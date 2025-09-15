AGL71.47▲ 0.7 (0.01%)AIRLINK157.3▲ 2.77 (0.02%)BOP18.57▲ 0.76 (0.04%)CNERGY7.16▲ 0.03 (0.00%)DCL14.18▲ 0.4 (0.03%)DFML35.46▲ 0.17 (0.00%)DGKC239.65▲ 7.68 (0.03%)FCCL58.38▲ 1.37 (0.02%)FFL19.14▲ 0.19 (0.01%)HUBC195.17▲ 2.93 (0.02%)HUMNL17.01▼ -0.12 (-0.01%)KEL5.38▲ 0.02 (0.00%)KOSM6.97▲ 0.3 (0.04%)MLCF105.5▲ 3.15 (0.03%)NBP184.22▲ 3.54 (0.02%)OGDC268.52▲ 0.94 (0.00%)PAEL54.78▲ 0.26 (0.00%)PIBTL12.41▼ -0.05 (0.00%)PPL189.95▲ 0.64 (0.00%)PRL32.24▲ 0.11 (0.00%)PTC23.52▲ 0.02 (0.00%)SEARL116.14▲ 0.3 (0.00%)TELE8.15▲ 0.03 (0.00%)TOMCL56.83▼ -0.71 (-0.01%)TPLP10.27▲ 0.07 (0.01%)TREET26.39▼ -0.32 (-0.01%)TRG68.24▲ 6.2 (0.10%)UNITY27.52▼ -0.1 (0.00%)WTL1.57▼ -0.01 (-0.01%)
Monday, September 15, 2025

Sri Lanka opt to field against Hong Kong in T20 Asia Cup 2025 match

DUBAI – Sri Lanka captain Charith Asalanka has won the toss and opted to field against Hong Kong in the Group B match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Dubai on Monday.

Hong Kong Playing XI: Zeeshan Ali (wk), Anshuman Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Shahid Wasif, Kinchit Shah, Yasim Murtaza (capt), Aizaz Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan

Sri Lanka Playing XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka (capt), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara

