Pakistani origin Imam of Masjid al-Nabawi Al-Sheikh Qari Muhammad Khalil passes away

JEDDAH – Al-Sheikh Qari Muhammad Khalil, a revered Imam of Masjid al-Nabawi passed away in the Kingdom.

His demise news sent shock waves across the Muslim community, with his followers and Saudi officials mourning his death.

The funeral prayer will be offered today after Maghrib prayers at Prophet Mosque, where he spent many years of his life. A large number of people are likely to attend the funeral.

Qari Muhammad Khalil served as an Imam in Propher Mosque for years, while he also used to lead prayers at Masjid al-Quba, the second largest and most prestigious mosque after the Masjid e-Nabawi in the Holy City of Medina.

Khalil, who hailed from Muzaffarabad, Azad Kashmir, made his name in the Islamic world, as was known for his deep knowledge of Islam’s Holy Book and his stunning recitation.

Amid condolences, several social media users also mourned his death.

Social Media Reactions

