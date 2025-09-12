Hec Recognized Universities In Pakistan 2025 Update

ISLAMABAD – Getting admission in Undergrad. program is exciting, but it can also be tricky. Not every institution comes under official recognition, and enrolling in an unapproved university can create serious problems later. Degrees from unrecognized or unapproved campuses from HEC may not be valid for jobs, further studies, or accreditation.
Higher Education Commission (HEC) regularized several universities in Pakistan, ensuring they meet national academic standards and are recognized both nationally and internationally.
It is always advised for students to verify the university’s accreditation before admission. HEC provides latest official list of recognized universities and campuses on its website, making it easy for students to confirm a university’s status and safeguard their future educational and career prospects.
HEC Recognized Universities in Pakistan 2025
|University / Institute
|Province / Region
|Ali Institute of Education
|Punjab
|Al-Karam International Institute, Bhera
|Punjab
|Baba Guru Nanak University, Nankana Sahib
|Punjab
|Bahauddin Zakariya University
|Punjab
|Beaconhouse National University
|Punjab
|Cholistan University of Veterinary and Animal Sciences, Bahawalpur
|Punjab
|Emerson University, Multan
|Punjab
|Faisalabad Medical University, Faisalabad
|Punjab
|Fatima Jinnah Medical University, Lahore
|Punjab
|Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi
|Punjab
|Forman Christian College
|Punjab
|Ghazi National Institute of Engineering and Sciences, Dera Ghazi Khan
|Punjab
|Ghazi University, Dera Ghazi Khan
|Punjab
|GIFT University
|Punjab
|Global Institute, Lahore [HEC-NOC Suspended]
|Punjab
|Government College for Women University, Sialkot
|Punjab
|Government College University, Faisalabad
|Punjab
|Government College University, Lahore
|Punjab
|Government College Women University, Faisalabad
|Punjab
|Government Sadiq College Women University
|Punjab
|Hajvery University
|Punjab
|HITEC University
|Punjab
|Imperial College of Business Studies
|Punjab
|Information Technology University of the Punjab
|Punjab
|Institute for Art and Culture
|Punjab
|Institute of Management Sciences
|Punjab
|International Institute of Science, Arts and Technology, Gujranwala
|Punjab
|Islamia University
|Punjab
|Khawaja Freed University of Engineering & Information Technology, Rahim Yar Khan
|Punjab
|King Edward Medical University
|Punjab
|Kinnaird College for Women
|Punjab
|Kohsar University, Murree
|Punjab
|Bahria University
|Islamabad Capital Territory
|Balochistan University of Engineering & Technology
|Balochistan
|Balochistan University of Information Technology, Engineering & Management Sciences (BUITEMS)
|Balochistan
|Baqai Medical University
|Sindh
|Begum Nustrat Bhutto Women University, Sukkur
|Sindh
|Benazir Bhutto Shaheed University Lyari
|Sindh
|Benazir Bhutto Shaheed University of Technology & Skill Development, Khairpur Mirs
|Sindh
|Brains Institute Peshawar
|Khyber Pakhtunkhwa
|Capital University of Science & Technology
|Islamabad Capital Territory
|CECOS University of Information Technology & Emerging Sciences
|Khyber Pakhtunkhwa
|City University of Science and Information Technology
|Khyber Pakhtunkhwa
|Commecs Institute of Business & Emerging Sciences
|Sindh
|COMSATS University, Islamabad
|Islamabad Capital Territory
|Dadabhoy Institute of Higher Education
|Sindh
|Dar-ul-Madina International University
|Islamabad Capital Territory
|Dawood University of Engineering & Technology
|Sindh
|DHA Suffa University
|Sindh
|DOW University of Health Sciences
|Sindh
|Emaan Institute of Management & Sciences, Karachi
|Sindh
|Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences & Technology
|Khyber Pakhtunkhwa
|Gomal University
|Khyber Pakhtunkhwa
|Government College University, Hyderabad
|Sindh
|Greenwich University
|Sindh
|Habib University
|Sindh
|Hamdard University
|Sindh
|Hands-Institute of Development Studies, Karachi
|Sindh
|Hazara University
|Khyber Pakhtunkhwa
|Health Services Academy (HSA), Islamabad
|Islamabad Capital Territory
|Hyderabad Institute for Technology & Management Sciences
|Sindh
|Ibadat International University, Islamabad
|Islamabad Capital Territory
|Ibn-e-Sina University, Mirpurkhas
|Sindh
|ILMA University
|Sindh
|Indus University
|Sindh
|Indus Valley School of Art & Architecture
|Sindh
|Institute of Business Administration
|Sindh
|Institute of Business Management
|Sindh
|Institute of Management Science
|Khyber Pakhtunkhwa
|Institute of Space Technology
|Islamabad Capital Territory
|International Islamic University
|Islamabad Capital Territory
|Iqra National University
|Khyber Pakhtunkhwa
|Iqra University
|Sindh
|Islamabad University of Health Sciences and Emerging Technologies (IUHT)
|Islamabad Capital Territory
|Islamia College Peshawar
|Khyber Pakhtunkhwa
|Isra University
|Sindh
|Jinnah Sindh Medical University
|Sindh
|Jinnah University for Women
|Sindh
|Kalam Bibi International Women Institute, Bannu
|Khyber Pakhtunkhwa
|Karachi Institute of Economics & Technology
|Sindh
|Karachi Institute of Technology and Entrepreneurship (KITE), Karachi
|Sindh
|Karachi Metropolitan University, Karachi
|Sindh
|Karachi School of Business and Leadership
|Sindh
|Karakurum International University
|Gilgit Baltistan
|Khyber Medical University
|Khyber Pakhtunkhwa
|Khyber Pakhtunkhwa Agricultural University
|Khyber Pakhtunkhwa
|Kohat University of Science and Technology
|Khyber Pakhtunkhwa
|Lahore College for Women University
|Punjab
|Lahore Garrison University
|Punjab
|Lahore Institute of Science & Technology, Lahore
|Punjab
|Lahore Leads University
|Punjab
|Lahore School of Economics
|Punjab
|Lahore University of Biological and Applied Sciences, Lahore
|Punjab
|Lahore University of Management Sciences
|Punjab
|Lasbela University of Agriculture, Water & Marine Sciences
|Balochistan
|Liaquat University of Medical & Health Sciences
|Sindh
|Malir University of Science & Technology, Karachi
|Sindh
|Mehran University of Engineering & Technology
|Sindh
|Metropolitan University Karachi
|Sindh
|Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship, Karachi
|Sindh
|Minhaj University
|Punjab
|Mir Chakar Khan Rind University of Technology, Dera Ghazi Khan
|Punjab
|Mir Chakar Khan Rind University, Sibi
|Balochistan
|Mirpur University of Science & Technology
|Azad Jammu & Kashmir
|Mohi-ud-Din Islamic University
|Azad Jammu & Kashmir
|Muhammad Ali Jinnah University
|Sindh
|Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture
|Punjab
|Muhammad Nawaz Sharif University of Engineering & Technology
|Punjab
|Multan University of Science & Technology, Multan
|Punjab
|MY University
|Islamabad Capital Territory
|Namal University, Mainwali
|Punjab
|National College of Arts
|Punjab
|National College of Business Administration & Economics
|Punjab
|National Defense University
|Islamabad Capital Territory
|National Excellence Institute (NEI), Rawalpindi
|Punjab
|National Institute of Technology, Lahore
|Punjab
|National Skills University, Islamabad
|Islamabad Capital Territory
|National Textile University
|Punjab
|National University of Computer & Emerging Sciences
|Islamabad Capital Territory
|National University of Medical Sciences
|Punjab
|National University of Modern Languages
|Islamabad Capital Territory
|National University of Pakistan
|Punjab
|National University of Sciences & Technology
|Islamabad Capital Territory
|National University of Technology (NUTECH), Islamabad
|Islamabad Capital Territory
|NED University of Engineering & Technology
|Sindh
|Newport Institute of Communications & Economics
|Sindh
|NFC Institute of Engineering & Technology
|Punjab
|Nishtar Medical University, Multan
|Punjab
|Northern University
|Khyber Pakhtunkhwa
|Nur International University
|Punjab
|PAF Air War College Institute, Karachi
|Sindh
|Pak-Austria Fachhochschule Institute of Applied Sciences and Technology, Haripur
|Khyber Pakhtunkhwa
|Pakistan Global Institute, Rawat
|Punjab
|Pakistan Institute of Development Economics
|Islamabad Capital Territory
|Pakistan Institute of Engineering & Applied Sciences
|Islamabad Capital Territory
|Pakistan Institute of Fashion & Design
|Punjab
|Pakistan Military Academy
|Khyber Pakhtunkhwa
|Pakistan Naval Academy
|Sindh
|Peoples University of Medical & Health Sciences for Women
|Sindh
|Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University
|Punjab
|Preston Institute of Management, Science & Technology
|Sindh
|Preston University, Karachi
|Sindh
|Preston University, Kohat
|Khyber Pakhtunkhwa
|Punjab Tianjin University of Technology, Lahore
|Punjab
|Punjab University of Technology, Rasul-Mandi Bahauddin
|Punjab
|Qarshi University
|Punjab
|Quaid-e-Awam University of Engineering, Sciences & Technology
|Sindh
|Quaid-i-Azam University
|Islamabad Capital Territory
|Qurtaba University of Science & Information Technology
|Khyber Pakhtunkhwa
|Rashid Latif Khan University, Lahore
|Punjab
|Rawalpindi Medical University
|Punjab
|Rawalpindi Women University, Rawalpindi
|Punjab
|Riphah International University
|Islamabad Capital Territory
|Saifee Burhani University, Karachi
|Sindh
|Salim Habib University (Former Barret Hodgson University), Karachi
|Sindh
|Sardar Bahadur Khan Women University
|Balochistan
|Sarhad University of Science & Information Technology
|Khyber Pakhtunkhwa
|Shah Abdul Latif University
|Sindh
|Shaheed Allah Buksh Soomro University of Arts, Design and Heritages, Jamshoro
|Sindh
|Shaheed Benazir Bhutto City University
|Sindh
|Shaheed Benazir Bhutto Dewan University
