Pakistan records remittances inflow of $3.2 billion in September 2025

KARACHI – Pakistan recorded Workers’ Remittances inflow of $3.2 billion during September 2025.
According to the data shared by the State Bank of Pakistan (SBP) on Thursday, remittances increased by 11.3 per cent on a year-on-year basis.
Cumulatively, with an inflow of $9.5 billion, workers’ remittances increased by 8.4 per cent during the first quarter of FY26 compared to $8.8 billion received during the same period last year.
Remittances inflows during September 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($750.9 million), United Arab Emirates ($677.1 million), United Kingdom ($454.8 million) and United States of America ($269.0 million).
Pakistan recorded a remittances inflow of $3.1 billion during August 2025. Remittances inflows during August 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($736.7 million), United Arab Emirates ($642.9 million), United Kingdom ($463.4 million) and United States of America ($267.3 million).
In July 2025, Pakistan recorded remittances inflow of $3.2 billion. Remittances inflows during July 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($823.7 million), United Arab Emirates ($665.2 million), United Kingdom ($450.4 million) and United States of America ($269.6 million).
In June 2025, Pakistan recorded a workers’ remittances inflow of $3.4 billion. Remittances during June 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($823.2 million), United Arab Emirates ($717.2 million), United Kingdom ($537.6 million) and United States of America ($281.2 million).
In May 2025, Pakistan recorded a remittances inflow of $3.7 billion. Remittances inflows during May 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($913.9 million), United Arab Emirates ($754.2 million), United Kingdom ($588.1 million) and United States of America ($314.7 million.