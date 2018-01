Melbourne :The Australian Open order of play on Wednesday, Day 3 of the first Grand Slam of the year. (Play starts at 11:00 am, 0000 GST, x denotes seed): Rod Laver Arena Katerina Siniakova (CZE) v Elina Svitolina (UKR x4) Jana Fett (CRO) v Caroline Wozniakci (DEN x2) Not before 2:00 pm (0300 GMT) Rafael Nadal (ESP x1) v Leonardo Mayer (ARG)

Orignally published by APP