|Sindh
|Shaheed Benazir Bhutto University
|Khyber Pakhtunkhwa
|Shaheed Benazir Bhutto University of Veterinary & Animal Sciences
|Sindh
|Shaheed Benazir Bhutto University, Shaheed Benazirabad
|Sindh
|Shaheed Benazir Bhutto Women University
|Khyber Pakhtunkhwa
|Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Medical University
|Sindh
|Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science & Technology
|Sindh
|Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University
|Islamabad Capital Territory
|Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto University of Law
|Sindh
|Shifa Tameer-e-Millat University
|Islamabad Capital Territory
|Shuhada-e-Army Public School University of Technology, Nowshera
|Khyber Pakhtunkhwa
|Sindh Agriculture University, Tandojam
|Sindh
|Sindh Institute of Management & Technology
|Sindh
|Sindh Institute of Medical Sciences
|Sindh
|Sindh Madresatul Islam University
|Sindh
|Sir Syed (CASE) Institute of Technology, Islamabad
|Islamabad Capital Territory
|Sir Syed University of Engineering & Technology
|Sindh
|Sohail University, Karachi
|Sindh
|South Punjab Institute of Science and Technology, Dera Ghazi Khan
|Punjab
|Sukkur IBA University
|Sindh
|Textile Institute of Pakistan
|Sindh
|Thal University, Bhakkar
|Punjab
|The Azad Jammu & Kashmir University of Bhimber
|Azad Jammu & Kashmir
|The Bolan University of Medical and Health Sciences, Quetta
|Balochistan
|The Grand Asian University, Sialkot
|Punjab
|The Green International University, Lahore
|Punjab
|The Nazeer Hussain University
|Sindh
|The Shaikh Ayaz University, Shikarpur
|Sindh
|The Sindh Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Karachi
|Sindh
|The Superior University
|Punjab
|The University of Agriculture, D. I. Khan
|Khyber Pakhtunkhwa
|The University of Agriculture, Swat
|Khyber Pakhtunkhwa
|The University of Faisalabad
|Punjab
|The University of Larkano
|Sindh
|The Women University
|Punjab
|TIMES University, Multan
|Punjab
|UIT University, Karachi
|Sindh
|University of Agriculture
|Punjab
|University of Art and Culture, Jamshoro
|Sindh
|University of Azad Jammu & Kashmir
|Azad Jammu & Kashmir
|University of Balochistan
|Balochistan
|University of Baltistan, Skardu
|Gilgit Baltistan
|University of Buner
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Central Punjab
|Punjab
|University of Chakwal, Chakwal
|Punjab
|University of Chenab, Gujrat
|Punjab
|University of Child Health Sciences, Lahore
|Punjab
|University of Chitral
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Education
|Punjab
|University of Engineering & Technology, Peshawar
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Engineering & Technology, Punjab
|Punjab
|University of Engineering & Technology (UET), Mardan
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Engineering & Technology, Taxila
|Punjab
|University of Engineering and Applied Sciences, Swat
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of FATA
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Gujrat
|Punjab
|University of Gwadar
|Balochistan
|University of Haripur
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Health Sciences
|Punjab
|University of Home Economics, Lahore
|Punjab
|University of Jhang
|Punjab
|University of Kamalia
|Sindh
|University of Kotli
|Azad Jammu & Kashmir
|University of Lahore
|Punjab
|University of Lakki Marwat
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Layyah
|Punjab
|University of Loralai
|Balochistan
|University of Makran, Panjgur
|Balochistan
|University of Malakand
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Management & Technology
|Punjab
|University of Mianwali
|Punjab
|University of Modern Sciences, Tando Muhammad Khan
|Sindh
|University of Narowal
|Punjab
|University of Okara
|Punjab
|University of Peshawar
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Poonch
|Azad Jammu & Kashmir
|University of Sahiwal
|Punjab
|University of Sargodha
|Punjab
|University of Science & Technology
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Sialkot, Sialkot
|Punjab
|University of Sindh
|Sindh
|University of South Asia
|Punjab
|University of Southern Punjab
|Punjab
|University of Sufism and Modern Sciences, Bhitshah
|Sindh
|University of Swabi
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of Swat
|Khyber Pakhtunkhwa
|University of the Punjab
|Punjab
|University of Turbat
|Balochistan
|University of Veterinary & Animal Sciences
|Punjab
|University of Wah
|Punjab
|Virtual University of Pakistan
|Punjab
|Woman University Swabi
|Khyber Pakhtunkhwa
|Women University Mardan
|Khyber Pakhtunkhwa
|Women University of Azad Jammu & Kashmir
|Azad Jammu & Kashmir
|Zia-ud-Din University
|Sindh
Top HEC Approved Institutions
QS World University Rankings 2025: Full List of Top Pakistani Universities featured in Asia