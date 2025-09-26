Women’s U19 T20 Tournament to begin on September 27

KARACHI – The PCB Women’s U19 T20 Tournament is all set to begin on Saturday, September 27, in Karachi.

As many as 60 U19 players from across the country will take part in the event, concluding on October 8. A total of 15 matches will be played at the National Bank Stadium and Oval Academy Ground.

The 12-day tournament will see four teams – Conquerors, Challengers, Stars and Strikers – battle out in a double-round robin format with each team playing six matches.

A prize pot of PKR 1.5 million is up for grabs, while the winning team will bag PKR 7,50,000. The top performers and promising players scouted from this tournament will be able to stake a claim for a high-performance camp in November and for Pakistan U19’s tour to Bangladesh in December later this year.

Haniah Ahmer (Challengers), Samiya Afsar (Conquerors), Komal Khan (Stars) and Zoofishan Ayyaz (Strikers) have been named the captains of the four teams.

The 15-member squads of all four teams are given below:

Challengers

Haniah Ahmer (captain) (Karachi), Afsheen Khan (Karachi), Alzoha Hammad (Lahore), Iqra Salamat (Lahore), Mahnoor Iqbal (Lodhran), Mahnoor Rani (Abbottabad), Malaika Suhani (Lahore), Mehwish Sultan (Karachi), Munazza Ghaffar (Lodhran), Nasreen Ashraf (Multan), Pakeeza Shabbir (Islamabad), Qamrosh Farhan (Lahore), Ravail Farhan (Lahore), Shumaim Abrar (Lahore) and Syeda Batool Fatima (Karachi)

Head coach: Kamran Hussain, Assistant coach: Shakir Qayyum

Conquerors

Samiya Afsar (captain) (Lahore), Adieyah Noor (Lahore), Aghna Arman (Rawalpindi), Aiman Farooq (Multan), Aleesa Mukhtiar (Multan), Ayesha Imran Riaz (Lahore), Ayesha Khalid (Peshawar), Barirah Saif (Rawalpindi), Dina Razvi (Karachi), Eman Naseer (Islamabad), Lubaba Mehmood (Quetta), Maheen Irfan (Lahore), Sabiha Noor (Faisalabad), Syeda Wania Ali (Karachi) and Wasifa Hussain (Karachi)

Head coach: Nisar Dilawari, Assistant coach: Muhammad Nouman Khan

Stars

Komal Khan (captain) (Lahore), Amna Khalid (Lahore), Anfal Malik (Rawalpindi), Areeqa Fatima (Multan), Areesha Ansari (Lahore), Esha Razia (Bahawalpur), Fizza Ameen (Lahore), Hadia Mina (Haveli Lakha), Mahnoor Zeb (Mardan), Maria (Peshawar), Mayesha Mahmood (Karachi), Minahil Pervaiz (Multan), Raahima Syed (Abbottabad), Rozina Akram (Islamabad) and Zainab Irfan (Karachi)

Head coach: Nahida Khan, Assistant coach: Rehmat Gul

Strikers

Zoofishan Ayyaz (captain) (Wah Cantt), Abeera Riaz Uddin (Karachi), Aqsa Habib (Lahore), Fizza Fiaz (Lahore), Iman Abid (Lahore), Isha Noor Kashif (Karachi), Jennifer Basharat (Lahore), Meerab Sheikh (Islamabad), Memoona Khalid (Faisalabad), Narjis Bibi (Rawalpindi), Sania Rasheed (Rawalpindi), Sawera Ramzan (Karachi), Shahr Bano (Multan), Sumaiyya Taj (Quetta) and Zainab Khanum (Multan)

Head coach: Wasim Yousufi, Assistant coach: Jaweria Rauf