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Emirates, Etihad, flydubai, and Qatar Airways Latest flight update for 13 March 2026

By Web Desk Lahore|Mar 13, 2026 |Updated 6 months ago
Emirates Etihad Flydubai And Qatar Airways Latest Flight Update For 13 March 2026

DUBAI – UAE airlines is restarting operations amid ongoing regional airspace restrictions, travellers are being urged to double-check flight schedules, bookings, and safety alerts to avoid delays or scams. Emirates, Etihad, flydubai, and Air Arabia are all operating limited flights, but passengers must navigate changing timetables carefully.

UAE announced that residents with expired visas can return without a new entry permit. This temporary window, effective February 28 to March 31, provides a crucial opportunity for those who could not travel before their visas lapsed.

Emirates Flights Update

Emirates is operating a reduced schedule due to partial regional airspace reopening. Passengers transiting through Dubai must have confirmed onward flights, or risk being denied boarding.

Absolutely! Here’s the full flight information you provided organized neatly into a table format:

From To Departure Airport Arrival Airport Flight Number
UAE Argentina Dubai (DXB) Buenos Aires (EZE) EK 247
UAE Australia Dubai (DXB) Melbourne (MEL) EK 406
UAE Australia Dubai (DXB) Perth (PER) EK 420
UAE Australia Dubai (DXB) Sydney (SYD) EK 412
UAE Austria Dubai (DXB) Vienna (VIE) EK 127
UAE Bangladesh Dubai (DXB) Dhaka (DAC) EK 582
UAE Belgium Dubai (DXB) Brussels (BRU) EK 181
UAE Brazil Dubai (DXB) Rio de Janeiro (GIG) EK 247
UAE Brazil Dubai (DXB) São Paulo (GRU) EK 261
UAE Cambodia Dubai (DXB) Siem Reap (SAI) EK 370
UAE Canada Dubai (DXB) Toronto (YYZ) EK 241
UAE China Dubai (DXB) Beijing (PEK) EK 306
UAE China Dubai (DXB) Guangzhou (CAN) EK 362
UAE China Dubai (DXB) Hangzhou (HGH) EK 310
UAE China Dubai (DXB) Shanghai (PVG) EK 304
UAE China Dubai (DXB) Shenzhen (SZX) EK 328
UAE Côte d’Ivoire Dubai (DXB) Abidjan (ABJ) EK 787
UAE Cyprus Dubai (DXB) Larnaca (LCA) EK 109
UAE Czech Republic Dubai (DXB) Prague (PRG) EK 139
UAE Denmark Dubai (DXB) Copenhagen (CPH) EK 151
UAE Egypt Dubai (DXB) Cairo (CAI) EK 921
UAE Egypt Dubai (DXB) Cairo (CAI) EK 923
UAE Egypt Dubai (DXB) Cairo (CAI) EK 927
UAE Ethiopia Dubai (DXB) Addis Ababa (ADD) EK 723
UAE France Dubai (DXB) Nice (NCE) EK 077
UAE France Dubai (DXB) Paris (CDG) EK 071
UAE France Dubai (DXB) Paris (CDG) EK 073
UAE France Dubai (DXB) Paris (CDG) EK 075
UAE Germany Dubai (DXB) Düsseldorf (DUS) EK 055
UAE Germany Dubai (DXB) Frankfurt (FRA) EK 043
UAE Germany Dubai (DXB) Frankfurt (FRA) EK 045
UAE Germany Dubai (DXB) Frankfurt (FRA) EK 047
UAE Germany Dubai (DXB) Hamburg (HAM) EK 059
UAE Germany Dubai (DXB) Munich (MUC) EK 051
UAE Ghana Dubai (DXB) Accra (ACC) EK 787
UAE Greece Dubai (DXB) Athens (ATH) EK 209
UAE Guinea Dubai (DXB) Conakry (CKY) EK 795
UAE Guinea Dubai (DXB) Conakry (CKY) EK 797
UAE Hong Kong Dubai (DXB) Hong Kong (HKG) EK 380
UAE Hong Kong Dubai (DXB) Hong Kong (HKG) EK 384
UAE Hungary Dubai (DXB) Budapest (BUD) EK 111
UAE India Dubai (DXB) Ahmedabad (AMD) EK 538
UAE India Dubai (DXB) Ahmedabad (AMD) EK 540
UAE India Dubai (DXB) Bengaluru (BLR) EK 564
UAE India Dubai (DXB) Bengaluru (BLR) EK 566
