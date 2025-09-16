Avoid Umrah Scams in Pakistan as govt shares List of Verified Travel Companies

ISLAMABAD – Ministry of Religious Affairs shared fraudulent Umrah operators and released a detailed list of 113 verified travel companies. The step comes amid growing concerns over scams targeting pilgrims planning to perform Umrah.
Ministry urged pilgrims to exercise caution and ensure that all bookings are made through registered companies. “Booking with unregistered operators could cost pilgrims both their money and their spiritual journey.
Always confirm the company’s registration on the Ministry’s official website, pay only via bank transfers, and obtain receipts along with a copy of the agreement,” the Ministry advised.
Authorities emphasized that complete Umrah packages—including visa, tickets, transport, and accommodation should be booked in advance to avoid falling victim to fraud. Ministry reassured the public that rigorous measures are being taken to ensure a safe and fraud-free pilgrimage.
Verified Umrah Agents in Pakistan
|Tour Operator
|Address
|City
|Ms T.K International Travels & Tours (Pvt) Ltd.
|Office #6, Second Floor, VIP Square, 1-8 Markaz
|Islamabad
|M/s G.F.Q International Travel & Tour Operator
|Office # 11,12, Block #76E/H, 2nd Floor, Hill View Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area
|Islamabad
|M/s M.K. Ibraheem (Pvt) Ltd
|Office #3, 1st Floor, Aali Plaza, Fazal-e-Haq Road, Blue Area
|Islamabad
|M/s Maxim’s Hajj & Umrah (Pvt) Ltd
|Office # 5, 3rd Floor Dean Arcade, Plot DC-4, Near Ahgh’s Super Market, Block-8, Main Clifton Road
|Karachi
|M/s Star Packages (Pvt) Ltd
|Jamia Binnoria Alamia, SITE Karachi #16
|Karachi
|M/s Mushaq-e-Harm Travel & Tours (Pvt) Ltd
|Office #48, Business Arcade, Movenpick Hotel
|Karachi
|Ms Al-Shokar (Pvt) Ltd
|8-Mainya C.H.S Khadija Arcade, Khalid Bin Waleed Road
|Karachi
|M/s Air Wings (Pvt) Ltd
|39, Business Arcade, Movenpick Hotel, Club Road
|Karachi
|M/s Nabeel Travels & Tours (Pvt) Ltd
|Head Office #10, Mezzanine, Beverly Centre, Blue Area
|Islamabad
|M/s Quresh Travels & Tours (Pvt) Ltd
|Office #M-4, Midway Centrum, 6th Road, Murree Rd.
|Rawalpindi
|M/s Decent Holidays
|–
|Karachi
|M/s Karwan-e-Ohad Hajj & Umrah (Pvt) Ltd
|G-229, Rex Centre, Zaibunnisa Street, Saddar
|Karachi
|M/s Hadia Hajj & Umrah Pvt. Ltd
|Office #11, Mezzanine Floor, Beverly Centre, Blue Area
|Islamabad
|M/s Junaidi Air Travels & Tours (Pvt) Ltd
|G-240, Rex Centre, Zaibunnisa Street, Saddar
|Karachi
|M/s Karwan-e-Noori International (Pvt) Ltd
|Shop #8, Mona Square, Kanzul Iman Masjid, Jahangir Road
|Karachi
|M/s Kaif International (Pvt) Ltd
|Office #3, First Floor, Plot #WSA 32, Block-14, Bab-ul-Islam Building, FB Area, Noor Rizwan Masjid
|Karachi
|M/s Marks Men Marketing (Pvt) Ltd
|Office #1, 1st Floor, Reizk-Afza Manzil, A.M. 18, Plot No.345, Akber Road
|Karachi
|M/s Karwan-e-Babul Islam Travel & Tour
|Office #M-10, Mezzanine Floor, Panama Centre, Block-13D/3, Gulshan-e-Iqbal
|Karachi
