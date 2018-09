Quebec City :Results from Saturday’s action at the WTA hardcourt event at Quebec City (x denotes seed):

Semi-finals

Pauline Parmentier (FRA x8) bt Heather Watson (GBR) 5-7, 6-3, 7-6 (7/5)

Jessica Pegula (USA) bt Sofia Kenin (USA x5) 4-6, 6-2, 6-4

