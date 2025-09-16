AGL75.65▲ 4.18 (0.06%)AIRLINK163.76▲ 6.46 (0.04%)BOP19.74▲ 1.17 (0.06%)CNERGY7.36▲ 0.2 (0.03%)DCL14.68▲ 0.5 (0.04%)DFML35.67▲ 0.21 (0.01%)DGKC242.15▲ 2.5 (0.01%)FCCL58.01▼ -0.37 (-0.01%)FFL19.72▲ 0.58 (0.03%)HUBC197.74▲ 2.57 (0.01%)HUMNL17.02▲ 0.01 (0.00%)KEL5.59▲ 0.21 (0.04%)KOSM7.13▲ 0.16 (0.02%)MLCF106.13▲ 0.63 (0.01%)NBP183.7▼ -0.52 (0.00%)OGDC272.19▲ 3.67 (0.01%)PAEL55.73▲ 0.95 (0.02%)PIBTL13.41▲ 1 (0.08%)PPL192▲ 2.05 (0.01%)PRL32.61▲ 0.37 (0.01%)PTC23.76▲ 0.24 (0.01%)SEARL117.95▲ 1.81 (0.02%)TELE8.66▲ 0.51 (0.06%)TOMCL57▲ 0.17 (0.00%)TPLP10.99▲ 0.72 (0.07%)TREET27.17▲ 0.78 (0.03%)TRG75.06▲ 6.82 (0.10%)UNITY27.75▲ 0.23 (0.01%)WTL1.66▲ 0.09 (0.06%)
Avoid Umrah Scams in Pakistan as govt shares List of Verified Travel Companies

ISLAMABAD – Ministry of Religious Affairs shared fraudulent Umrah operators and released a detailed list of 113 verified travel companies. The step comes amid growing concerns over scams targeting pilgrims planning to perform Umrah.

Ministry urged pilgrims to exercise caution and ensure that all bookings are made through registered companies. “Booking with unregistered operators could cost pilgrims both their money and their spiritual journey.

Always confirm the company’s registration on the Ministry’s official website, pay only via bank transfers, and obtain receipts along with a copy of the agreement,” the Ministry advised.

Authorities emphasized that complete Umrah packages—including visa, tickets, transport, and accommodation should be booked in advance to avoid falling victim to fraud. Ministry reassured the public that rigorous measures are being taken to ensure a safe and fraud-free pilgrimage.

Verified Umrah Agents in Pakistan

Tour Operator Address City
Ms T.K International Travels & Tours (Pvt) Ltd. Office #6, Second Floor, VIP Square, 1-8 Markaz Islamabad
M/s G.F.Q International Travel & Tour Operator Office # 11,12, Block #76E/H, 2nd Floor, Hill View Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad
M/s M.K. Ibraheem (Pvt) Ltd Office #3, 1st Floor, Aali Plaza, Fazal-e-Haq Road, Blue Area Islamabad
M/s Maxim’s Hajj & Umrah (Pvt) Ltd Office # 5, 3rd Floor Dean Arcade, Plot DC-4, Near Ahgh’s Super Market, Block-8, Main Clifton Road Karachi
M/s Star Packages (Pvt) Ltd Jamia Binnoria Alamia, SITE Karachi #16 Karachi
M/s Mushaq-e-Harm Travel & Tours (Pvt) Ltd Office #48, Business Arcade, Movenpick Hotel Karachi
Ms Al-Shokar (Pvt) Ltd 8-Mainya C.H.S Khadija Arcade, Khalid Bin Waleed Road Karachi
M/s Air Wings (Pvt) Ltd 39, Business Arcade, Movenpick Hotel, Club Road Karachi
M/s Nabeel Travels & Tours (Pvt) Ltd Head Office #10, Mezzanine, Beverly Centre, Blue Area Islamabad
M/s Quresh Travels & Tours (Pvt) Ltd Office #M-4, Midway Centrum, 6th Road, Murree Rd. Rawalpindi
M/s Decent Holidays Karachi
M/s Karwan-e-Ohad Hajj & Umrah (Pvt) Ltd G-229, Rex Centre, Zaibunnisa Street, Saddar Karachi
M/s Hadia Hajj & Umrah Pvt. Ltd Office #11, Mezzanine Floor, Beverly Centre, Blue Area Islamabad
M/s Junaidi Air Travels & Tours (Pvt) Ltd G-240, Rex Centre, Zaibunnisa Street, Saddar Karachi
M/s Karwan-e-Noori International (Pvt) Ltd Shop #8, Mona Square, Kanzul Iman Masjid, Jahangir Road Karachi
M/s Kaif International (Pvt) Ltd Office #3, First Floor, Plot #WSA 32, Block-14, Bab-ul-Islam Building, FB Area, Noor Rizwan Masjid Karachi
M/s Marks Men Marketing (Pvt) Ltd Office #1, 1st Floor, Reizk-Afza Manzil, A.M. 18, Plot No.345, Akber Road Karachi
M/s Karwan-e-Babul Islam Travel & Tour Office #M-10, Mezzanine Floor, Panama Centre, Block-13D/3, Gulshan-e-Iqbal Karachi

