Friday, September 12, 2025

Pakistan Opt To Bat First Against Oman In Asia Cup 2025 Match

DUBAI – Pakistan captain Salman Ali Agha has won the toss and opted to bat first against Oman in the Group A match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 at Dubai International Cricket Stadium in Dubai on Friday.

Pakistan Playing XI: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (capt), Hasan Nawaz, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed

Oman Playing XI: Aamir Kaleem, Jatinder Singh (capt), Hammad Mirza, Vinayak Shukla (wk), Hassnain Shah, Shah Faisal, Mohammad Nadeem, Zikria Islam, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava

