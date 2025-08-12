Lahore to Karachi Train Ticket Price, Timings – August 2025 Update

KARACHI – Pakistan Railways offers multiple trains from two of the key cities, Lahore and Karachi. The journey takes approximately 15 to 17 hours, offering various classes of travel to meet different budget and comfort preferences. Ticket prices from Lahore to Karachi are highly economical, starting from Rs 3,200 for economy seating and ranging up to Rs 13,500 for ACs sleeper cabins, depending on the train and class selected.
Several trains Shalimar Express, Khyber Mail, Tezgam, and Green Line operate multiple coaches offering economy, business, and air-conditioned compartments.
Karachi to Lahore Train Ticket Price 2025
Shalimar Express
|Class
|Fare
|Economy Seat
|3550/-
|Economy Berth
|3650/-
|A.C Business
|9950/-
|A.C Standard
|7550/-
|A.C Sleeper
|9350/- (P)
Khyber Mail
|Class
|Fare
|Economy Seat
|3550/-
|Economy Berth
|3650/-
|A.C Business
|9950/-
|A.C Standard
|6900/-
|A.C Sleeper
|12750/-
Allama Iqbal Express
|Class
|Fare
|Economy Seat
|3550/-
|Economy Berth
|3650/-
|A.C Business
|—
|A.C Standard
|6900/-
|A.C Sleeper
|—
Tezgam
|Class
|Fare
|Economy Seat
|4650/-
|Economy Berth
|4750/-
|A.C Business
|10500/-
|A.C Standard
|7900/-
|A.C Sleeper
|13500/-
Karakoram Express
|Class
|Fare
|Economy Seat
|4650/-
|Economy Berth
|4450/-
|A.C Business
|10500/-
|A.C Standard
|8300/-
|A.C Sleeper
|—
Pak Business Express
|Class
|Fare
|Economy Seat
|5250/-
|Economy Berth
|5350/-
|A.C Business
|—
|A.C Standard
|8700/-
|A.C Sleeper
|—
Karachi Express
|Class
|Fare
|Economy Seat
|4650/-
|Economy Berth
|4750/-
|A.C Business
|10500/-
|A.C Standard
|7550/-
|A.C Sleeper
|13500/-
Awam Express
|Class
|Fare
|Economy Seat
|3550/-
|Economy Berth
|3650/-
|A.C Business
|9950/-
|A.C Standard
|6900/-
|A.C Sleeper
|—
Green Line
|Class
|Fare
|Economy Seat
|5350/-
|Economy Berth
|5450/-
|A.C Business
|13250/-
|A.C Standard
|10600/-
|A.C Sleeper
|12000/- (Parlor)
Karachi to Lahore Train Timings
|Station
|Arrival
|Departure
|Lahore Junction
|—
|06:15
|Walton
|06:32
|06:34
|Kot Lakhpat
|06:43
|06:45
|Raiwind Junction
|07:10
|07:15
|Kasur Junction
|07:40
|08:20
|Khudian
|08:45
|08:47
|Usmanwala
|08:58
|09:00
|Kanganpur
|09:21
|09:23
|Mandi Ahmadabad
|09:41
|09:43
|Basirpur
|10:03
|10:05
|Haveli Wasawewala
|10:30
|10:32
|Pakpattan
|11:20
|11:35
|Murad Chishti
|11:53
|11:55
|Arif Wala
|12:10
|12:15
|Gagoo
|12:38
|12:40
|Mandi Burewala
|12:55
|13:00
|Machhian Wala
|13:15
|13:17
|Vihari
|13:35
|13:40
|Nur Shah
|14:03
|14:05
|Mailsi
|14:25
|14:30
|Karore Pakka
|15:10
|15:15
|Jamrani Wah
|15:37
|15:39
|Lodhran Junction
|15:57
|15:59
|Bahawalpur
|16:20
|16:25
|Samasata Junction
|16:40
|17:05
|Mubarakpur
|17:25
|17:27
|Dera Nawab Sahib
|17:43
|17:45
|Liaquatpur
|18:16
|18:18
|Khanpur Junction
|18:55
|19:00
|Rahim Yar Khan
|19:32
|19:34
|Sadikabad
|19:54
|19:56
|Mir Pur Mathelo
|20:47
|20:49
|Ghotki
|21:21
|21:23
|Rohri Junction
|22:35
|23:00
|Mahrabpur
|00:11
|00:13
|Bhiria Road
|00:44
|00:46
|Padidan
|01:04
|01:06
|Nawabshah Junction
|02:26
|02:28
|Shahdad Pur
|03:27
|03:29
|Tando Adam
|03:56
|03:58
|Hyderabad Junction
|04:50
|05:00
|Kotri Junction
|05:22
|05:24
|Landhi Junction
|07:10
|07:12
|Drigh Road
|07:38
|07:40
|Karachi Cantt
|08:10
|08:25