UAE India Dubai (DXB) Bengaluru (BLR) EK 568
UAE India Dubai (DXB) Chennai (MAA) EK 542
UAE India Dubai (DXB) Chennai (MAA) EK 544
UAE India Dubai (DXB) Chennai (MAA) EK 546
UAE India Dubai (DXB) Delhi (DEL) EK 510
UAE India Dubai (DXB) Delhi (DEL) EK 512
UAE India Dubai (DXB) Delhi (DEL) EK 514
UAE India Dubai (DXB) Delhi (DEL) EK 516
UAE India Dubai (DXB) Hyderabad (HYD) EK 524
UAE India Dubai (DXB) Hyderabad (HYD) EK 526
UAE India Dubai (DXB) Hyderabad (HYD) EK 528
UAE India Dubai (DXB) Kochi (COK) EK 530
UAE India Dubai (DXB) Kochi (COK) EK 532
UAE India Dubai (DXB) Kolkata (CCU) EK 570
UAE India Dubai (DXB) Kolkata (CCU) EK 572
UAE India Dubai (DXB) Mumbai (BOM) EK 500
UAE India Dubai (DXB) Mumbai (BOM) EK 502
UAE India Dubai (DXB) Mumbai (BOM) EK 504
UAE India Dubai (DXB) Mumbai (BOM) EK 506
UAE India Dubai (DXB) Mumbai (BOM) EK 508
UAE India Dubai (DXB) Thiruvananthapuram (TRV) EK 522
UAE Indonesia Dubai (DXB) Denpasar (DPS) EK 368
UAE Indonesia Dubai (DXB) Jakarta (CGK) EK 358
UAE Ireland Dubai (DXB) Dublin (DUB) EK 163
UAE Italy Dubai (DXB) Milan (MXP) EK 205
UAE Italy Dubai (DXB) Rome (FCO) EK 095
UAE Italy Dubai (DXB) Rome (FCO) EK 097
UAE Japan Dubai (DXB) Tokyo Haneda (HND) EK 312
UAE Japan Dubai (DXB) Tokyo Narita (NRT) EK 318
UAE Jordan Dubai (DXB) Amman (AMM) EK 903
UAE Kenya Dubai (DXB) Nairobi (NBO) EK 717
UAE Korea Dubai (DXB) Seoul (ICN) EK 322
UAE Malaysia Dubai (DXB) Kuala Lumpur (KUL) EK 342
UAE Maldives Dubai (DXB) Malé (MLE) EK 656
UAE Maldives Dubai (DXB) Malé (MLE) EK 658
UAE Malta Dubai (DXB) Malta (MLA) EK 109
UAE Mauritius Dubai (DXB) Mauritius (MRU) EK 703
UAE Mexico Dubai (DXB) Mexico City (MEX) EK 255
UAE Morocco Dubai (DXB) Casablanca (CMN) EK 751
UAE Netherlands Dubai (DXB) Amsterdam (AMS) EK 145
UAE New Zealand Dubai (DXB) Auckland (AKL) EK 448
UAE New Zealand Dubai (DXB) Christchurch (CHC) EK 412
UAE Nigeria Dubai (DXB) Lagos (LOS) EK 783
UAE Norway Dubai (DXB) Oslo (OSL) EK 159
UAE Pakistan Dubai (DXB) Islamabad (ISB) EK 612
UAE Pakistan Dubai (DXB) Islamabad (ISB) EK 614
UAE Pakistan Dubai (DXB) Karachi (KHI) EK 600
UAE Pakistan Dubai (DXB) Karachi (KHI) EK 602
UAE Pakistan Dubai (DXB) Karachi (KHI) EK 606
UAE Pakistan Dubai (DXB) Lahore (LHE) EK 622
UAE Pakistan Dubai (DXB) Lahore (LHE) EK 624
UAE Philippines Dubai (DXB) Manila (MNL) EK 332
UAE Philippines Dubai (DXB) Manila (MNL) EK 334
UAE Philippines Dubai (DXB) Manila (MNL) EK 336
UAE Poland Dubai (DXB) Warsaw (WAW) EK 179
UAE Portugal Dubai (DXB) Lisbon (LIS) EK 193
UAE Russia Dubai (DXB) Moscow (DME) EK 129
UAE Russia Dubai (DXB) Moscow (DME) EK 131
UAE Russia Dubai (DXB) Moscow (DME) EK 133
UAE Russia Dubai (DXB) St. Petersburg (LED) EK 175
UAE Saudi Arabia Dubai (DXB) Jeddah (JED) EK 801
UAE Saudi Arabia Dubai (DXB) Jeddah (JED) EK 803
UAE Saudi Arabia Dubai (DXB) Jeddah (JED) EK 805
UAE Saudi Arabia Dubai (DXB) Medina (MED) EK 809
UAE Saudi Arabia Dubai (DXB) Riyadh (RUH) EK 817
UAE Saudi Arabia Dubai (DXB) Riyadh (RUH) EK 819
UAE Seychelles Dubai (DXB) Seychelles (SEZ) EK 705
UAE Singapore Dubai (DXB) Singapore (SIN) EK 314
UAE South Africa Dubai (DXB) Cape Town (CPT) EK 770
UAE South Africa Dubai (DXB) Johannesburg (JNB) EK 765
UAE South Africa Dubai (DXB) Johannesburg (JNB) EK 767
UAE Spain Dubai (DXB) Barcelona (BCN) EK 255
UAE Spain Dubai (DXB) Madrid (MAD) EK 141
