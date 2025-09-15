UAE beat Oman by 43 runs in T20 Asia Cup 2025 match

ABU DHABI – The United Arab Emirates (UAE) beat Oman by 42 runs in the Group A match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Monday.
Chasing a challenging 173-run target for victory, Oman kept losing wickets at regular intervals and were all out for 130 with eight balls remaining.
Aryan Bisht was the top scorer with 24 off 32 balls, followed by skipper Jatinder Singh and Vinayak Shukla, who contributed 20 runs each. Shakeel Ahmed made an unbeaten 14, and Jiten Ramanandi scored 13 runs. No other Omani batter could enter the double figures.
Junaid Siddique took four wickets, Haider Ali and Muhammad Jawadullah two each and Muhammad Rohid one. Samay Shrivastave was run out. Alishahn Sharafu was named player of the match.
After being asked to bat first, the UAE reached 172 for the loss of five wickets in their quota of 20 overs.
Skipper Muhammad Waseem was the top scorer with 69 off 54 balls, followed by Alishan Sharafu, who contributed a valuable 51 off 38 balls.
Muhammad Zohaib made 21 off 13 balls and Harshit Kaushik 19 off just eight balls. Jiten Ramanandi bagged two wickets, and Hasnain Shah and Samay Shrivastava one each. Muhammad Waseem was run out.
UAE Playing XI: Muhammad Waseem (c), Muhammad Zohaib, Asif Khan, Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Dhruv Parashar, Haider Ali, Muhammad Rohid, Harshit Kaushik, Muhammad Jawad, Junaid Siddique
Oman Playing XI: Jatinder Singh (c), Syed Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Vinayak Shukla (wk), Wasim Ali, Hassnain Ali Shah, Shah Faisal, Aryan Bisht, Shakeel Ahmad, Samay Shrivastava, Jitenkumar Ramanandi