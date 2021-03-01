PSL6, Match 12 – Quetta Gladiators clash with Islamabad United today

KARACHI – Quetta Gladiators will take on Islamabad United in the 12th match of this year’s Pakistan Super League (PSL) today.
The match will start at 7:00pm Pakistan Standard Time at Karachi’s National Stadium. The match will be live broadcast on PTV Sports and Geo Super. Daily Pakistan Observer will present live stream and live updates.
SQUADS
Islamabad United: Alex Hales, Asif Ali, Fawad Ahmed, Faheem Ashraf, Hussain Talat, Musa Khan, Shadab Khan, Zafar Gohar, Hassan Ali, Paul Stirling, Lewis Gregory, Phil Salt, Rohail Nazir, Ali Khan, Iftikhar Ahmed, Mohammad Wasim Jr, Ahmed Saifi Abdullah, Zeeshan Zameer
Quetta Gladiators: Anwar Ali, Azam Khan, Ben Cutting, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Naseem Shah, Sarfaraz Ahmed, Zahid Mahmood, Dale Steyn, Tom Banton, Usman Khan Shinwari, Cameron Delport, Qais Ahmad, Abdul Nasir, Saim Ayub, Arish Ali Khan, Usman Khan, Faf du Plessis, Dale Steyn