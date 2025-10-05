Pakistan opt to field against India in ICC Women’s World Cup match

COLOMBO – Pakistan captain Fatima Sana has won the toss and opted to field against India in the sixth match of the ICC Women’s World Cup in Colombo on Sunday afternoon.
India Playing XI: Smriti Mandhana, Pratika Rawal, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur (capt), Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh (wk), Sneh Rana, Kranti Goud, Shree Charani, Renuka Singh
Pakistan Playing XI: Muneeba Ali, Sadaf Shamas, Sidra Amin, Aliya Riaz, Natalia Pervaiz, Fatima Sana (capt), Rameen Shamim, Diana Baig, Sidra Nawaz (wk), Nashra Sandhu, Sadia Iqbal