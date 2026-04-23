Canada supports Pakistan’s efforts to facilitate US-Iran talks

Canadian High Commissioner to Pakistan, Ambassador Tarik Ali Khan, called on Deputy Prime Minister / Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, on Thursday.
Tarik Ali Khan conveyed Canada’s appreciation for and support of Pakistan’s efforts to facilitate engagement aimed at advancing regional peace.
Canadian High Commissioner to Pakistan, Ambassador Tarik Ali Khan @tarikdev, called on DPM/FM, Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50.
Amb. Tarik Ali Khan conveyed Canada’s appreciation for, and support of, Pakistan’s efforts to facilitate engagement aimed at advancing regional… pic.twitter.com/hI9TWSu4hW
— Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) April 23, 2026
Ishaq Dar underscored Pakistan’s continued efforts toward promoting lasting peace in the region and beyond. Appreciating the frequent high-level interactions, he reaffirmed Pakistan’s commitment to further strengthening Pakistan–Canada bilateral relations across diverse sectors.