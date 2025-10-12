AGL75.42▼ -0.03 (0.00%)AIRLINK156.39▼ -2 (-0.01%)BOP32.07▼ -0.8 (-0.02%)CNERGY8.27▼ -0.16 (-0.02%)DCL14.7▼ -0.46 (-0.03%)DFML30.01▼ -0.51 (-0.02%)DGKC245.82▲ 4.84 (0.02%)FCCL56.69▼ -0.06 (0.00%)FFL20.55▼ -0.19 (-0.01%)HUBC211.17▼ -0.25 (0.00%)HUMNL14.99▼ -0.17 (-0.01%)KEL7.13▲ 0.21 (0.03%)KOSM7.23▲ 0.12 (0.02%)MLCF105▲ 2.9 (0.03%)NBP203.44▼ -2.33 (-0.01%)OGDC263.97▼ -3.56 (-0.01%)PAEL53.8▼ -1.32 (-0.02%)PIBTL14.63▼ -0.36 (-0.02%)PPL189.89▼ -3.91 (-0.02%)PRL37.3▲ 1.41 (0.04%)PTC37.25▲ 1.57 (0.04%)SEARL100.9▼ -4.2 (-0.04%)TELE10.15▲ 0.08 (0.01%)TOMCL64.49▲ 2.86 (0.05%)TPLP11.83▲ 0.43 (0.04%)TREET28.84▼ -0.71 (-0.02%)TRG74.43▲ 2.17 (0.03%)UNITY23.81▼ -0.17 (-0.01%)WTL1.73▼ -0.04 (-0.02%)
Sunday, October 12, 2025

Pakistan opt to bat first against South Africa in first Test

Pakistan Opt To Bat First Against South Africa In First Test

Pakistan captain Shan Masood has won the toss and opted to bat first against South Africa in the first Test at Lahore’s Gaddafi Stadium on Sunday.

Pakistan Playing XI: 1 Imam-ul-Haq, 2 Abdullah Shafique, 3 Shan Masood (capt), 4 Babar Azam, 5 Saud Shakeel, 6 Mohammad Rizwan (wk), 7 Salman Agha, 8 Hasan Ali, 9 Shaheen Afridi, 10 Noman Ali, 11 Sajid Khan

South Africa Playing XI: 1 Tony de Zorzi, 2 Ryan Rickelton, 3 Wiaan Mulder, 4 Aiden Markram (capt), 5 Tristan Stubbs, 6 Dewald Brevis, 7 Kyle Verreynne (wk), 8 Sen Muthusamy, 9 Prenelan Subrayen, 10 Kagiso Rabada, 11 Simon Harmer

