Sri Lanka opt to field against Hong Kong in T20 Asia Cup 2025 match

DUBAI – Sri Lanka captain Charith Asalanka has won the toss and opted to field against Hong Kong in the Group B match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Dubai on Monday.

Hong Kong Playing XI: Zeeshan Ali (wk), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Shahid Wasif, Kinchit Shah, Yasim Murtaza (capt), Aizaz Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan

Sri Lanka Playing XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka (capt), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara