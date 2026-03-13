Emirates, Etihad, flydubai, and Qatar Airways Latest flight update for 13 March 2026

DUBAI – UAE airlines is restarting operations amid ongoing regional airspace restrictions, travellers are being urged to double-check flight schedules, bookings, and safety alerts to avoid delays or scams. Emirates, Etihad, flydubai, and Air Arabia are all operating limited flights, but passengers must navigate changing timetables carefully.
UAE announced that residents with expired visas can return without a new entry permit. This temporary window, effective February 28 to March 31, provides a crucial opportunity for those who could not travel before their visas lapsed.
Emirates Flights Update
Emirates is operating a reduced schedule due to partial regional airspace reopening. Passengers transiting through Dubai must have confirmed onward flights, or risk being denied boarding.
Absolutely! Here’s the full flight information you provided organized neatly into a table format:
|From
|To
|Departure Airport
|Arrival Airport
|Flight Number
|UAE
|Argentina
|Dubai (DXB)
|Buenos Aires (EZE)
|EK 247
|UAE
|Australia
|Dubai (DXB)
|Melbourne (MEL)
|EK 406
|UAE
|Australia
|Dubai (DXB)
|Perth (PER)
|EK 420
|UAE
|Australia
|Dubai (DXB)
|Sydney (SYD)
|EK 412
|UAE
|Austria
|Dubai (DXB)
|Vienna (VIE)
|EK 127
|UAE
|Bangladesh
|Dubai (DXB)
|Dhaka (DAC)
|EK 582
|UAE
|Belgium
|Dubai (DXB)
|Brussels (BRU)
|EK 181
|UAE
|Brazil
|Dubai (DXB)
|Rio de Janeiro (GIG)
|EK 247
|UAE
|Brazil
|Dubai (DXB)
|São Paulo (GRU)
|EK 261
|UAE
|Cambodia
|Dubai (DXB)
|Siem Reap (SAI)
|EK 370
|UAE
|Canada
|Dubai (DXB)
|Toronto (YYZ)
|EK 241
|UAE
|China
|Dubai (DXB)
|Beijing (PEK)
|EK 306
|UAE
|China
|Dubai (DXB)
|Guangzhou (CAN)
|EK 362
|UAE
|China
|Dubai (DXB)
|Hangzhou (HGH)
|EK 310
|UAE
|China
|Dubai (DXB)
|Shanghai (PVG)
|EK 304
|UAE
|China
|Dubai (DXB)
|Shenzhen (SZX)
|EK 328
|UAE
|Côte d’Ivoire
|Dubai (DXB)
|Abidjan (ABJ)
|EK 787
|UAE
|Cyprus
|Dubai (DXB)
|Larnaca (LCA)
|EK 109
|UAE
|Czech Republic
|Dubai (DXB)
|Prague (PRG)
|EK 139
|UAE
|Denmark
|Dubai (DXB)
|Copenhagen (CPH)
|EK 151
|UAE
|Egypt
|Dubai (DXB)
|Cairo (CAI)
|EK 921
|UAE
|Egypt
|Dubai (DXB)
|Cairo (CAI)
|EK 923
|UAE
|Egypt
|Dubai (DXB)
|Cairo (CAI)
|EK 927
|UAE
|Ethiopia
|Dubai (DXB)
|Addis Ababa (ADD)
|EK 723
|UAE
|France
|Dubai (DXB)
|Nice (NCE)
|EK 077
|UAE
|France
|Dubai (DXB)
|Paris (CDG)
|EK 071
|UAE
|France
|Dubai (DXB)
|Paris (CDG)
|EK 073
|UAE
|France
|Dubai (DXB)
|Paris (CDG)
|EK 075
|UAE
|Germany
|Dubai (DXB)
|Düsseldorf (DUS)
|EK 055
|UAE
|Germany
|Dubai (DXB)
|Frankfurt (FRA)
|EK 043
|UAE
|Germany
|Dubai (DXB)
|Frankfurt (FRA)
|EK 045
|UAE
|Germany
|Dubai (DXB)
|Frankfurt (FRA)
|EK 047
|UAE
|Germany
|Dubai (DXB)
|Hamburg (HAM)
|EK 059
|UAE
|Germany
|Dubai (DXB)
|Munich (MUC)
|EK 051
|UAE
|Ghana
|Dubai (DXB)
|Accra (ACC)
|EK 787
|UAE
|Greece
|Dubai (DXB)
|Athens (ATH)
|EK 209
|UAE
|Guinea
|Dubai (DXB)
|Conakry (CKY)
|EK 795
|UAE
|Guinea
|Dubai (DXB)
|Conakry (CKY)
|EK 797
|UAE
|Hong Kong
|Dubai (DXB)
|Hong Kong (HKG)
|EK 380
|UAE
|Hong Kong
|Dubai (DXB)
|Hong Kong (HKG)
|EK 384
|UAE
|Hungary
|Dubai (DXB)
|Budapest (BUD)
|EK 111
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Ahmedabad (AMD)
|EK 538
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Ahmedabad (AMD)
|EK 540
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Bengaluru (BLR)
|EK 564
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Bengaluru (BLR)
|EK 566
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Bengaluru (BLR)
|EK 568
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Chennai (MAA)
|EK 542
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Chennai (MAA)
|EK 544
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Chennai (MAA)
|EK 546
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Delhi (DEL)
|EK 510
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Delhi (DEL)
|EK 512
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Delhi (DEL)
|EK 514
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Delhi (DEL)
|EK 516
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Hyderabad (HYD)
|EK 524
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Hyderabad (HYD)
|EK 526
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Hyderabad (HYD)
|EK 528
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Kochi (COK)
|EK 530
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Kochi (COK)
|EK 532
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Kolkata (CCU)
|EK 570
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Kolkata (CCU)
|EK 572
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Mumbai (BOM)
|EK 500
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Mumbai (BOM)
|EK 502
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Mumbai (BOM)
|EK 504
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Mumbai (BOM)
|EK 506
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Mumbai (BOM)
|EK 508
|UAE
|India
|Dubai (DXB)
|Thiruvananthapuram (TRV)
|EK 522
|UAE
|Indonesia
|Dubai (DXB)
|Denpasar (DPS)
|EK 368
|UAE
|Indonesia
|Dubai (DXB)
|Jakarta (CGK)
|EK 358
|UAE
|Ireland
|Dubai (DXB)
|Dublin (DUB)
|EK 163
|UAE
|Italy
|Dubai (DXB)
|Milan (MXP)
|EK 205
|UAE
|Italy
|Dubai (DXB)
|Rome (FCO)
|EK 095
|UAE
|Italy
|Dubai (DXB)
|Rome (FCO)
|EK 097
|UAE
|Japan
|Dubai (DXB)
|Tokyo Haneda (HND)
|EK 312
|UAE
|Japan
|Dubai (DXB)
|Tokyo Narita (NRT)
|EK 318
|UAE
|Jordan
|Dubai (DXB)
|Amman (AMM)
|EK 903
|UAE
|Kenya
|Dubai (DXB)
|Nairobi (NBO)
|EK 717
|UAE
|Korea
|Dubai (DXB)
|Seoul (ICN)
|EK 322
|UAE
|Malaysia
|Dubai (DXB)
|Kuala Lumpur (KUL)
|EK 342
|UAE
|Maldives
|Dubai (DXB)
|Malé (MLE)
|EK 656
|UAE
|Maldives
|Dubai (DXB)
|Malé (MLE)
|EK 658
|UAE
|Malta
|Dubai (DXB)
|Malta (MLA)
|EK 109
|UAE
|Mauritius
|Dubai (DXB)
|Mauritius (MRU)
|EK 703
|UAE
|Mexico
|Dubai (DXB)
|Mexico City (MEX)
|EK 255
|UAE
|Morocco
|Dubai (DXB)
|Casablanca (CMN)
|EK 751
|UAE
|Netherlands
|Dubai (DXB)
|Amsterdam (AMS)
|EK 145
|UAE
|New Zealand
|Dubai (DXB)
|Auckland (AKL)
|EK 448
|UAE
|New Zealand
|Dubai (DXB)
|Christchurch (CHC)
|EK 412
|UAE
|Nigeria
|Dubai (DXB)
|Lagos (LOS)
|EK 783
|UAE
|Norway
|Dubai (DXB)
|Oslo (OSL)
|EK 159
|UAE
|Pakistan
|Dubai (DXB)
|Islamabad (ISB)
|EK 612
|UAE
|Pakistan
|Dubai (DXB)
|Islamabad (ISB)
|EK 614
|UAE
|Pakistan
|Dubai (DXB)
|Karachi (KHI)
|EK 600
|UAE
|Pakistan
|Dubai (DXB)
|Karachi (KHI)
|EK 602
|UAE
|Pakistan
|Dubai (DXB)
|Karachi (KHI)
|EK 606
|UAE
|Pakistan
|Dubai (DXB)
|Lahore (LHE)
|EK 622
|UAE
|Pakistan
|Dubai (DXB)
|Lahore (LHE)
|EK 624
|UAE
|Philippines
|Dubai (DXB)
|Manila (MNL)
|EK 332
|UAE
|Philippines
|Dubai (DXB)
|Manila (MNL)
|EK 334
|UAE
|Philippines
|Dubai (DXB)
|Manila (MNL)
|EK 336
|UAE
|Poland
|Dubai (DXB)
|Warsaw (WAW)
|EK 179
|UAE
|Portugal
|Dubai (DXB)
|Lisbon (LIS)
|EK 193
|UAE
|Russia
|Dubai (DXB)
|Moscow (DME)
|EK 129
|UAE
|Russia
|Dubai (DXB)
|Moscow (DME)
|EK 131
|UAE
|Russia
|Dubai (DXB)
|Moscow (DME)
|EK 133
|UAE
|Russia
|Dubai (DXB)
|St. Petersburg (LED)
|EK 175
|UAE
|Saudi Arabia
|Dubai (DXB)
|Jeddah (JED)
|EK 801
|UAE
|Saudi Arabia
|Dubai (DXB)
|Jeddah (JED)
|EK 803
|UAE
|Saudi Arabia
|Dubai (DXB)
|Jeddah (JED)
|EK 805
|UAE
|Saudi Arabia
|Dubai (DXB)
|Medina (MED)
|EK 809
|UAE
|Saudi Arabia
|Dubai (DXB)
|Riyadh (RUH)
|EK 817
|UAE
|Saudi Arabia
|Dubai (DXB)
|Riyadh (RUH)
|EK 819
|UAE
|Seychelles
|Dubai (DXB)
|Seychelles (SEZ)
|EK 705
|UAE
|Singapore
|Dubai (DXB)
|Singapore (SIN)
|EK 314
|UAE
|South Africa
|Dubai (DXB)
|Cape Town (CPT)
|EK 770
|UAE
|South Africa
|Dubai (DXB)
|Johannesburg (JNB)
|EK 765
|UAE
|South Africa
|Dubai (DXB)
|Johannesburg (JNB)
|EK 767
|UAE
|Spain
|Dubai (DXB)
|Barcelona (BCN)
|EK 255
|UAE
|Spain
|Dubai (DXB)
|Madrid (MAD)
|EK 141
|UAE
|Spain
|Dubai (DXB)
|Madrid (MAD)
|EK 143
|UAE
|Sri Lanka
|Dubai (DXB)
|Colombo (CMB)
|EK 650
|UAE
|Sri Lanka
|Dubai (DXB)
|Colombo (CMB)
|EK 654
|UAE
|Sri Lanka
|Dubai (DXB)
|Colombo (CMB)
|EK 654
|UAE
|Sweden
|Dubai (DXB)
|Stockholm (ARN)
|EK 157
|UAE
|Switzerland
|Dubai (DXB)
|Geneva (GVA)
|EK 083
|UAE
|Switzerland
|Dubai (DXB)
|Zürich (ZRH)
|EK 085
|UAE
|Taiwan
|Dubai (DXB)
|Taipei (TPE)
|EK 366
|UAE
|Thailand
|Dubai (DXB)
|Bangkok (BKK)
|EK 370
|UAE
|Thailand
|Dubai (DXB)
|Bangkok (BKK)
|EK 370
|UAE
|Thailand
|Dubai (DXB)
|Bangkok (BKK)
|EK 372
|UAE
|Thailand
|Dubai (DXB)
|Bangkok (BKK)
|EK 384
|UAE
|Thailand
|Dubai (DXB)
|Phuket (HKT)
|EK 378
|UAE
|Tunisia
|Dubai (DXB)
