) and United States of America ($267.3 million).
In July 2025, Pakistan recorded a remittances inflow of $3.2 billion. Remittances inflows during July 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($823.7 million), United Arab Emirates ($665.2 million), United Kingdom ($450.4 million) and United States of America ($269.6 million).
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