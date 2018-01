Perth, Australia :Scores from the Hopman Cup mixed teams tournament in Perth on Friday: Group A Germany bt Australia 2-1 Women’s singles: Angelique Kerber (GER) bt Daria Gavrilova (AUS) 6-1, 6-2 Men’s singles: Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Alexander Zverev (GER) 5-7, 7-6 (7/4), 6-4 Mixed doubles: Kerber/Zverev (GER) bt Gavrilova/Kokkinakis (AUS) 1-4, 4-1, 4-3 (5/3)

Orignally published by APP