Sunday, October 25, 2026
Play Store.png
E-Paper
Observer Logo.webp
E-Paper
Sunday, October 25, 2026

New Rates for UPS, Battery in Pakistan amid Load-Shedding

By Web Desk Lahore|Apr 18, 2026 |Updated 6 months ago
New Rates For Ups Battery In Pakistan Amid Load Shedding

Demand for backup power solutions like UPS and new battery increased, driving up prices of batteries and UPS systems in markets as the country faces load shedding amid Middle East Crisis. With frequent and prolonged power outages adding to public distress, especially during peak heat hours, consumers are rushing to secure alternative electricity sources to cope with the worsening situation.

Battery Price in Pakistan 2026 Update

Model & Capacity  Price
Osaka HT 130 – 100 AH 18,000
AGS DC 110 – 75 AH 20,000
Osaka Pro 110 – 85 AH 20,000
Exide HP 150 – 100 AH 21,000
Alaska A 140 – 100 AH 21,500
Daewoo DIB 135 – 100 AH 22,500
Phoenix UGS 135 – 105 AH 23,000
Osaka P 125 S – 100 AH 23,000
AGS SP 140 – 100 AH 23,000
Osaka Pro 120 – 100 AH 23,000
Phoenix XP 150 – 115 AH 24,000
Osaka Pro 155 – 115 AH 24,000
Osaka HT 160 – 115 AH 24,000
Alaska A 200 – 130 AH 24,500
Osaka P 135 S – 105 AH 25,000
Phoenix XP 145 – 110 AH 26,000
Osaka P 140 S – 110 AH 26,000
AGS GX 132 – 100 AH 26,000
Phoenix UGS 155 – 115 AH 26,500
Phoenix XP 180 – 130 AH 26,500
Phoenix 4DLT 180 – 140 AH 27,000
AGS GX 135 – 105 AH 27,000
AGS SP 145 – 100 AH 27,000
AGS SP 150 – 105 AH 27,000
Osaka HT 200 – 120 AH 27,000
Daewoo DIB 165 – 115 AH 27,500
Exide HP 200 – 130 AH 27,500
AGS SP 160 – 105 AH 28,000
Osaka TA 1000 – 80 AH 29,000
Osaka P 150 S – 115 AH 29,000
AGS DC 220 – 165 AH 29,000
AGS DC 175 – 100 AH 29,000
Osaka TA 1200 – 125 AH 30,000
Osaka Pro 145 – 115 AH 30,000
Millat UPS 185 – 135 AH 31,000
AGS SP 180 – 120 AH 31,000
Osaka P 175 S – 120 AH 31,000
Osaka Pro 195 – 120 AH 31,000
Osaka HT 230 – 145 AH 31,000
AGS GX 165 – 120 AH 31,500
Saga Bolt SG 200 – 120 AH 32,000
Exide HP 230 – 160 AH 32,500
AGS SP 195 – 140 AH 32,750
Osaka TA 1400 – 135 AH 33,000
Daewoo DIB 180 – 145 AH 33,000
Osaka P 260 S – 180 AH 33,000
Osaka P 250 S – 180 AH 33,000
Osaka P 180 S – 130 AH 33,000
Force FR 190 – 130 AH 33,000
Force UP 1300S – 130 AH 33,000
Phoenix UGS 190 – 140 AH 34,000
SAGA Bolt SG 210 Plus – 130 AH 34,000
Volta TA 1500 – 140 AH 35,000
Osaka P 190 S – 145 AH 35,000
Osaka IPS 1200 – 120 AH 35,000
Osaka HT 265 – 180 AH 35,000
Osaka IPS 1600 – 160 AH 41,000
Hawk HT 1800 – 180 AH 41,500
Exide TR 1800 – 185 AH 41,500
Exide HP 275 – 200 AH 41,500
Volta TA 1800 – 185 AH 42,000
Phoenix UGS 210 – 170 AH 42,000
Exide N 250 – 200 AH 42,000
Osaka P 225 S – 175 AH 42,000
Osaka TA 2000 – 230 AH 43,000
Phoenix XP 220 – 175 AH 43,000
AGS SP 250 – 175 AH 43,000
AGS 2000 – 180 AH 44,000
Phoenix UGLT 255 – 200 AH 44,000
Osaka Pro 200 – 200 AH 44,000
Saga Turbo TA 2000 – 200 AH 44,000
AGS EC 2200 – 185 AH 44,000
AGS GX 200F – 175 AH 45,000
Volta TA 2000 – 230 AH 45,000
Phoenix EC 275 – 190 AH 45,000
Exide N 260 – 210 AH 45,000
Hyundai 12HBT190T – 155 AH 45,500
Exide TR 2000 – 210 AH 46,000
Osaka HT 300 – 215 AH 46,000
Osaka HT 2000 ProMax – 200 AH 47,000
AGS WS 270 – 220 AH 48,000
Phoenix TX 1600 – 185 AH 48,000
Phoenix UGS 245 – 180 AH 48,000
Osaka TA 2500 – 230 AH 49,500
AGS EC 3000 – 230 AH 56,000
Volta 1700 – 170 AH 59,000
Exide TR 3500 – 290 AH 63,000
Volta TA 3000 – 260 AH 63,000
Phoenix TX 3500 – 280 AH 65,000

UPS Prices in Pakistan 2026

Models Price
Homage 1000 Watt UPS Inverter 65,500/-
Homage HVS-2414SCC Vertex Series 65,000/-
Simtek Deluxe 1250VA Inverter 33,500/-
Simtek Deluxe 1500VA Inverter 37,000/-
Simtek Deluxe 2000VA Inverter 40,500/-
APC Back-UPS 650VA – Universal Sockets 27,500/-
Intex Smart Portable Nano UPS 4,800/-
Vertiv UPS 1050VA 24,200/-
Kotohira KR-SB1000S-Q 24,500/-
Kotohira KR-SB1500S-Q 34,800/-
Kotohira SB2000S-A 38,000/-
Kotohira KR-SB3000S-QLED 40,800/-
Kotohira KR-SB3001S-QLCD 42,000/-
Kotohira SB600S-K 17,000/-
Kotohira SB650S-K (UPS) 19,000/-
APC SRV1KI (1kVA Online UPS) 120,000/-

 

The government has apologised for increased loadshedding, saying it was caused by a sudden drop in hydropower generation due to reduced water availability from dams.

Power Division said the shortfall led to higher-than-expected load management, especially at night, and urged people to conserve electricity. Complaints arose after outages exceeded the previously announced 2.25-hour limit.

Loadshedding schedule in Pakistan amid rising heat as power minister pledges relief

Get Alerts
© 2025 All rights reserved | Pakistan Observer
© 2025 All rights reserved | Pakistan Observer