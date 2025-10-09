AGL79.1▲ 0.68 (0.01%)AIRLINK160.48▼ -0.47 (0.00%)BOP33.75▲ 0.12 (0.00%)CNERGY8.53▼ -0.05 (-0.01%)DCL15.45▼ -0.05 (0.00%)DFML30.65▼ -0.29 (-0.01%)DGKC244.5▲ 1.06 (0.00%)FCCL57.89▲ 0.57 (0.01%)FFL20.82▲ 0.11 (0.01%)HUBC213.75▲ 0.07 (0.00%)HUMNL15.1▲ 0.07 (0.00%)KEL6.98▼ -0.25 (-0.03%)KOSM7.28▲ 0.08 (0.01%)MLCF104.5▲ 0.36 (0.00%)NBP209.8▼ -4 (-0.02%)OGDC268.99▼ -0.57 (0.00%)PAEL55.05▲ 0.18 (0.00%)PIBTL15.33▼ -0.04 (0.00%)PPL195.86▲ 0.22 (0.00%)PRL36.3▼ -0.11 (0.00%)PTC32.74▼ -0.63 (-0.02%)SEARL106.48▲ 5.51 (0.05%)TELE9.85▲ 0.78 (0.09%)TOMCL67.66▼ -0.04 (0.00%)TPLP11.36▲ 0.34 (0.03%)TREET29.94▲ 0.54 (0.02%)TRG70.3▲ 0.09 (0.00%)UNITY24.25▲ 0.23 (0.01%)WTL1.68▲ 0.01 (0.01%)
Thursday, October 9, 2025

Pakistan records remittances inflow of $3.2 billion in September 2025

KARACHI – Pakistan recorded Workers’ Remittances inflow of $3.2 billion during September 2025.

According to the data shared by the State Bank of Pakistan (SBP) on Thursday, remittances increased by 11.3 per cent on a year-on-year basis.

Cumulatively, with an inflow of $9.5 billion, workers’ remittances increased by 8.4 per cent during the first quarter of FY26 compared to $8.8 billion received during the same period last year.

Remittances inflows during September 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($750.9 million), United Arab Emirates ($677.1 million), United Kingdom ($454.8 million) and United States of America ($269.0 million).

Pakistan recorded a remittances inflow of $3.1 billion during August 2025. Remittances inflows during August 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($736.7 million), United Arab Emirates ($642.9 million), United Kingdom ($463.4 million) and United States of America ($267.3 million).

In July 2025, Pakistan recorded remittances inflow of $3.2 billion. Remittances inflows during July 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($823.7 million), United Arab Emirates ($665.2 million), United Kingdom ($450.4 million) and United States of America ($269.6 million).

In June 2025, Pakistan recorded a workers’ remittances inflow of $3.4 billion. Remittances during June 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($823.2 million), United Arab Emirates ($717.2 million), United Kingdom ($537.6 million) and United States of America ($281.2 million).

In May 2025, Pakistan recorded a remittances inflow of $3.7 billion. Remittances inflows during May 2025 were mainly sourced from Saudi Arabia ($913.9 million), United Arab Emirates ($754.2 million), United Kingdom ($588.1 million) and United States of America ($314.7 million.

