Lahore To Karachi Train Ticket Price Timings August 2025 Update

KARACHI – Pakistan Railways offers multiple trains from two of the key cities, Lahore and Karachi. The journey takes approximately 15 to 17 hours, offering various classes of travel to meet different budget and comfort preferences. Ticket prices from Lahore to Karachi are highly economical, starting from Rs 3,200 for economy seating and ranging up to Rs 13,500 for ACs sleeper cabins, depending on the train and class selected.

Several trains Shalimar Express, Khyber Mail, Tezgam, and Green Line operate multiple coaches offering economy, business, and air-conditioned compartments.

Karachi to Lahore Train Ticket Price 2025

Shalimar Express

Class Fare
Economy Seat 3550/-
Economy Berth 3650/-
A.C Business 9950/-
A.C Standard 7550/-
A.C Sleeper 9350/- (P)

Khyber Mail

Class Fare
Economy Seat 3550/-
Economy Berth 3650/-
A.C Business 9950/-
A.C Standard 6900/-
A.C Sleeper 12750/-

Allama Iqbal Express

Class Fare
Economy Seat 3550/-
Economy Berth 3650/-
A.C Business
A.C Standard 6900/-
A.C Sleeper

Tezgam

Class Fare
Economy Seat 4650/-
Economy Berth 4750/-
A.C Business 10500/-
A.C Standard 7900/-
A.C Sleeper 13500/-

Karakoram Express

Class Fare
Economy Seat 4650/-
Economy Berth 4450/-
A.C Business 10500/-
A.C Standard 8300/-
A.C Sleeper

Pak Business Express

Class Fare
Economy Seat 5250/-
Economy Berth 5350/-
A.C Business
A.C Standard 8700/-
A.C Sleeper

Karachi Express

Class Fare
Economy Seat 4650/-
Economy Berth 4750/-
A.C Business 10500/-
A.C Standard 7550/-
A.C Sleeper 13500/-

Awam Express

Class Fare
Economy Seat 3550/-
Economy Berth 3650/-
A.C Business 9950/-
A.C Standard 6900/-
A.C Sleeper

Green Line

Class Fare
Economy Seat 5350/-
Economy Berth 5450/-
A.C Business 13250/-
A.C Standard 10600/-
A.C Sleeper 12000/- (Parlor)

Karachi to Lahore Train Timings

Station Arrival Departure
Lahore Junction 06:15
Walton 06:32 06:34
Kot Lakhpat 06:43 06:45
Raiwind Junction 07:10 07:15
Kasur Junction 07:40 08:20
Khudian 08:45 08:47
Usmanwala 08:58 09:00
Kanganpur 09:21 09:23
Mandi Ahmadabad 09:41 09:43
Basirpur 10:03 10:05
Haveli Wasawewala 10:30 10:32
Pakpattan 11:20 11:35
Murad Chishti 11:53 11:55
Arif Wala 12:10 12:15
Gagoo 12:38 12:40
Mandi Burewala 12:55 13:00
Machhian Wala 13:15 13:17
Vihari 13:35 13:40
Nur Shah 14:03 14:05
Mailsi 14:25 14:30
Karore Pakka 15:10 15:15
Jamrani Wah 15:37 15:39
Lodhran Junction 15:57 15:59
Bahawalpur 16:20 16:25
Samasata Junction 16:40 17:05
Mubarakpur 17:25 17:27
Dera Nawab Sahib 17:43 17:45
Liaquatpur 18:16 18:18
Khanpur Junction 18:55 19:00
Rahim Yar Khan 19:32 19:34
Sadikabad 19:54 19:56
Mir Pur Mathelo 20:47 20:49
Ghotki 21:21 21:23
Rohri Junction 22:35 23:00
Mahrabpur 00:11 00:13
Bhiria Road 00:44 00:46
Padidan 01:04 01:06
Nawabshah Junction 02:26 02:28
Shahdad Pur 03:27 03:29
Tando Adam 03:56 03:58
Hyderabad Junction 04:50 05:00
Kotri Junction 05:22 05:24
Landhi Junction 07:10 07:12
Drigh Road 07:38 07:40
Karachi Cantt 08:10 08:25

 

 

 

 

