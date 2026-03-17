Faisal Town, Lake View City among hundreds of Housing Societies in Rawalpindi declared illegal

Rawalpindi continues to see surge in illegal housing societies, leaving residents of twin cities and authorities on high alert, especially those looking to invest in real estate. Despite public awareness and actions, unapproved schemes are mushrooming across the garrison city, driven by the soaring demand for affordable housing. but often completely ignoring planning, infrastructure, and legal approvals.

Rawalpindi Development Authority (RDA) registered several cases against unauthorized projects and is cracking down on illegal advertisements promoting these schemes. Check out latest list of illegal housing societies before buying land in such societies could land buyers in legal trouble.

illegal Housing Societies in Rawalpindi

Housing Society Location Kings Fold City Mouza Adyala, Adyala to Misriot Link Road Green Land (Land Sub Division) Mouza Kalri, Ghulshan-e-Abad, Street No 02 Land Sub Division, Mirsriot Villas Mouza Misriot, Chakri to Misriot Link Road CIGHU Agro Farm Mouza Chak Cighu, Chontra to Bhall Road Hurtas Green Farm House Mouza Bhall, Chontra Hurtas Floare Farm House Mouza Chakri, Joria to Chakri Road Saima Beverlary Housing Scheme Mouza Thallian, Girja Link Road Capital Smart City Ph-II Mouza Mandwaal Rajar, Chakri Road Capital Smart City Extension Mouza Mandwaal Rajar, Main Chakri Road A.H Residencia Mouza Pur Sangjani, Paswal Road Land Sub Division Ghulam Shabbir Mouza Nikko, Hassan Abdal to Abbottabad Road, N-35 The Avenue Housing Scheme Mouza Pind Nasrala, Kashmir Highway (Mumtaz City Road) OPF Housing Scheme Mouzan Aban Chak, G.T Road CBR Phase-II (Extension) Mouza Kot Kollian, Girja Road Qaim Mansion Mouza Adyala, Main Adyala Road Al-Wahid Smart City Mouza Poniali, Kahuta Road, Kahuta Chinnar Sangham Valley Mouza Tarkhia, Kahuta Road, Kahuta Kaswa Town Mouza Thoha Road, Kahuta, Kahuta Road Kohsar Extension (Land Sub Division) Farrukh Mahmood Mouza Chungia, G.T Road Kohsar Extension, Nabeel Block Mouza Pind Gondal, G.T Road Kohsar Extension F-Block Mouza Pind Gondal, G.T Road Mava City Mouza Jhalaia, Balakas, Kahuta Road, Kahuta Land Sub Division of Raja Tahir, Yasir Mouza Mairaa Sangral, Kallar Syedan Road Land Sub Divsion of Master Zaheer Mouza Looni, Kallar Bypass Road, Kallar Syedan Road Top View City D-17 Shawaiz Town Mouza Meeraa, Sangral, Kallar Syedan Road Land Sub Division of Sheikh Maisam Kallar Badhaal, Kallar Syedan Road Land Sub Division of Ch. Aslam Bani Mouza Kallar Badhaal, Kallar Syedan Road Albarka Garden Mouza Chokar, Sangjani Thatta Khalil Road Land Sub Division of Syed Samar Shah Mouza Loni, Kallar Bypass Road, Kallar Syedan Road Land Sub Division Haji Ibrar, Hameed Mouza Chak Bhatta, Dhamyal-Bashindot Sarwar Shaheed Road Ex-Service Man Housing Scheme Fatehjang Road CUESTA Farm House Mouza Missa, Missa-Kaswal Road Land Sub Division Mr. Kausar, Mr. Badar Mouza Khabbal, Sikho Road Anjum Kayani Land Sub Division Mouza Khabbal, Sikho Road Sain Singhori Mouza Singhori, Sarwar Shaheed Road Fazaia Housing Scheme (Extension) Mouza Vanni, Fateh Jang Road Medoz Farm Houses Mouza Bodhia, Chakbeli Khan Road Sheikh Ghulam Rasool Land Sub Division Mouza Chaphar / Gorakhpur to Tarria Road Hidyat Town Mouza Bijjar, Hittar Road Land Sub Division, Raja Tassadaq Hussain Mouza Kalri, Shahpur Road Naval Encourage Mouza Thallian, Motorway M-2 Minan City Mouza Chahan, Chakri Road Golden City Mouza Mohri, Khattraan, Fateh Jang Road Islamabad City Housing Mouza Kattarian, Airport Avenue Land Sub Division Aqeel Qureshi / Adeel Malik Mouza Chahan, Chakri Road, near Khan Builders Chinar Valley Mouza Misriot, Misriot Dam to Chakri Link Road Land Sub Division Idrees Awan Mouza Mankiala Stopa Road Yashab Garden Mouza Chakra, Chakri Interchange Capital Land Scape / Flora Valley / Capital Green Farm / Spring Valley Mouza Gidhpur / Gorakhpur to Tarria Road Shahzain Town Waryama Malkora, Chakbeli Khan Road Moon Enclave Adyala Road Land Subdivision Shahid Raza, M. Zahid Mouza Ranyal, Chakri Road Land Sub Division Haider Ali Mouza Dera Khalsa, Kallar Syedan Road Khayber Residencia Chakbeli Khan Road Al-Madina Valley Mouza Girja, Girja Road Royal Farm / Royal Residencia / Apna Ghar Mouza Parryal, Rawat to Jurrian Road Joswa Town / Rehbar Block Mouza Kolia Hameed, Kolia Hameed to Chura Road High Capital City Mouza Loser, Chakri Road Kashmir Farm Housing Mouza Gorsi, Chakbeli Khan Road Emaan Garden Mouza Khasala, Chakri to Khasala Link Road Khayaban-e-Iftikhar Mouza Rajar / Sihaal, Chakri Road Lake View City Mouza Chahan, Chakri Road Kalyam Homes / Kalyam Smart City / Holy Residencia Mouza Tabkian, Kalyam G.T Road Sagri Town Mouza Sagri, Kalar Syedan Road Safa Nazah / Mohafiz City Mouza Ferozi, Chakbeli Khan Road Green Life Enclave / Kashmir Green Garden Mouza Kuri Dolala, Chakbeli Khan Road Lake Garden Farm Houses Mouza Kuri Khuda Bakash, Chakbeli Road Ring Road Enclave Mouza Chokar, Chak Segoto, Choker Road Bahria Town Phase VIII Extension Mouza Dhara, Bahria Town Expressway Empire Town Mouza Misriot, Misriot Dam to Chakri Link Road District Lake Block Project of Lakin Vista Mouza Dhoke Abdullah, Rakh Dhamyal Road Al-Ummah Housing Society Near DHA Phase-III, Rawat Anchorage Islamabad Phase II Mouza Thalian EDCM Housing Society Chakri Road Capital Valley Thallian Hawk Greens Near M2 Motorway Royal Marina City Mouza Dhok Abdullah, Rakh Dhamiyal Road Avalon City Rajar, Chakri Road Seven Enclave (Land Sub-Division) Ghurbal Faisal Town Phase II Maira Kalan, Kolian Par, Dhalla Park View City (Phase II) Near T-chowk Rawat Baku City Trahia Chinar Sangham Valley Mouza Tarkhian, Kahuta Green Empire Smart City Chakri Road Education Town Garhi Afghanan, Taxila, Hattar Road Adyala Garden Adyala Road PIA Enclave Near Thalian Interchange Khawas Town Mouza Bajar, Hattar Road Ghosia Town Guliyana Road, Gujarkhan Kashmir View Residencia Mouza Sangori, Sarwar Shaheed Road Sian Sangori Mouza Sangori, Rawat Aman Scheme Mouza Rajar, Chakri Road

City officials are urging prospective homeowners to thoroughly verify the status of any housing society before making a purchase, as the crackdown shows no signs of slowing down.