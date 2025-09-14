Pakistan opt to bat first against India in T20 Asia Cup 2025 match

DUBAI – Pakistan captain Salman Ali Agha has won the toss and opted to bat first against India in the T20I Asia Cup Group A match at Dubai International Cricket Stadium on Sunday.
Pakistan Playing XI: 1 Sahibzada Farhan, 2 Saim Ayub, 3 Fakhar Zaman, 4 Salman Agha (capt), 5 Hasan Nawaz, 6 Mohammad Haris (wk), 7 Mohammad Nawaz, 8 Faheem Ashraf, 9 Shaheen Shah Afridi, 10 Sufiyan Muqeem, 11 Abrar Ahmed
India Playing XI: 1 Abhishek Sharma, 2 Shubman Gill, 3 Sanju Samson (wk), 4 Suryakumar Yadav (capt), 5 Tilak Varma, 6 Shivam Dube, 7 Hardik Pandya, 8 Axar Patel, 9 Kuldeep Yadav, 10 Jasprit Bumrah, 11 Varun Chakravarthy