1500 Prize Bond Full Winners List 17 Feb 2025 PDF Download

1500 Prize Bond February 2025 – 402432 won the first prize, and second winners were 543452 — 764165 — 814653.

National Savings Division shared complete list of draw results of the Rs1500 prize bond conducted today February 17, 2025 Monday.

Rs1500 Prize Bond 2025

005710 006336 007181 007352 007816 007904 008325 009302 009789 010622 017616 018076 018096 019255 019295 019870 020217 022115 022504 024453 032927 033016 033530 033712 034793 034817 034886 035460 035497 035683 041452 041669 042507 043336 043353 044346 045525 045822 046112 046184 051058 052443 052926 053078 053123 053504 053965 054036 054196 054376 058100 058893 059076 059451 059953 059980 060228 060420 060663 061202 064296 064357 064843 065129 065722 065919 066686 066803 067024 067245 074825 075696 077252 078056 078578 078976 079715 082924 084004 084625 089919 089986 091536 091876 092645 093546 093923 094422 094488 094788 099750 100198 101162 102275 102370 103645 104109 105017 106262 108336 113028 113270 113687 114046 114430 115753 116324 116386 117141 118154 121625 123374 123605 123810 124091 124299 124754 127238 128002 128235 132900 132962 133886 134143 134270 134384 134430 134617 134863 135084 140508 141788 142603 142614 143305 144399 144591 147075 148030 148963 155307 156124 157962 158476 158483 158862 160464 162437 162926 163108 169518 171374 172189 172490 172754 173505 174080 174678 175737 176954 183303 185006 185524 185607 185636 186381 188971 189000 189223 189915 195520 195699 195998 196112 196194 197438 197827 198139 198898 199098 205836 207039 207235 207601 207734 208848 209080 209591 210401 210403 211062 211067 211412 211621 211629 214059 214791 215067 216223 217642 217643 217980 218044 218357 218530 218568 218722 219144 220236 220992 221205 221629 221850 221900 222238 222407 222490 224408 224416 224662 225646 225681 225780 226087 227090 227133 227808 228770 228792 229281 229547 229569 230259 231315 231397 231589 231626 231832 232330 232410 233360 233775 234033 235432 235964 236540 237339 237634 237983 238884 239128 239453 239514 239929 240420 240759 240858 241964 242554 242621 243834 244934 245120 245676 245813 246653 247030 248164 248669 248689 248695 248916 249637 251192 252023 252080 253287 253981 254233 254238 254995 255428 255521 255864 259390 259557 259598 260712 261398 263142 263207 263607 263728 264022 265044 265195 267334 267423 268055 268284 268560 268685 270943 270980 271364 271629 272028 272080 272430 272490 272550 272716 273150 273421 273823 274724 274894 275380 276063 276177 276571 277237 277251 277431 277954 277980 280675 280682 281629 282112 283352 283542 283807 285622 288509 289964 290144 290404 290634 291546 292076 292123 292504 292737 294653 295442 295942 296535 297056 297788 297996 298044 298164 298170 298848 300087 300898 302079 302336 303786 304978 305332 305636 305932 306464 307787 307952 308227 308373 308385 308551 308575 309502 309548 309914 309994 310826 312172 312296 313335 315045 315994 316051 316700 317296 318949 321101 321118 321224 322826 324228 324948 327105 327374 327731 328161 329163 329763 329847 329955 333117 333279 333524 333664 334525 334546 335684 335881 338032 338057 338900 338942 338946 338983 339476 339873 339874 340182 340602 341101 341982 342707 342913 343024 343435 343916 343919 345356 345848 345957 346057 346402 346566 346805 348163 349062 349141 349705 349771 351221 352386 354459 354572 354580 354879 355098 355902 356028 356665 357108 358614 358991 359026 360072 360752 361061 361384 361783 363499 363552 364163 364843 366103 366490 367123 367130 368801 369158 369706 370172 370499 371403 371404 371414 371658 372217 372324 372792 372873 373121 373158 373888 374558 374644 375727 376239 377626 378694 378909 379075 380301 380431 380821 383314 383389 383586 383998 384379 384701 385327 385886 386012 386312 386462 386712 386818 387289 387617 389054 389726 389841 390258 390769 391255 391425 392903 393041 393126 393162 396564 397739 398446 398469 400540 401619 401840 402076 403519 403744 403839 405523 405708 406122 406132 406605 406606 407492 407672 407992 408729 408811 409147 409677 409757 409833 410565 411031 411033 411141 411733 412907 413193 413817 413875 413965 415539 415756 416387 417395 417570 419055 419217 420015 420054 420071 420779 420967 421523 421862 423146 423324 424148 424703 424858 425225 425533 425937 426270 426374 426757 427489 427699 428481 428508 430112 430181 431442 432093 432131