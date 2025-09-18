Afghanistan opt to bat against Sri Lanka in T20 Asia Cup 2025 match

ABU DHABI – Afghanistan captain Rashid Khan has won the toss and opted to bat first against Sri Lanka in the Group B match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Thursday.
Afghanistan Playing XI: Sediqullah Atal, Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Karim Janat, Mohammad Nabi, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (capt), Mujeeb Ur Rahman, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi
Sri Lanka Playing XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka (capt), Dasun Shanaka, Kamindu Mendis, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara