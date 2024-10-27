AGL37.83▼ -1.16 (-0.03%)AIRLINK134.02▼ -2.84 (-0.02%)BOP5.53▼ -0.09 (-0.02%)CNERGY3.83▼ -0.02 (-0.01%)DCL7.82▼ -0.12 (-0.02%)DFML44.01▼ -1.45 (-0.03%)DGKC87.03▲ 1.59 (0.02%)FCCL33.99▲ 2.53 (0.08%)FFBL64.15▲ 2.55 (0.04%)FFL10.01▲ 0.78 (0.08%)HUBC104.61▼ -4.25 (-0.04%)HUMNL14.03▼ -0.38 (-0.03%)KEL4.58▼ -0.24 (-0.05%)KOSM7.69▲ 0.04 (0.01%)MLCF37.89▼ -0.31 (-0.01%)NBP67.57▲ 0.53 (0.01%)OGDC175.6▲ 0.28 (0.00%)PAEL24.97▼ -0.25 (-0.01%)PIBTL5.91▲ 0.02 (0.00%)PPL136.17▲ 2.8 (0.02%)PRL23.74▼ -0.31 (-0.01%)PTC16.26▼ -0.5 (-0.03%)SEARL65.72▼ -1.7 (-0.03%)TELE7.1▼ -0.37 (-0.05%)TOMCL35.35▼ -0.82 (-0.02%)TPLP7.52▼ -0.27 (-0.03%)TREET14.37▼ -0.27 (-0.02%)TRG48.11▼ -1.41 (-0.03%)UNITY25.31▼ -0.31 (-0.01%)WTL1.27▼ -0.05 (-0.04%)

Babar, Rizwan highest paid as PCB awards central contracts

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LAHORE – The Pakistan Cricket Board (PCB) has awarded 12-month central contracts to 25 men’s cricketers for the 2024-25 international season, effective from 1 July 2024.

Two players, Babar Azam and Mohammad Rizwan, have been placed in category A, three in B, nine in C and 11 in category D.

The contracts have been offered under the structure that was agreed last year between the players and the PCB for a three-year period.

As part of the PCB’s strategy to incentivise, encourage and reward talented and emerging cricketers, five players have been offered central contracts for the first time.

They are Khurram Shahzad, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Ali, Muhammad Irfan Khan and Usman Khan. These players have been placed in Category D.

List of centrally contracted players:

Category A (2): Babar Azam and Mohammad Rizwan

Category B (3): Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi and Shan Masood

Category C (9): Abdullah Shafique, Abrar Ahmed, Haris Rauf, Noman Ali, Saim Ayub, Sajid Khan, Salman Ali Agha, Saud Shakeel and Shadab Khan

Category D (11): Aamir Jamal, Haseebullah, Kamran Ghulam, Khurram Shahzad, Mir Hamza, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Ali, Mohammad Hurraira, Muhammad Irfan Khan, Mohammad Wasim Jnr and Usman Khan

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