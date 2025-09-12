Pakistan opt to bat first against Oman in Asia Cup 2025 match

DUBAI – Pakistan captain Salman Ali Agha has won the toss and opted to bat first against Oman in the Group A match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 at Dubai International Cricket Stadium in Dubai on Friday.
Pakistan Playing XI: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (capt), Hasan Nawaz, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed
Oman Playing XI: Aamir Kaleem, Jatinder Singh (capt), Hammad Mirza, Vinayak Shukla (wk), Hassnain Shah, Shah Faisal, Mohammad Nadeem, Zikria Islam, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava