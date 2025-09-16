AGL75.65▲ 4.18 (0.06%)AIRLINK163.76▲ 6.46 (0.04%)BOP19.74▲ 1.17 (0.06%)CNERGY7.36▲ 0.2 (0.03%)DCL14.68▲ 0.5 (0.04%)DFML35.67▲ 0.21 (0.01%)DGKC242.15▲ 2.5 (0.01%)FCCL58.01▼ -0.37 (-0.01%)FFL19.72▲ 0.58 (0.03%)HUBC197.74▲ 2.57 (0.01%)HUMNL17.02▲ 0.01 (0.00%)KEL5.59▲ 0.21 (0.04%)KOSM7.13▲ 0.16 (0.02%)MLCF106.13▲ 0.63 (0.01%)NBP183.7▼ -0.52 (0.00%)OGDC272.19▲ 3.67 (0.01%)PAEL55.73▲ 0.95 (0.02%)PIBTL13.41▲ 1 (0.08%)PPL192▲ 2.05 (0.01%)PRL32.61▲ 0.37 (0.01%)PTC23.76▲ 0.24 (0.01%)SEARL117.95▲ 1.81 (0.02%)TELE8.66▲ 0.51 (0.06%)TOMCL57▲ 0.17 (0.00%)TPLP10.99▲ 0.72 (0.07%)TREET27.17▲ 0.78 (0.03%)TRG75.06▲ 6.82 (0.10%)UNITY27.75▲ 0.23 (0.01%)WTL1.66▲ 0.09 (0.06%)
Tuesday, September 16, 2025

Bangladesh opt to bat against Afghanistan in T20 Asia Cup 2025 match

Bangladesh Opt To Bat First Against Afghanistan In T20 Asia Cup 2025 Match

ABU DHABI – Bangladesh captain Litton Das has won the toss and opted to bat first against Afghanistan in the Group B match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Tuesday.

Bangladesh Playing XI: Tanzid Hasan Tamim, Saif Hassan, Litton Das (capt & wk), Towhid Hridoy, Mahedi Hasan, Nurul Hasan, Jaker Ali, Shamim Hossain, Rishad Hossain, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed

Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Gulbadin Naib, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan (capt), Noor Ahmad, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi

Latest News

Popular News

Get Alerts
© 2024 All rights reserved | Pakistan Observer