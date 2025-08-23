Khadija Malik hosts luncheon for PML-N Saudi Arabia President Sheikh Syed Ahmed

Khadija Malik, General Secretary of the Pakistan Muslim League (N) Saudi Arabia Women’s Wing, organized a splendid luncheon in honor of PML-N Saudi Arabia President Sheikh Syed Ahmed, showcasing her leadership and commitment to the party.
The event was attended by PML-N Saudi Arabia Chairman Chaudhry Muhammad AkramGujjar and key office-bearers, including ChaudhryFarooqAnjum, Chaudhry Abdul Wahid, ChaudhryEhsanElahiGujjar, Umar MasoodPuri, MianRizwanUlHaq, Ali Khurshid Malik, Malik Arsalan, FazalRiaz, FidaHussainKhokhar, and Tariq Chaudhry.
Discussions focused on strengthening PML-N Saudi Arabia’s organizational structure and addressing overseas Pakistanis’ issues.
The event also featured a birthday celebration for PML-N Jeddah Region Chairman MianRizwanUlHaq, with attendees offering heartfelt congratulations and well-wishes. Khadija Malik’s efforts underscored her dedication to fostering unity within the PML-N community in Saudi Arabia.