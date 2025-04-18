PSL X: Karachi Kings opt to bat first against Quetta Gladiators

KARACHI – Karachi Kings skipper David Warner has won the toss and opted to bat first against Quetta Gladiators in the PSL X match at the National Bank Stadium in Karachi on Friday.
Karachi Kings Playing XI: David Warner (cap), Tim Seifert (wk), James Vince, Muhammad Riazullah, Irfan Khan Niazi, Khushdil Shah, Mohammad Nabi, Aamer Jamal, Abbas Afridi, Hassan Ali, Mir Hamza
Quetta Gladiators Playing XI: Saud Shakeel (cap), Finn Allen, Hassan Nawaz, Kusal Mendis (wk), Rilee Rossouw, Khawaja Nafay, Faheem Ashraf, Sean Abbott, Mohammad Amir, Abrar Ahmed, Ali Majid