Afghanistan opt to bat first against Hong Kong in Asia Cup opener

ABU DHABI – Afghanistan captain Rashid Khan has won the toss and opted to bat first against Hong Kong in the Group-B match of Men’s T20 Asia Cup in Abu Dhabi on Tuesday.
Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Sediqullah Atal, Ibrahim Zadran, Gulbadin Naib, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Mohammad Nabi, Rashid Khan (capt), Noor Ahmad, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi
Hong Kong Playing XI: Zeeshan Ali (wk), Babar Hayat, Anshuman Rath, Kalhan Challu, Nizakat Khan, Aizaz Khan, Kinchit Shah, Yasim Murtaza (capt), Ayush Shukla, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan