List of hospitals providing free dialysis services in Sargodha Division

SARGODHA – The Punjab government has announced that free dialysis services are now being provided in several hospitals across Sargodha Division under the Chief Minister’s Dialysis Program.
In Sargodha district, dialysis facilities are available at the District Headquarters Hospital and Tehsil Headquarters Hospitals
In Mianwali district, patients can avail free dialysis treatment at the District Headquarters Hospital and Tehsil Headquarters Hospitals in. Additionally, Obaid Noor Hospital in Mianwali is offering dialysis services under the program.
For Khushab district, dialysis centers have been set up at Tehsil Headquarters Hospitals in Quaidabad, Noshehra, and Nurpur Thal.
In Bhakkar district, dialysis services are being provided at the Azhar Mehboob Memorial Hospital and Brigadier Shafiq Trust Hospital.
List of Hospitals
District Headquarters Hospital Sargohda
Tehsil Headquarters Hospital, Bhera
District Headquarters Hospital in Mianwali
Tehsil Headquarters Hospitals, Isa Khel, Mianwali
Obaid Noor Hospital, Mianwali
Tehsil Headquarters Hospitals in Quaidabad, Noshehra, and Nurpur Thal areas of Khushab
Azhar Mehboob Memorial Hospital, Bhakkar
Brigadier Shafiq Trust Hospital, Bhakkar
The Punjab Health Initiative Management Company (PHIMC) is overseeing the implementation of this initiative. Citizens can get more details and assistance round the clock by calling the helpline 0800-09009 or PHIMC offices.
This initiative aims to provide vital healthcare support to kidney patients across the division, ensuring access to life-saving treatment free of charge.