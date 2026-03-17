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Faisal Town, Lake View City among hundreds of Housing Societies in Rawalpindi declared illegal

By Web Desk Lahore|Mar 17, 2026 |Updated 6 months ago

Rawalpindi continues to see surge in illegal housing societies, leaving residents of twin cities and authorities on high alert, especially those looking to invest in real estate. Despite public awareness and actions, unapproved schemes are mushrooming across the garrison city, driven by the soaring demand for affordable housing. but often completely ignoring planning, infrastructure, and legal approvals.

Rawalpindi Development Authority (RDA) registered several cases against unauthorized projects and is cracking down on illegal advertisements promoting these schemes. Check out latest list of illegal housing societies before buying land in such societies could land buyers in legal trouble.

illegal Housing Societies in Rawalpindi

Housing Society Location
Kings Fold City Mouza Adyala, Adyala to Misriot Link Road
Green Land (Land Sub Division) Mouza Kalri, Ghulshan-e-Abad, Street No 02
Land Sub Division, Mirsriot Villas Mouza Misriot, Chakri to Misriot Link Road
CIGHU Agro Farm Mouza Chak Cighu, Chontra to Bhall Road
Hurtas Green Farm House Mouza Bhall, Chontra
Hurtas Floare Farm House Mouza Chakri, Joria to Chakri Road
Saima Beverlary Housing Scheme Mouza Thallian, Girja Link Road
Capital Smart City Ph-II Mouza Mandwaal Rajar, Chakri Road
Capital Smart City Extension Mouza Mandwaal Rajar, Main Chakri Road
A.H Residencia Mouza Pur Sangjani, Paswal Road
Land Sub Division Ghulam Shabbir Mouza Nikko, Hassan Abdal to Abbottabad Road, N-35
The Avenue Housing Scheme Mouza Pind Nasrala, Kashmir Highway (Mumtaz City Road)
OPF Housing Scheme Mouzan Aban Chak, G.T Road
CBR Phase-II (Extension) Mouza Kot Kollian, Girja Road
Qaim Mansion Mouza Adyala, Main Adyala Road
Al-Wahid Smart City Mouza Poniali, Kahuta Road, Kahuta
Chinnar Sangham Valley Mouza Tarkhia, Kahuta Road, Kahuta
Kaswa Town Mouza Thoha Road, Kahuta, Kahuta Road
Kohsar Extension (Land Sub Division) Farrukh Mahmood Mouza Chungia, G.T Road
Kohsar Extension, Nabeel Block Mouza Pind Gondal, G.T Road
Kohsar Extension F-Block Mouza Pind Gondal, G.T Road
Mava City Mouza Jhalaia, Balakas, Kahuta Road, Kahuta
Land Sub Division of Raja Tahir, Yasir Mouza Mairaa Sangral, Kallar Syedan Road
Land Sub Divsion of Master Zaheer Mouza Looni, Kallar Bypass Road, Kallar Syedan Road
Top View City D-17
Shawaiz Town Mouza Meeraa, Sangral, Kallar Syedan Road
Land Sub Division of Sheikh Maisam Kallar Badhaal, Kallar Syedan Road
Land Sub Division of Ch. Aslam Bani Mouza Kallar Badhaal, Kallar Syedan Road
Albarka Garden Mouza Chokar, Sangjani Thatta Khalil Road
Land Sub Division of Syed Samar Shah Mouza Loni, Kallar Bypass Road, Kallar Syedan Road
Land Sub Division Haji Ibrar, Hameed Mouza Chak Bhatta, Dhamyal-Bashindot Sarwar Shaheed Road
Ex-Service Man Housing Scheme Fatehjang Road
CUESTA Farm House Mouza Missa, Missa-Kaswal Road
Land Sub Division Mr. Kausar, Mr. Badar Mouza Khabbal, Sikho Road
Anjum Kayani Land Sub Division Mouza Khabbal, Sikho Road
Sain Singhori Mouza Singhori, Sarwar Shaheed Road
Fazaia Housing Scheme (Extension) Mouza Vanni, Fateh Jang Road
Medoz Farm Houses Mouza Bodhia, Chakbeli Khan Road
Sheikh Ghulam Rasool Land Sub Division Mouza Chaphar / Gorakhpur to Tarria Road
Hidyat Town Mouza Bijjar, Hittar Road
Land Sub Division, Raja Tassadaq Hussain Mouza Kalri, Shahpur Road
Naval Encourage Mouza Thallian, Motorway M-2
Minan City Mouza Chahan, Chakri Road
Golden City Mouza Mohri, Khattraan, Fateh Jang Road
Islamabad City Housing Mouza Kattarian, Airport Avenue
Land Sub Division Aqeel Qureshi / Adeel Malik Mouza Chahan, Chakri Road, near Khan Builders
Chinar Valley Mouza Misriot, Misriot Dam to Chakri Link Road
Land Sub Division Idrees Awan Mouza Mankiala Stopa Road
Yashab Garden Mouza Chakra, Chakri Interchange
Capital Land Scape / Flora Valley / Capital Green Farm / Spring Valley Mouza Gidhpur / Gorakhpur to Tarria Road
Shahzain Town Waryama Malkora, Chakbeli Khan Road
Moon Enclave Adyala Road
Land Subdivision Shahid Raza, M. Zahid Mouza Ranyal, Chakri Road
Land Sub Division Haider Ali Mouza Dera Khalsa, Kallar Syedan Road
Khayber Residencia Chakbeli Khan Road
Al-Madina Valley Mouza Girja, Girja Road
Royal Farm / Royal Residencia / Apna Ghar Mouza Parryal, Rawat to Jurrian Road
Joswa Town / Rehbar Block Mouza Kolia Hameed, Kolia Hameed to Chura Road
High Capital City Mouza Loser, Chakri Road
Kashmir Farm Housing Mouza Gorsi, Chakbeli Khan Road
Emaan Garden Mouza Khasala, Chakri to Khasala Link Road
Khayaban-e-Iftikhar Mouza Rajar / Sihaal, Chakri Road
Lake View City Mouza Chahan, Chakri Road
Kalyam Homes / Kalyam Smart City / Holy Residencia Mouza Tabkian, Kalyam G.T Road
Sagri Town Mouza Sagri, Kalar Syedan Road
Safa Nazah / Mohafiz City Mouza Ferozi, Chakbeli Khan Road
Green Life Enclave / Kashmir Green Garden Mouza Kuri Dolala, Chakbeli Khan Road
Lake Garden Farm Houses Mouza Kuri Khuda Bakash, Chakbeli Road
Ring Road Enclave Mouza Chokar, Chak Segoto, Choker Road
Bahria Town Phase VIII Extension Mouza Dhara, Bahria Town Expressway
Empire Town Mouza Misriot, Misriot Dam to Chakri Link Road
District Lake Block Project of Lakin Vista Mouza Dhoke Abdullah, Rakh Dhamyal Road
Al-Ummah Housing Society Near DHA Phase-III, Rawat
Anchorage Islamabad Phase II Mouza Thalian
EDCM Housing Society Chakri Road
Capital Valley Thallian
Hawk Greens Near M2 Motorway
Royal Marina City Mouza Dhok Abdullah, Rakh Dhamiyal Road
Avalon City Rajar, Chakri Road
Seven Enclave (Land Sub-Division) Ghurbal
Faisal Town Phase II Maira Kalan, Kolian Par, Dhalla
Park View City (Phase II) Near T-chowk Rawat
Baku City Trahia
Chinar Sangham Valley Mouza Tarkhian, Kahuta
Green Empire Smart City Chakri Road
Education Town Garhi Afghanan, Taxila, Hattar Road
Adyala Garden Adyala Road
PIA Enclave Near Thalian Interchange
Khawas Town Mouza Bajar, Hattar Road
Ghosia Town Guliyana Road, Gujarkhan
Kashmir View Residencia Mouza Sangori, Sarwar Shaheed Road
Sian Sangori Mouza Sangori, Rawat
Aman Scheme Mouza Rajar, Chakri Road

 

City officials are urging prospective homeowners to thoroughly verify the status of any housing society before making a purchase, as the crackdown shows no signs of slowing down.

List of illegal housing societies issued [January 2026]

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