|Tunis (TUN)
|EK 747
|UAE
|Türkiye
|Dubai (DXB)
|Istanbul (IST)
|EK 121
|UAE
|Türkiye
|Dubai (DXB)
|Istanbul (IST)
|EK 123
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|Birmingham (BHX)
|EK 039
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|Edinburgh (EDI)
|EK 023
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|Glasgow (GLA)
|EK 027
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Gatwick (LGW)
|EK 009
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Gatwick (LGW)
|EK 069
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Heathrow (LHR)
|EK 001
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Heathrow (LHR)
|EK 003
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Heathrow (LHR)
|EK 005
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Heathrow (LHR)
|EK 007
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Heathrow (LHR)
|EK 029
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Heathrow (LHR)
|EK 031
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|London Stansted (STN)
|EK 067
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|Manchester (MAN)
|EK 019
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|Manchester (MAN)
|EK 021
|UAE
|United Kingdom
|Dubai (DXB)
|Newcastle (NCL)
|EK 035
|UAE
|United States
|Dubai (DXB)
|Boston (BOS)
|EK 237
|UAE
|United States
|Dubai (DXB)
|Chicago (ORD)
|EK 235
|UAE
|United States
|Dubai (DXB)
|Dallas (DFW)
|EK 221
|UAE
|United States
|Dubai (DXB)
|New York John F Kennedy (JFK)
|EK 203
|UAE
|United States
|Dubai (DXB)
|New York John F Kennedy (JFK)
|EK 205
|UAE
|United States
|Dubai (DXB)
|Newark (EWR)
|EK 209
|UAE
|United States
|Dubai (DXB)
|San Francisco (SFO)
|EK 225
|UAE
|United States
|Dubai (DXB)
|Seattle (SEA)
|EK 229
|UAE
|Vietnam
|Dubai (DXB)
|Da Nang (DAD)
|EK 370
|UAE
|Vietnam
|Dubai (DXB)
|Hanoi (HAN)
|EK 394
|UAE
|Vietnam
|Dubai (DXB)
|Ho Chi Minh City (SGN)
|EK 392
|UAE
|Zambia
|Dubai (DXB)
|Lusaka (LUN)
|EK 713
Etihad Airways
Etihad has released its flight schedule through March 16. Existing bookings will be accommodated, and tickets for upcoming flights remain available via etihad.com.
flydubai
flydubai is running a reduced flight schedule. Passengers with bookings between February 28 and March 31 can rebook within 30 days without penalty. Connecting flights via Dubai are only permitted if the connecting flight is operating.
Air Arabia
Air Arabia is flying limited services from Sharjah, Abu Dhabi, and Ras Al Khaimah to destinations including Vienna, Chittagong, Dhaka, Cairo, Athens, Milan-Bergamo, Amman, Nairobi, Islamabad, Karachi, and Bangkok until March 22.
Safety:
Passengers must ensure contact details are current, check flight status, and rely only on official airline channels.
Update on mass flight disruptions from Pakistan amid Middle East conflict