PAKvNZ – Pakistan batting first against New Zealand in ODI series decider

KARACHI – New Zealand skipper Tom Latham on Wednesday won the toss and decided to bowl first against Pakistan in the third ODI of the five-match series at Karachi’s National Bank Cricket Arena.
Pakistan Playing XI: Fakhar Zaman, Imam-ul-Haq, Babar Azam (c), Abdullah Shafique, Mohammad Rizwan (wk), Shadab Khan, Agha Salman, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Mohammad Wasim, Naseem Shah
New Zealand Playing XI: Will Young, Tom Blundell (wk), Daryl Mitchell, Tom Latham (c), Mark Chapman, Henry Nicholls, Cole McConchie, Adam Milne, Henry Shipley, Ish Sodhi, Matt Henry
Fakhar Zaman, Rizwan’s heroics lead Pakistan to second ODI win over New Zealand