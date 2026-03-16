Full list of Oscars 2026 winners at 98th Academy Awards

NEW YORK – The full list of Oscar winners at the 98th Academy Awards has been released with “One Battle After Another” leading with six awards.
Following is the complete category-wise list of Oscar winners:
BEST PICTURE
WINNER: “One Battle After Another”
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“The Secret Agent”
“Sentimental Value”
“Sinners”
“Train Dreams”
BEST ACTOR
WINNER: Michael B. Jordan, “Sinners”
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Wagner Moura, “The Secret Agent”
BEST ACTRESS
WINNER: Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”
BEST DIRECTOR
WINNER: Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Chloé Zhao, “Hamnet”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
Joachim Trier, “Sentimental Value”
Ryan Coogler, “Sinners”
BEST SUPPORTING ACTOR
WINNER: Sean Penn, “One Battle After Another”
Benicio del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Sinners”
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
BEST SUPPORTING ACTRESS
WINNER: Amy Madigan, “Weapons”
Elle Fanning, “Sentimental Value”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Wunmi Mosaku, “Sinners”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
BEST ORIGINAL SCREENPLAY
WINNER: Ryan Coogler, “Sinners”
Robert Kaplow, “Blue Moon”
Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”
Ronald Bronstein and Josh Safdie, “Marty Supreme”
Eskil Vogt and Joachim Trier, “Sentimental Value”
BEST ADAPTED SCREENPLAY
WINNER: Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Will Tracy, “Bugonia”
Guillermo del Toro, “Frankenstein”
Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, “Hamnet”
Clint Bentley and Greg Kwedar, “Train Dreams”
BEST ANIMATED FEATURE FILM
WINNER: “KPop Demon Hunters”
“Arco”
“Elio”
“Little Amélie or the Character of Rain”
“Zootopia 2”
BEST ANIMATED SHORT FILM
WINNER: “The Girl Who Cried Pearls”
“Butterfly”
“Forevergreen”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”
BEST CASTING
WINNER: Cassandra Kulukundis, “One Battle after Another”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“The Secret Agent”
“Sinners”
BEST INTERNATIONAL FEATURE
WINNER: “Sentimental Value”
“It Was Just an Accident”
“The Secret Agent”
“Sirāt”
“The Voice of Hind Rajab”
BEST DOCUMENTARY FEATURE
WINNER: “Mr. Nobody Against Putin”
“The Alabama Solution”
“Come See Me in the Good Light”
“Cutting through Rocks”
“The Perfect Neighbor”
BEST DOCUMENTARY SHORT
WINNER: Joshua Seftel and Conall Jones, “All the Empty Rooms”
“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More: Were and Are Gone”
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a Strangeness”
BEST ORIGINAL SCORE
WINNER: Ludwig Göransson, “Sinners”
Jerskin Fendrix for “Bugonia”
Alexandre Desplat for “Frankenstein”
Max Richter for “Hamnet”
Jonny Greenwood for “One Battle After Another”
BEST ORIGINAL SONG
WINNER: “Golden” from “KPop Demon Hunters”
“Train Dreams” from “Train Dreams”
“Dear Me” from “Diane Warren: Relentless”
“I Lied To You” from “Sinners”
“Sweet Dreams Of Joy” from “Viva Verdi!”
BEST SOUND
WINNER: “F1”
“Frankenstein”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Sirāt”
BEST PRODUCTION DESIGN
WINNER: Tamara Deverell and Shane Vieau, “Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”
BEST LIVE ACTION SHORT FILM
WINNERS (TIE): “The Singers” and “Two People Exchanging Saliva”
“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
BEST CINEMATOGRAPHY
WINNER: Autumn Durald Arkapaw, “Sinners”
“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“One Battle after Another”
“Train Dreams”
BEST MAKEUP AND HAIRSTYLING
WINNER: “Frankenstein”
“Kokuho”
“Sinners”
“The Smashing Machine”
“The Ugly Stepsister”
BEST COSTUME DESIGN
WINNER: “Frankenstein”
“Avatar: Fire and Ash”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Sinners”
BEST VISUAL EFFECTS
WINNER: “Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“Jurassic World Rebirth”
“The Lost Bus”
“Sinners”