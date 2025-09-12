AGL70.77▼ -0.96 (-0.01%)AIRLINK154.53▼ -1.11 (-0.01%)BOP17.81▼ -0.36 (-0.02%)CNERGY7.13▼ -0.03 (0.00%)DCL13.78▼ -0.21 (-0.02%)DFML35.29▲ 0.45 (0.01%)DGKC231.97▼ -3.37 (-0.01%)FCCL57.01▼ -1.14 (-0.02%)FFL18.95▲ 0.55 (0.03%)HUBC192.24▼ -3.43 (-0.02%)HUMNL17.13▼ -0.67 (-0.04%)KEL5.36▼ -0.18 (-0.03%)KOSM6.67▲ 0.01 (0.00%)MLCF102.35▼ -3.89 (-0.04%)NBP180.68▲ 4.73 (0.03%)OGDC267.58▼ -3.16 (-0.01%)PAEL54.52▼ -1.71 (-0.03%)PIBTL12.46▼ -0.42 (-0.03%)PPL189.31▼ -1.85 (-0.01%)PRL32.13▼ -0.25 (-0.01%)PTC23.5▼ -0.69 (-0.03%)SEARL115.84▼ -3.66 (-0.03%)TELE8.12▼ -0.14 (-0.02%)TOMCL57.54▲ 2.6 (0.05%)TPLP10.2▼ -0.1 (-0.01%)TREET26.71▲ 0.43 (0.02%)TRG62.04▼ -0.43 (-0.01%)UNITY27.62▼ -0.19 (-0.01%)WTL1.58▼ -0.01 (-0.01%)
Friday, September 12, 2025

HEC Recognized Universities in Pakistan 2025 Update

ISLAMABAD – Getting admission in Undergrad. program is exciting, but it can also be tricky. Not every institution comes under official recognition, and enrolling in an unapproved university can create serious problems later. Degrees from unrecognized or unapproved campuses from HEC may not be valid for jobs, further studies, or accreditation.

Higher Education Commission (HEC) regularized several universities in Pakistan, ensuring they meet national academic standards and are recognized both nationally and internationally.

It is always advised for students to verify the university’s accreditation before admission. HEC provides latest official list of recognized universities and campuses on its website, making it easy for students to confirm a university’s status and safeguard their future educational and career prospects.

HEC Recognized Universities in Pakistan 2025

University / Institute Province / Region
Ali Institute of Education Punjab
Al-Karam International Institute, Bhera Punjab
Baba Guru Nanak University, Nankana Sahib Punjab
Bahauddin Zakariya University Punjab
Beaconhouse National University Punjab
Cholistan University of Veterinary and Animal Sciences, Bahawalpur Punjab
Emerson University, Multan Punjab
Faisalabad Medical University, Faisalabad Punjab
Fatima Jinnah Medical University, Lahore Punjab
Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi Punjab
Forman Christian College Punjab
Ghazi National Institute of Engineering and Sciences, Dera Ghazi Khan Punjab
Ghazi University, Dera Ghazi Khan Punjab
GIFT University Punjab
Global Institute, Lahore [HEC-NOC Suspended] Punjab
Government College for Women University, Sialkot Punjab
Government College University, Faisalabad Punjab
Government College University, Lahore Punjab
Government College Women University, Faisalabad Punjab
Government Sadiq College Women University Punjab
Hajvery University Punjab
HITEC University Punjab
Imperial College of Business Studies Punjab
Information Technology University of the Punjab Punjab
Institute for Art and Culture Punjab
Institute of Management Sciences Punjab
International Institute of Science, Arts and Technology, Gujranwala Punjab
Islamia University Punjab
Khawaja Freed University of Engineering & Information Technology, Rahim Yar Khan Punjab
King Edward Medical University Punjab
Kinnaird College for Women Punjab
Kohsar University, Murree Punjab
Bahria University Islamabad Capital Territory
Balochistan University of Engineering & Technology Balochistan
Balochistan University of Information Technology, Engineering & Management Sciences (BUITEMS) Balochistan
Baqai Medical University Sindh
Begum Nustrat Bhutto Women University, Sukkur Sindh
Benazir Bhutto Shaheed University Lyari Sindh
Benazir Bhutto Shaheed University of Technology & Skill Development, Khairpur Mirs Sindh
Brains Institute Peshawar Khyber Pakhtunkhwa
Capital University of Science & Technology Islamabad Capital Territory
CECOS University of Information Technology & Emerging Sciences Khyber Pakhtunkhwa
City University of Science and Information Technology Khyber Pakhtunkhwa
Commecs Institute of Business & Emerging Sciences Sindh
COMSATS University, Islamabad Islamabad Capital Territory
Dadabhoy Institute of Higher Education Sindh
Dar-ul-Madina International University Islamabad Capital Territory
Dawood University of Engineering & Technology Sindh
DHA Suffa University Sindh
DOW University of Health Sciences Sindh
Emaan Institute of Management & Sciences, Karachi Sindh
Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences & Technology Khyber Pakhtunkhwa
Gomal University Khyber Pakhtunkhwa
Government College University, Hyderabad Sindh
Greenwich University Sindh
Habib University Sindh
Hamdard University Sindh
Hands-Institute of Development Studies, Karachi Sindh
Hazara University Khyber Pakhtunkhwa
Health Services Academy (HSA), Islamabad Islamabad Capital Territory
Hyderabad Institute for Technology & Management Sciences Sindh
Ibadat International University, Islamabad Islamabad Capital Territory
Ibn-e-Sina University, Mirpurkhas Sindh
ILMA University Sindh
Indus University Sindh
Indus Valley School of Art & Architecture Sindh
Institute of Business Administration Sindh
Institute of Business Management Sindh
Institute of Management Science Khyber Pakhtunkhwa
Institute of Space Technology Islamabad Capital Territory
International Islamic University Islamabad Capital Territory
Iqra National University Khyber Pakhtunkhwa
Iqra University Sindh
Islamabad University of Health Sciences and Emerging Technologies (IUHT) Islamabad Capital Territory
Islamia College Peshawar Khyber Pakhtunkhwa
Isra University Sindh
Jinnah Sindh Medical University Sindh
Jinnah University for Women Sindh
Kalam Bibi International Women Institute, Bannu Khyber Pakhtunkhwa
Karachi Institute of Economics & Technology Sindh
Karachi Institute of Technology and Entrepreneurship (KITE), Karachi Sindh
Karachi Metropolitan University, Karachi Sindh
Karachi School of Business and Leadership Sindh
Karakurum International University Gilgit Baltistan
Khyber Medical University Khyber Pakhtunkhwa
Khyber Pakhtunkhwa Agricultural University Khyber Pakhtunkhwa
Kohat University of Science and Technology Khyber Pakhtunkhwa
Lahore College for Women University Punjab
Lahore Garrison University Punjab
Lahore Institute of Science & Technology, Lahore Punjab
Lahore Leads University Punjab
Lahore School of Economics Punjab
Lahore University of Biological and Applied Sciences, Lahore Punjab
Lahore University of Management Sciences Punjab
Lasbela University of Agriculture, Water & Marine Sciences Balochistan
Liaquat University of Medical & Health Sciences Sindh
Malir University of Science & Technology, Karachi Sindh
Mehran University of Engineering & Technology Sindh
Metropolitan University Karachi Sindh
Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship, Karachi Sindh
Minhaj University Punjab
Mir Chakar Khan Rind University of Technology, Dera Ghazi Khan Punjab
Mir Chakar Khan Rind University, Sibi Balochistan
Mirpur University of Science & Technology Azad Jammu & Kashmir
Mohi-ud-Din Islamic University Azad Jammu & Kashmir
Muhammad Ali Jinnah University Sindh
Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture Punjab
Muhammad Nawaz Sharif University of Engineering & Technology Punjab
Multan University of Science & Technology, Multan Punjab
MY University Islamabad Capital Territory
Namal University, Mainwali Punjab
National College of Arts Punjab
National College of Business Administration & Economics Punjab
National Defense University Islamabad Capital Territory
National Excellence Institute (NEI), Rawalpindi Punjab
National Institute of Technology, Lahore Punjab
National Skills University, Islamabad Islamabad Capital Territory
National Textile University Punjab
National University of Computer & Emerging Sciences Islamabad Capital Territory
National University of Medical Sciences Punjab
National University of Modern Languages Islamabad Capital Territory
National University of Pakistan Punjab
National University of Sciences & Technology Islamabad Capital Territory
National University of Technology (NUTECH), Islamabad Islamabad Capital Territory
NED University of Engineering & Technology Sindh
Newport Institute of Communications & Economics Sindh
NFC Institute of Engineering & Technology Punjab
Nishtar Medical University, Multan Punjab
Northern University Khyber Pakhtunkhwa
Nur International University Punjab
PAF Air War College Institute, Karachi Sindh
Pak-Austria Fachhochschule Institute of Applied Sciences and Technology, Haripur Khyber Pakhtunkhwa
Pakistan Global Institute, Rawat Punjab
Pakistan Institute of Development Economics Islamabad Capital Territory
Pakistan Institute of Engineering & Applied Sciences Islamabad Capital Territory
Pakistan Institute of Fashion & Design Punjab
Pakistan Military Academy Khyber Pakhtunkhwa
Pakistan Naval Academy Sindh
Peoples University of Medical & Health Sciences for Women Sindh
Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Punjab
Preston Institute of Management, Science & Technology Sindh
Preston University, Karachi Sindh
Preston University, Kohat Khyber Pakhtunkhwa
Punjab Tianjin University of Technology, Lahore Punjab
Punjab University of Technology, Rasul-Mandi Bahauddin Punjab
Qarshi University Punjab
Quaid-e-Awam University of Engineering, Sciences & Technology Sindh
Quaid-i-Azam University Islamabad Capital Territory
Qurtaba University of Science & Information Technology Khyber Pakhtunkhwa
Rashid Latif Khan University, Lahore Punjab
Rawalpindi Medical University Punjab
Rawalpindi Women University, Rawalpindi Punjab
Riphah International University Islamabad Capital Territory
Saifee Burhani University, Karachi Sindh
Salim Habib University (Former Barret Hodgson University), Karachi Sindh
Sardar Bahadur Khan Women University Balochistan
Sarhad University of Science & Information Technology Khyber Pakhtunkhwa
Shah Abdul Latif University Sindh
Shaheed Allah Buksh Soomro University of Arts, Design and Heritages, Jamshoro Sindh
Shaheed Benazir Bhutto City University Sindh
Shaheed Benazir Bhutto Dewan University Sindh
Shaheed Benazir Bhutto University Khyber Pakhtunkhwa
Shaheed Benazir Bhutto University of Veterinary & Animal Sciences Sindh
Shaheed Benazir Bhutto University, Shaheed Benazirabad Sindh
Shaheed Benazir Bhutto Women University Khyber Pakhtunkhwa
Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Medical University Sindh
Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science & Technology Sindh
Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University Islamabad Capital Territory
Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto University of Law Sindh
Shifa Tameer-e-Millat University Islamabad Capital Territory
Shuhada-e-Army Public School University of Technology, Nowshera Khyber Pakhtunkhwa
Sindh Agriculture University, Tandojam Sindh
Sindh Institute of Management & Technology Sindh
Sindh Institute of Medical Sciences Sindh
Sindh Madresatul Islam University Sindh
Sir Syed (CASE) Institute of Technology, Islamabad Islamabad Capital Territory
Sir Syed University of Engineering & Technology Sindh
Sohail University, Karachi Sindh
South Punjab Institute of Science and Technology, Dera Ghazi Khan Punjab
Sukkur IBA University Sindh
Textile Institute of Pakistan Sindh
Thal University, Bhakkar Punjab
The Azad Jammu & Kashmir University of Bhimber Azad Jammu & Kashmir
The Bolan University of Medical and Health Sciences, Quetta Balochistan
The Grand Asian University, Sialkot Punjab
The Green International University, Lahore Punjab
The Nazeer Hussain University Sindh
The Shaikh Ayaz University, Shikarpur Sindh
The Sindh Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Karachi Sindh
The Superior University Punjab
The University of Agriculture, D. I. Khan Khyber Pakhtunkhwa
The University of Agriculture, Swat Khyber Pakhtunkhwa
The University of Faisalabad Punjab
The University of Larkano Sindh
The Women University Punjab
TIMES University, Multan Punjab
UIT University, Karachi Sindh
University of Agriculture Punjab
University of Art and Culture, Jamshoro Sindh
University of Azad Jammu & Kashmir Azad Jammu & Kashmir
University of Balochistan Balochistan
University of Baltistan, Skardu Gilgit Baltistan
University of Buner Khyber Pakhtunkhwa
University of Central Punjab Punjab
University of Chakwal, Chakwal Punjab
University of Chenab, Gujrat Punjab
University of Child Health Sciences, Lahore Punjab
University of Chitral Khyber Pakhtunkhwa
University of Education Punjab
University of Engineering & Technology, Peshawar Khyber Pakhtunkhwa
University of Engineering & Technology, Punjab Punjab
University of Engineering & Technology (UET), Mardan Khyber Pakhtunkhwa
University of Engineering & Technology, Taxila Punjab
University of Engineering and Applied Sciences, Swat Khyber Pakhtunkhwa
University of FATA Khyber Pakhtunkhwa
University of Gujrat Punjab
University of Gwadar Balochistan
University of Haripur Khyber Pakhtunkhwa
University of Health Sciences Punjab
University of Home Economics, Lahore Punjab
University of Jhang Punjab
University of Kamalia Sindh
University of Kotli Azad Jammu & Kashmir
University of Lahore Punjab
University of Lakki Marwat Khyber Pakhtunkhwa
University of Layyah Punjab
University of Loralai Balochistan
University of Makran, Panjgur Balochistan
University of Malakand Khyber Pakhtunkhwa
University of Management & Technology Punjab
University of Mianwali Punjab
University of Modern Sciences, Tando Muhammad Khan Sindh
University of Narowal Punjab
University of Okara Punjab
University of Peshawar Khyber Pakhtunkhwa
University of Poonch Azad Jammu & Kashmir
University of Sahiwal Punjab
University of Sargodha Punjab
University of Science & Technology Khyber Pakhtunkhwa
University of Sialkot, Sialkot Punjab
University of Sindh Sindh
University of South Asia Punjab
University of Southern Punjab Punjab
University of Sufism and Modern Sciences, Bhitshah Sindh
University of Swabi Khyber Pakhtunkhwa
University of Swat Khyber Pakhtunkhwa
University of the Punjab Punjab
University of Turbat Balochistan
University of Veterinary & Animal Sciences Punjab
University of Wah Punjab
Virtual University of Pakistan Punjab
Woman University Swabi Khyber Pakhtunkhwa
Women University Mardan Khyber Pakhtunkhwa
Women University of Azad Jammu & Kashmir Azad Jammu & Kashmir
Zia-ud-Din University Sindh

Top HEC Approved Institutions

QS World University Rankings 2025: Full List of Top Pakistani Universities featured in Asia

