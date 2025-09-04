Pakistan opt to bat first against UAE in T20I Tri-Series match

SHARJAH – Pakistan captain Salman Ali Agha has won the toss and opted to bat first against the United Arab Emirates (UAE) in the fifth match of the T20I Tri-Series at Sharjah Cricket Stadium on Thursday.
Pakistan Playing XI: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (c), Hasan Nawaz, Muhammad Nawaz, Mohammad Haris (wk), Faheem Ashraf, Shaheen Shah Afridi, Salman Mirza, Abrar Ahmed
UAE Playing XI: Muhammad Waseem (c), Asif Khan, Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Ethan D’Souza, Harshit Kaushik, Shruv Parashar, Haider Ali, Muhammad Jawad, Muhammad Rohid, Junaid Siddique