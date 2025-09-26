Sri Lanka opt to bowl against India in T20 Asia Cup 2025 match

DUBAI – Sri Lanka captain Charith Asalanka has won the toss and opted to field against India in the Super Fours match of the T20 Asia Cup 2025 at Dubai International Cricket Stadium in Dubai on Saturday.

India Playing XI: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (capt), Tilak Varma, Sanju Samson (wk), Hardik Pandya, Axar Patel, Harshit Rana, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Arshdeep Singh

Sri Lanka Playing XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kusal Perera, Charith Asalanka (capt), Dasun Shanaka, Kamindu Mendis, Janith Liyanage, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara