Oman opt to field against UAE in T20 Asia Cup 2025 match

Oman captain Jatinder Singh has won the toss and opted to field against the United Arab Emirates (UAE) in the Group B match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Monday.
UAE Playing XI: Muhammad Waseem (c), Muhammad Zohaib, Asif Khan, Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Dhruv Parashar, Haider Ali, Muhammad Rohid, Harshit Kaushik, Muhammad Jawad, Junaid Siddique
Oman Playing XI: Jatinder Singh (c), Syed Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Vinayak Shukla (wk), Wasim Ali, Hassnain Ali Shah, Shah Faisal, Aryan Bisht, Shakeel Ahmad, Samay Shrivastava, Jitenkumar Ramanandi