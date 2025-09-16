Bangladesh opt to bat against Afghanistan in T20 Asia Cup 2025 match

ABU DHABI – Bangladesh captain Litton Das has won the toss and opted to bat first against Afghanistan in the Group B match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Tuesday.
Bangladesh Playing XI: Tanzid Hasan Tamim, Saif Hassan, Litton Das (capt & wk), Towhid Hridoy, Mahedi Hasan, Nurul Hasan, Jaker Ali, Shamim Hossain, Rishad Hossain, Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed
Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Gulbadin Naib, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan (capt), Noor Ahmad, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi