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PSL X: Karachi Kings opt to bat first against Quetta Gladiators

Psl X Karachi Kings Opt To Bat First Against Quetta Gladiators
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KARACHI – Karachi Kings skipper David Warner has won the toss and opted to bat first against Quetta Gladiators in the PSL X match at the National Bank Stadium in Karachi on Friday.

Karachi Kings Playing XI: David Warner (cap), Tim Seifert (wk), James Vince, Muhammad Riazullah, Irfan Khan Niazi, Khushdil Shah, Mohammad Nabi, Aamer Jamal, Abbas Afridi, Hassan Ali, Mir Hamza

Quetta Gladiators Playing XI: Saud Shakeel (cap), Finn Allen, Hassan Nawaz, Kusal Mendis (wk), Rilee Rossouw, Khawaja Nafay, Faheem Ashraf, Sean Abbott, Mohammad Amir, Abrar Ahmed, Ali Majid

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