UAE Spain Dubai (DXB) Madrid (MAD) EK 143
UAE Sri Lanka Dubai (DXB) Colombo (CMB) EK 650
UAE Sri Lanka Dubai (DXB) Colombo (CMB) EK 654
UAE Sri Lanka Dubai (DXB) Colombo (CMB) EK 654
UAE Sweden Dubai (DXB) Stockholm (ARN) EK 157
UAE Switzerland Dubai (DXB) Geneva (GVA) EK 083
UAE Switzerland Dubai (DXB) Zürich (ZRH) EK 085
UAE Taiwan Dubai (DXB) Taipei (TPE) EK 366
UAE Thailand Dubai (DXB) Bangkok (BKK) EK 370
UAE Thailand Dubai (DXB) Bangkok (BKK) EK 370
UAE Thailand Dubai (DXB) Bangkok (BKK) EK 372
UAE Thailand Dubai (DXB) Bangkok (BKK) EK 384
UAE Thailand Dubai (DXB) Phuket (HKT) EK 378
UAE Tunisia Dubai (DXB) Tunis (TUN) EK 747
UAE Türkiye Dubai (DXB) Istanbul (IST) EK 121
UAE Türkiye Dubai (DXB) Istanbul (IST) EK 123
UAE United Kingdom Dubai (DXB) Birmingham (BHX) EK 039
UAE United Kingdom Dubai (DXB) Edinburgh (EDI) EK 023
UAE United Kingdom Dubai (DXB) Glasgow (GLA) EK 027
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Gatwick (LGW) EK 009
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Gatwick (LGW) EK 069
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Heathrow (LHR) EK 001
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Heathrow (LHR) EK 003
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Heathrow (LHR) EK 005
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Heathrow (LHR) EK 007
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Heathrow (LHR) EK 029
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Heathrow (LHR) EK 031
UAE United Kingdom Dubai (DXB) London Stansted (STN) EK 067
UAE United Kingdom Dubai (DXB) Manchester (MAN) EK 019
UAE United Kingdom Dubai (DXB) Manchester (MAN) EK 021
UAE United Kingdom Dubai (DXB) Newcastle (NCL) EK 035
UAE United States Dubai (DXB) Boston (BOS) EK 237
UAE United States Dubai (DXB) Chicago (ORD) EK 235
UAE United States Dubai (DXB) Dallas (DFW) EK 221
UAE United States Dubai (DXB) New York John F Kennedy (JFK) EK 203
UAE United States Dubai (DXB) New York John F Kennedy (JFK) EK 205
UAE United States Dubai (DXB) Newark (EWR) EK 209
UAE United States Dubai (DXB) San Francisco (SFO) EK 225
UAE United States Dubai (DXB) Seattle (SEA) EK 229
UAE Vietnam Dubai (DXB) Da Nang (DAD) EK 370
UAE Vietnam Dubai (DXB) Hanoi (HAN) EK 394
UAE Vietnam Dubai (DXB) Ho Chi Minh City (SGN) EK 392
UAE Zambia Dubai (DXB) Lusaka (LUN) EK 713

Etihad Airways

Etihad has released its flight schedule through March 16. Existing bookings will be accommodated, and tickets for upcoming flights remain available via etihad.com.

Emirates Etihad Flydubai And Qatar Airways Latest Flight Update For 13 March 2026

flydubai

flydubai is running a reduced flight schedule. Passengers with bookings between February 28 and March 31 can rebook within 30 days without penalty. Connecting flights via Dubai are only permitted if the connecting flight is operating.

Air Arabia

Air Arabia is flying limited services from Sharjah, Abu Dhabi, and Ras Al Khaimah to destinations including Vienna, Chittagong, Dhaka, Cairo, Athens, Milan-Bergamo, Amman, Nairobi, Islamabad, Karachi, and Bangkok until March 22.

Safety:
Passengers must ensure contact details are current, check flight status, and rely only on official airline channels.

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